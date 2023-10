Une mère de NKY reconnue coupable d’avoir permis que des enfants soient utilisés pour le fétichisme du « piétinement » de son petit ami

Au cours des six années environ pendant lesquelles le petit ami de Michelle Bray a vécu chez elle à Edgewood, elle a permis que deux de ses enfants soient soumis à des violences physiques et sexuelles répétées, ont indiqué les procureurs.

Mardi, un jury du comté de Kenton a déclaré Bray coupable de neuf chefs d’accusation, dont complicité d’abus criminels, complicité de promotion d’un spectacle sexuel par un mineur, complicité d’abus sexuels et traite d’êtres humains.

L’enquête sur Bray, 43 ans, a débuté au début de l’année dernière après qu’un proche a signalé à la police que le petit-ami de Bray, Christopher Whittaker, avait stocké sur son ordinateur des images et des vidéos d’abus sexuels sur des enfants impliquant la fille mineure de Bray, ont indiqué les procureurs dans le dossier judiciaire.

À l’époque, Bray et Whittaker vivaient ensemble chez elle avec les enfants de Bray, selon les documents déposés au tribunal.

Les procureurs affirment que Whittaker, parfois avec la participation de Bray, a utilisé la fille de la femme, puis son fils de 7 ans, pour effectuer des actions liées à un fétiche appelé « piétinement », qui consiste à marcher, marcher et piétiner des personnes ou des objets pour une gratification sexuelle.

C’est Bray qui a enseigné ce comportement à sa fille, qui n’avait que 9 ans au moment de certains des incidents, a déclaré l’avocate adjointe du Commonwealth du comté de Kenton, Emily Arnzen, devant le tribunal mardi.

Plusieurs vidéos montrent la fille de Bray marchant sur un chat, sous la direction de Whittaker, pendant que l’homme maintient l’animal au sol, ont indiqué les procureurs dans les dossiers judiciaires.

Les enquêteurs ont également découvert une vidéo montrant Bray, portant un talon compensé, marchant sur le torse de son fils handicapé, selon les documents déposés au tribunal.

«C’est tragique partout», a déclaré l’avocat de Bray, Joseph Holbrook.

Holbrook a soutenu que les vidéos montrant Bray et sa fille piétinant Whittaker n’atteignaient pas le niveau d’abus sexuel parce que la fille et sa mère étaient habillées, bien que révélatrices, et les allégations selon lesquelles Bray préparait sa fille pour Whittaker ne sont pas fondées.

« Personne ne savait ce qui se passait », a déclaré Holbrook.

La relation entre Bray et Whittaker a commencé début 2016 après qu’il l’a contactée via les réseaux sociaux, a déclaré l’avocat. Il n’a pas fallu longtemps à Whittaker pour emménager dans le sous-sol de Bray et commencer à se lier d’amitié avec tout le monde dans la maison.

Holbrook a fait valoir que Whittaker avait profité du fait que Bray était une mère célibataire qui travaillait pour avoir accès à sa fille. Cependant, les procureurs ont déclaré que c’était Bray qui avait fourni cet accès et que tout avait commencé lorsque Bray avait enseigné ces choses à sa jeune fille.

« Sa relation avec Christopher Whittaker était plus importante pour elle que sa propre fille », a déclaré l’avocat du comté de Kenton, Rob Sanders.

Le jury a recommandé à Bray de purger une peine de 30 ans de prison. Les procureurs ont demandé 70 ans de prison, soit le maximum prévu par la loi de l’État.

Whittaker, 40 ans, a plaidé coupable en mars à 84 chefs d’accusation liés aux abus physiques et sexuels sur les enfants de Bray, selon les archives judiciaires. Les procureurs ne lui ont pas proposé une peine de prison plus légère et il a été condamné à 10 peines d’emprisonnement à perpétuité.

Il fait également face à des accusations dans le comté de Grant en relation avec des incidents similaires survenus avec l’enfant d’une ex-petite amie.

Bray doit comparaître devant le tribunal le 5 décembre pour la détermination de la peine définitive devant la juge de circuit Patricia Summe.

Cet article a été initialement publié sur Cincinnati Enquirer : Une mère de NKY reconnue coupable d’avoir permis que des enfants soient utilisés dans le fétichisme du « piétinement »