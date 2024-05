Une mère de l’Utah dit que son fils impliqué dans le coup d’État raté au Congo avait prévu de simples vacances avec un ami

Deux femmes de l’Utah plaident pour que leur fils/beau-fils soit rapatrié sain et sauf après avoir déclaré qu’il avait été détenu à tort dans le cadre d’un complot manqué visant à renverser le gouvernement du Congo.

Ils ont déclaré qu’il n’avait participé à aucune tentative de coup d’État.

Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est attendre que le Département d’État libère les deux hommes de l’Utah arrêtés au Congo, mais les images qu’ils ont vues les ont terrifiés.

« Je veux juste que mon petit garçon revienne », a déclaré Rebecca Higbee, la mère de Tyler Thompson, l’un des deux hommes de l’Utah arrêtés après une prétendue attaque contre le palais présidentiel congolais.

Couverture précédente :

Higbee a déclaré que son fils n’était en Afrique que dans le cadre de vacances en famille et qu’il n’avait aucune connaissance d’une éventuelle tentative de coup d’État. La seule raison pour laquelle ils pensaient qu’il serait en sécurité pour lui de partir était qu’il voyagerait avec un homme qui était censé disposer d’un service de sécurité.

Thompson a été invité à voyager à travers plusieurs pays d’Afrique avec son ami de longue date, Marcel Malanga. Malanga est le fils de Christian Malanga, l’homme accusé d’avoir fomenté l’attentat.

Christian Malanga a été tué lors d’une fusillade avec les forces congolaises et les deux hommes de l’Utah ont été arrêtés peu de temps après.

Higbee a déclaré qu’elle avait été informée de l’arrestation dimanche par la mère de Marcel.

« Elle a dit : ‘Je ne sais pas comment vous le dire, mais lorsque les garçons étaient en Afrique, le père de Marcel a été abattu devant les garçons et les garçons ont été placés en garde à vue. Ils ont été battus et torturés », a-t-elle déclaré.

Higbee a déclaré que Marcel rendait fréquemment visite à son père en Afrique et qu’il n’était jamais question de politique ou d’attaque potentielle.

«Tyler est ami avec Marcel depuis des années. Ils jouent au football ensemble », a déclaré Higbee. « Chaque été, Marcel allait voir son père comme n’importe quel couple divorcé. Il allait passer les étés avec son père en Afrique.

Depuis dimanche, Higbee tentait d’obtenir des informations sur son fils. Les amis et la famille ont effectué des recherches en ligne et les images qu’ils ont vues les ont effrayés.

« Nous voyons simplement des images et chaque fois que nous voyons une image, mon fils semble plus ensanglanté, son poignet semble cassé et son nez semble cassé », a déclaré Higbee.

Miranda Thompson est la belle-mère de Tyler. Elle a dit que Tyler collait ses voyages en Afrique, montrant leur visite à Johannesburg et les restaurants qu’ils avaient visités au Swaziland.

La dernière communication qu’il lui a envoyée était qu’il l’aimait. Depuis dimanche, aucune information directe.

« Nous ne savons pas où il se trouve. Nous ne savons pas ce qu’il fait ni ce qu’il traverse. Nous sommes simplement terrifiés », a déclaré Thompson.

Ils ne pouvaient qu’attendre des nouvelles du Département d’État.

« Nous pouvons croire que c’est leur travail et ce qu’ils font, et que leur travail est de s’occuper des citoyens américains », a déclaré Thompson. « Littéralement, tout ce que nous pouvons faire, à ce stade, c’est avoir confiance qu’ils vont le faire. emploi. »

Cependant, Thompson et Higbee ont déclaré que même le département d’État avait du mal à entrer en contact avec Tyler ou Marcel. On leur avait dit que le gouvernement congolais restreignait l’accès à eux deux.

___