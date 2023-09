Une mère de l’Utah accusée du meurtre de son mari fait face à un procès de la part des acheteurs d’une maison avec de la moisissure

Une famille de l’Utah blâme l’auteur du deuil des enfants Kouri Richins, qui a été accusé d’avoir mortellement enrichi le cocktail de son mari avec du fentanyl, pour leur quasi-ruine financière depuis qu’elle lui a acheté une maison rénovée qu’ils disent avoir dû évacuer en raison de « danger » niveaux de moisissures et un assaut de problèmes médicaux mystérieux.

« Nous n’avons pas essayé de réparer les torts qu’elle nous avait infligés », a déclaré Taryn Wright, 38 ans, à « Dateline » dans sa première interview à propos de son procès contre Richins. « Nous ne sommes que des spectateurs innocents sur son chemin de destruction. .»

Des niveaux « dangereux » de moisissure dans la maison qu’Alec et Taryn Wright ont achetée il y a trois ans à la société immobilière de Richins les ont laissés au bord du gouffre, luttant pour payer l’hypothèque d’une maison dans laquelle ils ne vivent plus et à peine capables de couvrir le loyer. sur la maison dans laquelle ils vivent actuellement, ont-ils déclaré à « Dateline ».

Le couple a poursuivi Richins et sa société immobilière en novembre, environ six mois avant qu’elle ne soit accusée de meurtre lors du décès d’Eric Richins le 4 mars 2022.

Les avocats de Richins ont nié les allégations de meurtre, affirmant dans un dossier déposé au tribunal après son arrestation qu’il n’y avait aucune preuve substantielle pour étayer les accusations. Après la mort de son mari, Richins a écrit le livre pour enfants « Are You With Me ? » sur le chagrin.

Kouri et Éric Richins.

La poursuite civile des Wright, déposée devant le quatrième tribunal de district judiciaire de l’Utah, allègue une rupture de contrat et une fraude. La plainte allègue que Richins a déformé des faits importants sur l’habitabilité et la valeur de la propriété « de manière imprudente et sans égard pour la vérité ».

Le directeur de la banque et la mère au foyer veulent que Richins couvre les réparations des dommages matériels qui, selon eux, équivaut à une perte totale, ainsi que les dommages causés par une série de maladies qui auraient commencé après que leur famille a emménagé dans les près de 2 000 mètres carrés. -pied à la maison en janvier 2020.

Dans un dossier déposé au tribunal plus tôt cette année, les avocats de Richins ont nié les allégations des Wright. Sa société, Richins Realty, a fait une « divulgation complète », indique le dossier, ajoutant que les défauts présumés de la maison auraient pu être découverts grâce à une « inspection raisonnable effectuée par un acheteur prudent ordinaire ».

L’avocat de Richins chargé de l’affaire civile a refusé de commenter et a renvoyé un journaliste aux documents publics dans lesquels il rejetait les allégations des propriétaires.

Noyé sous les dettes

La maison, à Heber City, au sud-est de Salt Lake City, faisait partie d’une entreprise de rénovation de maisons lancée par Richins en 2019, ont déclaré les procureurs dans un dossier judiciaire de juin.

En quelques années, l’entreprise s’est noyée sous les dettes – Richins devait 1,8 million de dollars aux prêteurs en février 2022 – et les procureurs ont allégué qu’elle s’était livrée à « la fraude, le vol, la contrefaçon » et la « tromperie » alors que ses difficultés financières s’aggravaient, selon le dossier. .

Les procureurs ont allégué qu’elle utilisait secrètement une procuration frauduleuse pour exécuter une ligne de crédit de 250 000 $ sur la maison de son mari, qui dirigeait avec succès une entreprise de maçonnerie en pierre et dont la maison était une propriété avant le mariage, indique le dossier.

Mais la maison de Heber City était la première de sa nouvelle entreprise, selon les procureurs, et l’homme à qui elle a acheté la maison, Val Maynard, s’est dit ravi lorsqu’elle lui a offert 215 000 $ pour l’acquérir.

Maynard vivait dans la maison depuis des années, a-t-il déclaré à « Dateline », mais était prêt à la vendre après le décès de sa femme. Maynard savait qu’il nécessitait des réparations importantes, car il y avait eu « de nombreux dégâts d’eau », a-t-il déclaré. Mais Maynard a-t-il dit était franc avec Richins sur le travail dont il avait besoin, selon le procès.

Lorsque Richins a visité la maison pour la première fois, se souvient Maynard, elle semblait amicale et agréable. Elle et un homme que Maynard croyait être un contremaître d’équipe de travail ne semblaient pas perturbés par la détérioration de l’état de la maison.

« Cela ne les a pas du tout troublés », a-t-il déclaré.

Après la vente, les sous-traitants ont commencé à « vider » la propriété – même s’il ne semblait pas que les permis appropriés aient été obtenus pour une rénovation complète, selon un entrepreneur général qui habite de l’autre côté de la rue et a fourni une déclaration incluse dans le procès des Wright. .

Une maison de rêve ?

La maison a été mise sur le marché en octobre 2019 et Taryn Wright a déclaré qu’elle était présentée comme si elle était dans un état « impeccable ». Maynard a déclaré qu’il semblait qu’il aurait pu être présenté dans une émission de rénovation domiciliaire.

« Cela ressemblait à une transformation magique », a-t-il déclaré.

Une inspection n’a révélé aucun problème, a déclaré Taryn Wright : qui ont déclaré qu’on ne leur avait rien dit des dégâts d’eau antérieurs ou des problèmes de plomberie et de toiture. Le couple a acheté la maison en janvier suivant pour 409 000 $.

« Nous envisageions d’organiser des barbecues, de recevoir et simplement de passer du temps en famille et de pouvoir admirer cette magnifique vue », a déclaré Taryn Wright.

Les cloisons sèches ont été enlevées et de la moisissure a été découverte dans la maison d’Alec et Taryn Wright. Avec l’aimable autorisation de Taryn Wright

Après la première pluie de ce printemps, ils ont remarqué une odeur de moisi dans le sous-sol, a déclaré Taryn Wright.

Dans la chambre de leur fils, Taryn a déclaré avoir trouvé de la moisissure sur le mur derrière une nouvelle commode et une mare d’eau sur le sol.

Même avant la découverte, les Wright ont déclaré qu’ils avaient du mal avec une série de maladies et de problèmes de santé – asthme et infections fongiques prolongées, douleurs articulaires et brouillard cérébral. Le procès allègue que la famille a dû suivre un traitement médical après avoir été en contact avec la moisissure.

« Nous allions constamment chez le médecin », a déclaré Taryn Wright. « Il n’y a jamais eu de genre : ‘Oh, c’est ça qui ne va pas chez toi. C’est juste un peu comme : ‘Eh bien, tu vas juste t’en remettre.' »

« C’était super, super dur », a-t-elle ajouté.

Déménager

Le couple a réparé les cloisons sèches moisies et remplacé les fenêtres qui n’avaient pas été correctement installées, selon le procès. Mais la moisissure est réapparue et une entreprise de revêtement locale leur a dit que le toit était leur problème : il y avait des trous, les côtés étaient pourris et les soffites et les planches de bord s’effondraient, selon le procès.

En août 2022, alors que la famille devenait de plus en plus malade et que leur maison semblait se détériorer, Taryn Wright a déclaré avoir fait inspecter la maison pour détecter la présence de moisissure. Des niveaux « dangereux » de champignon ont été découverts dans le sous-sol lors de l’inspection, selon le procès, et des spores de moisissure s’étaient propagées dans toute la maison.

Les tests effectués à la maison le mois dernier ont révélé divers niveaux de moisissures toxiques qui étaient « mauvais » mais pas les pires, a déclaré Gianni Rossini, propriétaire d’Envirobiomimics, la société qui a analysé les échantillons.

Certains échantillons analysés par la société, que les Wright ont fournis à « Dateline », ont montré des niveaux cent fois supérieurs à la normale.

Rossini a déclaré que les échantillons ne mesurent pas la toxicité, même si plus il y a de moisissures, plus elles sont susceptibles d’affecter quelqu’un qui entre en contact avec elles.

Christopher Bloom, porte-parole du Centre national pour le logement sain, une organisation à but non lucratif qui fournit une assistance aux personnes aux prises avec la moisissurea déclaré que les chercheurs tentent toujours de comprendre comment différents types de champignons affectent les humains.

« Comme de nombreux allergènes, certaines moisissures peuvent affecter les personnes de différentes manières, en fonction du type de moisissure, de la durée d’exposition et de la chimie corporelle de la personne », a-t-il déclaré dans un courrier électronique. « À ce jour, le gouvernement fédéral n’a fixé aucune norme spécifique ni formulé de recommandations spécifiques concernant les concentrations de moisissures ou de spores dans l’air. »