Une mère de quatre enfants “paniquée” qui s’est retrouvée bloquée sur M60 lorsque Green Flag a refusé de la sauver, frappée et tuée par un camion

Une maman “PANIQUÉE” qui s’est retrouvée bloquée sur la M60 lorsque Green Flag a refusé de la secourir a été heurtée et tuée par un camion quelques minutes seulement après avoir appelé à l’aide.

Shirley-Ann Dumbuya, 38 ans, était tombée en panne près de la sortie 20 de l’autoroute et ne pouvait pas déplacer sa voiture de la zone marquée par la trappe séparant la voie un de la bretelle.

Shirley-Ann a été tuée dans un accident de la route l’année dernière 1 crédit

Un chauffeur de camion, John Bowers, a plaidé coupable d’avoir causé sa mort par conduite imprudente Crédit : MEN Media

Et tragiquement, la mère de Moston, dans le Grand Manchester, a été tuée lorsque le chauffeur de camion John Bowers n’a pas remarqué sa Kia Ceed à l’arrêt – frappant et tuant la mère alors qu’elle était assise à l’intérieur de la voiture.

Le juge a maintenant critiqué Green Flag pour ne pas avoir aidé Shirley-Ann, en disant: «Green Flag devrait prendre sur lui d’appeler le 999 pour aider la personne qui paniquait manifestement, se demandant si elle devait rester ou sortir du véhicule, et s’inquiétait de les autres voitures sur l’autoroute.

“C’était un accident qui attendait de se produire.”

Le tribunal a appris que la mère avait appelé son mari en panique – en allumant ses feux de détresse alors qu’elle était “piégée” à l’intérieur de sa Kia Ceed.

Son mari, Peniel Dumbuya, a alors appelé le dépanneur Green Flag qui lui a dit qu’une assistance ne pouvait être offerte “à moins que le véhicule ne soit sur l’accotement ou en dehors de l’autoroute”.

Avant qu’il ne puisse rappeler sa femme, un camion-benne est entré en collision avec la petite voiture argentée.

Ignorant la tragédie, Peniel a décidé d’essayer de retrouver Shirley-Ann sur son itinéraire habituel – mais alors qu’il approchait de la sortie 20, il savait que quelque chose n’allait pas.

Sa voiture argentée était sur le bord de l’herbe et des véhicules d’urgence ont encerclé la scène.

Malgré tous les efforts des ambulanciers paramédicaux pour sortir Shirley-Ann du véhicule et soigner ses blessures, elle n’a malheureusement pas pu être sauvée.

Condamnant le chauffeur du camion à Manchester Crown Court hier, un juge a critiqué Green Flag pour sa négligence dans la mort de Shirley-Ann.

Le juge Anthony Cross QC a appelé à une enquête du chef de la police adjoint du Grand Manchester pour examiner ce qui devrait se passer si la situation se reproduisait.

Le livret de politique de panne de Green Flag ne mentionne l’épaule dure que deux fois.

En cas de panne sur autoroute, le livret conseille aux conducteurs de quitter la chaussée, de se garer dans une aire de service, une zone d’urgence ou sur une bande d’arrêt d’urgence.

Si ces options ne sont pas possibles, Green Flag conseille aux automobilistes de rester dans leur véhicule, de garder leur ceinture de sécurité, d’allumer leurs feux de détresse et d’appeler le 999 immédiatement.

Shirley-Ann était restée dans son véhicule avec ses feux de détresse allumés.

En plus d’être une mère et une épouse aimantes, elle était également étudiante en soins infirmiers à l’Université de Bolton et y faisait la navette au moment de l’accident.

Le juge Cross a ajouté: “Il est évident pour moi que la société a perdu quelqu’un qui non seulement allait apporter une contribution précieuse, mais quelqu’un qui l’avait déjà fait en étant simplement une bonne personne.”

Shirley-Ann laisse derrière elle trois filles et un fils, âgés de cinq à dix-sept ans, ainsi que son mari.

Sa fille Alice a déclaré que la vie de la famille avait été “brisée à jamais” par la collision.

Elle a dit que sa mère était “très axée sur la famille” et “aimée par tant de gens”.

Mlle Dumbaya a déclaré: «Vous ne pensez jamais que cela arrivera jusqu’à ce que cela vous arrive. J’ai perdu mon meilleur ami.

“Ma mère ne verra jamais ses enfants grandir, les enfants se marier et avoir des petits-enfants. Elle avait tellement hâte d’y être lorsqu’elle en a parlé.

“Les étapes de nos vies ne seront plus jamais les mêmes sans que ma mère soit là pour l’apprécier, cela m’attriste pour toujours.”

Hier, le chauffeur de camion Skip Bowers a été condamné à une peine de prison avec sursis par le tribunal de la Couronne de Manchester après avoir finalement plaidé coupable d’avoir causé la mort par conduite imprudente.

On a dit que Bowers roulait à 55 mph et avait une vue imprenable sur la Kia sur environ 150 à 175 mètres.

Un rapport d’expert conjoint comprenait le commentaire selon lequel son “erreur” était qu’il n’avait pas compris que la Kia Ceed était à l’arrêt.

Le procureur a déclaré que le fait que la voiture était à l’arrêt était “clairement évident” pour 19 autres conducteurs qui l’avaient contournée avant Bowers.

Il n’utilisait pas son téléphone à ce moment-là, il n’était pas sous l’influence de l’alcool ou de la drogue et il conduisait à 15 milles sous la limite de vitesse.

Shirley-Ann avait 38 ans lorsqu’elle est décédée 1 crédit