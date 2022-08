Une mère de quatre enfants accusée d’avoir piraté le pénis de son petit ami et d’avoir poignardé son copain à mort dans un double meurtre malade comparaît devant le tribunal

UNE MUM-OF-FOUR a comparu devant le tribunal accusée d’avoir coupé le pénis de son petit ami et d’avoir poignardé son compagnon à mort dans un double meurtre malade.

Jasmine Everleigh, 44 ans, a été accusée du meurtre de Samir Esbeck, 59 ans, et de Sarkis Abboud, 61 ans.

Everleigh a été arrêtée dans un tram et a reçu des soins médicaux pour des coupures au bras Crédit : 7News

Elle aurait poignardé son partenaire de 10 ans Samir avant de lui couper les organes génitaux aux premières heures du 5 mai de cette année.

Son corps a été retrouvé dans un appartement à Melbourne, en Australie.

Son ami Sarkis a également été poignardé et est décédé sur le chemin de l’hôpital.

Everleigh a ensuite été arrêtée dans un tramway à proximité et elle a reçu des soins médicaux pour des coupures au bras.

Elle a été accusée de meurtre le lendemain.

Lors d’une audience au tribunal lundi, l’avocat d’Everleigh a demandé qu’un rapport psychiatrique soit préparé avant sa prochaine date d’audience le 19 septembre.

Elle a comparu devant le tribunal depuis l’hôpital avec sa vidéo désactivée, rapporte le Herald Sun.

Aucun détail des allégations portées contre elle n’a été abordé devant le tribunal.

Son avocat lui a dit que son affaire était ajournée “pour obtenir des éléments importants qui pourraient aider votre affaire”.

Les flics ont déclaré qu’Everleigh avait laissé une traînée de sang le long de plusieurs routes et d’une aire de jeux pour enfants avant son arrestation.

La fille de Sarkis, Christine, 21 ans, a rendu un hommage déchirant à son défunt père au moment de sa mort.

Elle a dit qu’elle souhaitait chaque jour que “cela ait pu être elle” et non son père “pétillant et géant en peluche” qui soit décédé.

“Personne ne mérite ce genre de douleur qui leur reste”, a-t-elle écrit sur Facebook.

“Mon père était mon héros, un mari aimant et un frère pour sa famille.

“Mon cœur se sent vide en sachant que je ne le reverrai plus jamais… Papa, je t’aime.”

