Une mère de l’Utah s’exprime après que son beau-fils soit lié à une prétendue tentative de coup d’État

JORDANIE OUEST, Utah (ABC4) — La famille d’un ressortissant américain arrêté en République démocratique du Congo après ce que les autorités qualifient de tentative de coup d’État manquée s’exprime, dire à ABC News ils ont ressenti de la terreur et un choc total après avoir entendu la nouvelle.

Miranda Thompson a déclaré que son beau-fils, Tyler Thompson, avait voyagé en Afrique avec son ami proche Marcel Malanga. Le voyage était censé être des vacances pour rendre visite à la famille de Marcel dans la région.

Les Américains impliqués dans un prétendu complot de coup d’État au Congo ont formé un groupe improbable



Tyler et Marcel étaient tous deux répertorié parmi ceux qui ont été arrêtés ou tués après le prétendu coup d’État. Des vidéos et des images se sont répandues les montrant arrêtés et battus. Miranda a déclaré à ABC qu’elle avait ressenti un sentiment de terreur lorsqu’elle les avait vus. Elle a dit que c’était quelque chose qu’on ne verrait que dans les films.

Selon Associated Press, le prétendu coup d’État a commencé à Kinshasa, la capitale de la RDC. Un groupe aurait attaqué la résidence de Vital Kamerhe, législateur fédéral et candidat à la présidence de l’Assemblée nationale du Congo. Les autorités ont déclaré que les gardes de Kamerhe avaient tué les assaillants.

Tyler Thompson, 21 ans, l’un des Américains qui auraient participé à une tentative de coup d’État en République démocratique du Congo. (Autorisation : Famille de Tyler Thompson via ABC News)

Au même moment, le père de Marcel, Christian Malanga, diffusait en direct une vidéo du palais présidentiel alors qu’il était entouré de plusieurs personnes en uniforme militaire, rapporte l’AP. Christian Malanga a ensuite été tué alors qu’il résistait à son arrestation.

« Nous sommes terrifiés par [Tyler] et l’expérience qu’il vit et ce qu’il doit vivre actuellement », a déclaré Miranda Thompson. « C’est un enfant et il vit dans un endroit où il ne connaît personne et ne connaît pas la langue. Et il doit être terrifié.

Miranda Thompson a décrit son beau-fils comme un jeune homme aimant et gentil. Il a grandi dans l’ouest de la Jordanie, jouant au football et rêvant de construire et de renverser des maisons. Elle a qualifié Marcel de jeune homme respectueux et gentil et la nouvelle des événements n’avait aucun sens.

La mère de Marcel, Brittney Sawyer, a déclaré à l’Associated Press que son fils était innocent, refusant de donner plus de détails. Dans une publication sur Facebook lundi, Sawyer a écrit que son fils avait suivi son père.

« C’était un garçon innocent qui suivait son père », a écrit Sawyer. «Je suis tellement fatigué de toutes les vidéos qui sont postées partout et qui m’envoient. Dieu prendra soin de vous, les gens ! »

Le Congo nomme le troisième Américain impliqué dans un complot de coup d’État déjoué alors que les personnes en deuil se rassemblent dans l’Utah pour rendre hommage au chef du complot



Les autorités enquêteraient toujours sur la façon dont Marcel et Tyler sont passés du football au lycée de l’Utah à la prétendue tentative de renverser le dirigeant de l’un des plus grands pays d’Afrique, selon l’AP.

La famille de Tyler Thompson a déclaré qu’elle travaillait avec l’ambassade des États-Unis en RDC ainsi qu’avec des responsables du gouvernement américain pour recueillir des informations. Pour l’instant, il s’agit simplement d’attendre de voir ce que tout le monde peut découvrir.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait un message pour Tyler, Miranda Thompson a répondu : « Nous vous aimons. Nous sommes là pour vous aider de toutes les manières possibles. Nous voulons juste que tu rentres à la maison.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.