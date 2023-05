Une mère de l’Utah accusée d’avoir empoisonné son mari avait une dette de 2 millions de dollars, révèlent de nouveaux documents

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Une mère de l’Utah qui a été accusée d’avoir empoisonné son mari a passé le dernier jour de sa vie à appeler l’Internal Revenue Service et un prêteur sur gages alors qu’elle se débattait avec une dette d’environ 2,5 millions de dollars, selon des documents judiciaires récemment déposés.

Kouri Richins, 33 ans, est accusée de meurtre pour la mort de son mari de 39 ans, Eric Richins, le père de ses trois garçons, en mars 2022.

Avant son arrestation au début du mois, elle avait fait la promotion de la sortie d’un livre pour enfants qu’elle a écrit en tant que veuve en deuil sur la gestion de la perte.

De nouveaux documents déposés jeudi dans le comté de Summit, où Mme Richins est détenue, ont fourni de nouveaux détails sur les précédentes tentatives d’empoisonnement.

Les documents révèlent que trois jours après que Mme Richins a acheté des pilules de fentanyl lors d’une transaction au corps à corps dans son allée, le jour de la Saint-Valentin 2022, elle « a préparé un sandwich pour Eric Richins et l’a placé sur le siège de son camion avec une note d’amour ”.

« Peu de temps après avoir consommé le sandwich, Eric Richins a éclaté d’urticaire et a eu des difficultés à respirer », indiquent les documents.

« Eric a trouvé l’épipen de son fils et s’est administré à lui-même et s’est endormi. Eric Richins a cru qu’il avait été empoisonné. Eric Richins a dit à un ami qu’il pensait que sa femme essayait de l’empoisonner.

Le couple avait eu des désaccords financiers et M. Richins avait retiré sa femme en tant que bénéficiaire de son testament et de sa succession, selon des documents.

«En septembre 2020, Eric Richins a découvert que le défendeur avait obtenu et dépensé 250 000 $ de marge de crédit sur la maison de Kamas, retiré au moins 100 000 $ de ses comptes bancaires et dépensé plus de 30 000 $ en cartes de crédit», indiquent les nouveaux documents.

«Le défendeur s’était également approprié les distributions provenant de l’entreprise d’Eric Richins dans le but d’effectuer des paiements d’impôts trimestriels fédéraux et étatiques et de ne pas payer les impôts. Les paiements d’impôt volés totalisaient au moins 134 346 $. Eric Richins a confronté l’accusé et elle a accepté de le rembourser.

En octobre 2020, M. Richins a consulté un avocat en divorce et un avocat en planification successorale, modifiant son testament pour former une fiducie entre vifs et plaçant sa succession sous le contrôle de sa sœur, Katie Richins-Benson, au bénéfice principal de ses trois enfants.

Il a transféré sa participation dans son entreprise de maçonnerie de pierre à la fiducie et a remplacé Mme Richins en tant que bénéficiaire de sa police d’assurance-vie de 500 000 $ auprès de la fiducie.

Elle n’était pas au courant de cela. M. Richins ignorait également que sa femme avait souscrit au moins quatre polices d’assurance-vie sur lui pour un total de près de 2 millions de dollars, selon les documents déposés.

Fin janvier 2022, Mme Richins a souscrit une nouvelle police d’assurance sur son mari. Il a été publié le mois suivant, le 4 février. La semaine suivante, elle s’est procuré du fentanyl illicite, selon les documents, et l’incident du sandwich a suivi quelques jours plus tard.

Mme Richins a de nouveau contacté des contacts qui l’ont aidée à obtenir des drogues illégales fin février, selon des documents, affirmant que « les pilules de fentanyl qu’elle fournissait auparavant n’étaient pas assez fortes et lui ont demandé de se procurer du fentanyl plus fort ».

Un contact, selon des documents, « a d’abord déclaré que la défenderesse avait spécifiquement demandé » certains des trucs de Michael Jackson « lors de cette demande de fentanyl, mais a ensuite admis que la défenderesse avait peut-être fait référence à Michael Jackson lors de sa première demande de fentanyl » .

Grâce à ce contact, Mme Richins a pris rendez-vous avec une autre personne dans une station-service pour acheter du fentanyl le 26 février 2022 selon les documents.

Le 1er mars, son « impôt fédéral et étatique impayé était de 189 840 $ » et elle devait « au moins 1 847 760 $ à un prêteur d’argent fort ». Elle devait également à son mari « au moins 514 346 dollars », selon les documents.

Le 3 mars, elle « a eu un long appel téléphonique avec l’IRS et a parlé à son prêteur d’argent dur », notent les documents d’accusation. Quelques heures plus tard, elle a préparé à son mari un cocktail Moscow Mule.

Mme Richins a déclaré aux enquêteurs que son mari avait bu le cocktail au lit et qu’elle avait dormi dans l’une des chambres des garçons parce que l’enfant avait une terreur nocturne. Lorsqu’elle s’est réveillée vers 3 heures du matin, a déclaré Mme Richins, elle est retournée dans sa chambre et a trouvé Eric froid au toucher, l’incitant à appeler le 911.

Alors qu’elle a dit à la police qu’elle avait laissé son téléphone dans la chambre du couple alors qu’elle s’occupait de son enfant, « l’état de son téléphone montre qu’il a été verrouillé et déverrouillé plusieurs fois et qu’il y a également eu des mouvements enregistrés sur le téléphone », indiquent les documents. « En outre, les péages et les données de facturation téléphonique du téléphone du défendeur montrent que des messages ont été envoyés et reçus pendant cette période. »

M. Richins a été déclaré mort le 4 mars 2022.

Presque immédiatement, Mme Richins, une agente immobilière, a fermé un manoir de plusieurs millions de dollars au sujet duquel le couple s’était disputé.

Deux jours après sa mort, elle s’est arrangée pour qu’un serrurier perce le coffre-fort de son mari. Lorsque sa sœur et son administrateur se sont opposés, Mme Richins « est devenue furieuse et a donné des coups de poing [her] au visage et au cou », indiquent les documents.

«Les adjoints du shérif ont répondu et ont appelé l’avocat de la planification successorale d’Eric Richins depuis les lieux. Ici, le défendeur a appris pour la première fois l’existence de l’Eric Richins Living Trust.

Mme Richins a été arrêtée la semaine dernière et une audience de détention du 19 mai a été reportée au 12 juin.

Entre la mort de son mari et son arrestation, Mme Richins s’était battue avec sa famille et sa confiance concernant sa succession et, en particulier, la vaste maison du couple, où ils se sont mariés le 15 juin 2013.

Se présentant comme une veuve en deuil, Mme Richins a également écrit un livre pour enfants intitulé Es-tu avec moi? sur le traitement de la perte. Elle est apparue dans une émission de télévision locale pour promouvoir le livre des semaines avant son arrestation.

L’avocat Greg Skordas, un porte-parole de la famille Richins, a déclaré L’indépendant mercredi : « C’est jusqu’à la fin qu’elle a fait comme si de rien n’était, et qu’elle était une victime, et qu’elle était une martyre et qu’elle faisait la promotion de son livre.

« Et je ne sais pas dans quelle mesure elle savait que cela allait arriver ou le soupçonnait, mais nous l’avons certainement fait. »

Un avocat de Kouri Richins n’a pas répondu aux demandes de commentaires de L’indépendant.