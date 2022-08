Une mère de Sandy Hook confronte Alex Jones pendant le procès

M. Heslin a témoigné le premier mardi. D’une voix basse et s’arrêtant fréquemment pour pleurer, il a décrit son fils comme un garçon énergique avec une voix en plein essor, qui aimait faire équipe avec son père pour collecter de la ferraille et des matières recyclables qu’il rendait pour dépenser de l’argent. Lorsque le tireur est entré dans la classe de Jesse, il a crié “Courez!” lors d’une pause dans le tournage. Neuf enfants ont couru et ont survécu.

M. Heslin a déclaré que des théoriciens du complot avaient tenté de le contacter par téléphone, l’avaient confronté et l’avaient poussé dans la rue. Quelqu’un a tiré une arme à feu sur sa maison et sa voiture. Ce printemps, a-t-il dit, quelqu’un est passé devant sa maison et a crié “Alex Jones!” et il a entendu le bruit des coups de feu.

Regardant le siège vide de M. Jones à la table de la défense, M. Heslin a qualifié son absence « d’acte lâche ».

“Les déclarations et les remarques faites par Infowars et Alex Jones ont terni l’héritage de Jesse”, a-t-il ajouté.

Pendant que M. Heslin témoignait, M. Jones traversait la ville pour diffuser son émission. Après avoir regardé le témoignage de M. Heslin sur un flux YouTube de la salle d’audience, il a qualifié le père en deuil de “lent” et de “manipulé par de très mauvaises personnes”.

Une heure plus tard, M. Jones s’est présenté au tribunal accompagné de son épouse et d’un groupe de gardes du corps. Mme Lewis, qui avait vu l’émission calomnier M. Heslin pendant une pause dans son témoignage, l’attendait.