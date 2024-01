Une mère de l’Ohio espère un remède pour sauver son fils, 8 ans, d’une maladie rare et mortelle : « déchirant »

Pour les trois enfants sur 100 000 qui naissent avec Maladie des lattes le diagnostic est l’un des plus dévastateurs qu’une famille puisse recevoir.

Emily Blackburn, 32 ans, a découvert en mars 2023 que son fils de 7 ans, Grayson Naff, souffrait d’une maladie génétique rare et mortelle.

Aujourd’hui, la famille de l’Ohio est confrontée à la dure réalité : Naff finira par perdre la vue, puis ses capacités cognitives et motrices.

L’espérance de vie pour enfants atteints de la maladie de Batten se produit généralement cinq ou six ans après le début des symptômes.

Peu de temps avant que son fils ne commence la première année, Blackburn l’a emmené chez l’ophtalmologiste pour ce qu’elle pensait être un examen visuel de routine.

Elle avait remarqué qu’il lui était plus difficile de voir l’écran de télévision, alors elle supposait qu’il avait besoin de lunettes.

Grayson Naff, 8 ans, sur la photo de droite et avec sa famille, a reçu un diagnostic de maladie de Batten au printemps 2023. “Je n’ai vraiment pas de mots pour cela”, a déclaré sa maman Emily Blackburn à Fox News Digital.

Lors de l’examen, le médecin a remarqué quelque chose d’inquiétant dans la rétine de Naff et a envoyé la famille chez un spécialiste de la rétine à Cincinnati.

“Au début, ils pensaient qu’il s’agissait d’une maladie appelée Stargardt, qui fait perdre votre vision centrale et devient légalement aveugle”, a déclaré Blackburn à Fox News Digital dans une interview.

C’était déchirant en soi, a-t-elle dit – “assez pour vous envoyer dans une spirale” – mais les choses ont empiré lorsque les médecins ont décidé de faire quelque chose. test génétique pour confirmer le diagnostic.

Grayson Naff avait 7 ans lorsqu’on lui a diagnostiqué la maladie de Batten. Il fréquente toujours sa même école publique, où il est en deuxième année.

Il s’est avéré que le premier diagnostic était erroné. Et les larmes aux yeux, les généticiens ont informé Blackburn lors d’un appel Zoom que son fils souffrait réellement de la maladie de Batten.

“Nous sommes passés de l’idée que notre fils deviendrait légalement aveugle à la découverte qu’il souffrait de cette maladie mortelle et incurable”, a déclaré Blackburn. “Je n’ai vraiment pas de mots pour ça. C’est incroyable. C’est déchirant.”

Maladie génétique mortelle, la maladie de Batten interfère avec la capacité du corps à éliminer les déchets cellulaires, selon le site Web de la Cleveland Clinic.

À mesure que les excès de lipides et de protéines s’accumulent, ils provoquent perte de vision convulsions, déclin cognitif, mobilité réduite et décès.

Il n’existe actuellement aucun remède contre cette maladie.

La maladie de Batten est généralement diagnostiquée par des tests génétiques, lorsqu’un changement anormal est détecté dans l’un des nombreux gènes associés à la maladie, a noté Christelle Moufawad El Achkar, MD, neurologue à la division d’épilepsie et de neurophysiologie clinique de l’hôpital pour enfants de Boston. (Achkar n’est pas impliqué dans les soins de Naff.)

Il existe 13 types différents de maladie de Batten, chacun impliquant un gène différent. Naff a reçu un diagnostic de CLN3.

Grayson Naff est photographié avec son petit frère. “Grayson est un grand frère pour Beckett”, a déclaré Blackburn. “Ce sont les meilleurs amis.”

“Au sein de chaque gène, il peut y avoir différents sous-types cliniques avec différents âges d’apparition et de gravité, depuis la petite enfance jusqu’à l’âge adulte”, a déclaré Moufawad El Achkar à Fox News Digital.

“Cela peut rendre le diagnostic plus difficile, surtout aux premiers stades de la maladie.”

Un diagnostic précoce est très important, a souligné le médecin, notamment parce que certains types de maladies peuvent être ralentis grâce à des thérapies.

Les premiers symptômes de Batten comprennent une perte d’équilibre, des chutes et des troubles de l’élocution.

L’épilepsie ou les convulsions peuvent être un signe précoce dans certains sous-types, mais peuvent survenir seulement plus tard au cours de l’évolution de la maladie chez certains patients, a expliqué Moufawad El Achkar.

Une perte progressive de la vision est observée dans presque tous les cas.

“Nous essayons de le garder aussi informé que possible sur sa vision tout en lui permettant d’être le même petit garçon qu’il est maintenant”, a déclaré la mère de Naff à Fox News Digital.

“Il est crucial de suspecter et de tester la maladie de Batten chez tout enfant présentant une perte de compétences, surtout si elle s’accompagne de convulsions, à tout âge”, a déclaré le médecin.

Comme la vision de son fils avait déjà considérablement diminué au moment de son diagnostic, elle est désormais de 20/200, ce qui correspond à un état légalement aveugle, a expliqué Blackburn.

Seule la vision de Naff a été affectée jusqu’à présent, mais les médecins ont prévenu Blackburn de ce qui l’attendrait au cours des prochaines années, notamment la démence, le déclin des capacités motrices et les convulsions.

Grayson Naff subira un EEG (électroencéphalographie) chaque année pour surveiller ses ondes cérébrales et détecter l’activité épileptique.

Pour l’instant, Naff n’est au courant que de ses problèmes de vision – Blackburn ne lui a pas parlé du diagnostic de la maladie de Batten.

“Nous essayons de le garder aussi informé que possible sur sa vision tout en lui permettant d’être le même petit garçon qu’il est maintenant”, a déclaré Blackburn à Fox News Digital.

“Nous avons l’impression que le poids de tous les autres symptômes est tout simplement trop lourd, trop lourd à porter pour lui.”

Naff fréquente toujours la même école publique, où il travaille avec un enseignant pour malvoyants.

“Nous avons des professeurs et des amis formidables dans notre communauté”, a déclaré Blackburn.

Les patients atteints de la maladie de Batten ont besoin d’un équipe multidisciplinaire pour les aider à gérer leurs symptômes et à concevoir un plan visant à offrir la meilleure qualité de vie possible, a noté Moufawad El Achkar.

L’équipe de soins primaires de Naff se trouve au Nationwide Children’s Hospital de Columbus, Ohio.

Deux fois par an, la famille se rend en voiture aux hôpitaux et cliniques de l’Université de l’Iowa pour consulter un ophtalmologiste, qui lui prescrit un médecine expérimentale pour aider à préserver la vision de Naff le plus longtemps possible.

Ils se rendent également au Texas Children’s Hospital à Houston pour consulter un neurologue.

Naff subira un EEG (électroencéphalographie) chaque année pour surveiller ses ondes cérébrales et détecter l’activité des crises.

Il prend actuellement un médicament appelé Miglustat, qui pourrait aider à soulager ou ralentir les symptômes. Bien que le médicament soit approuvé par la FDA pour une autre maladie appelée maladie de Gaucher, il n’est pas encore approuvé pour Batten.

“Comme il n’est pas approuvé par la FDA, le coût du traitement est élevé. Si l’assurance ne le couvre pas, il s’élève à environ 100 dollars par comprimé, soit 9 000 dollars par mois”, a déclaré Blackburn.

Grâce à une initiative appelée Guiding Grayson, la famille a organisé des événements pour aider à collecter des fonds pour les soins coûteux de Naff.

“Le soutien de notre communauté et de nos amis a été l’une des meilleures choses qui en ressortent”, a déclaré Blackburn.

Tous les fonds récoltés pour Naff ont servi à financer le Miglustat.

Blackburn, qui travaillait comme chef de projet, a choisi de ne pas reprendre un emploi à temps plein afin de pouvoir s’occuper de Naff et de son plus jeune fils.

“Il y a beaucoup d’inconnues et beaucoup de choses effrayantes, mais nous espérons que le médicament pourra retarder les symptômes de Grayson le plus longtemps possible jusqu’à ce qu’il y ait un remède”, a-t-elle ajouté.

Parce que chaque gène impliqué dans les différents types de maladie de Batten a un mécanisme différent, trouver un traitement pour chacun a été un processus très difficile, a noté Moufawad El Achkar.

“Il y a eu certains médicaments oraux qui, au fil du temps, auraient pu retarder la progression de la maladie, mais il n’a pas été démontré qu’aucun n’affectait l’évolution de la maladie”, a-t-elle déclaré.

Il a été démontré qu’un médicament appelé Cerliponase Alpha ralentissait considérablement les symptômes de la maladie de Batten de type 2, a noté Moufawad El Achkar.

Des thérapies géniques ont également été développées pour certains types et sont en cours essai clinique précoce stades, mais n’ont pas encore été administrés aux États-Unis

Emily Blackburn est photographiée avec sa famille. Grayson Naff, au centre, est désormais légalement aveugle en raison de sa maladie de Batten.

“La recherche est en cours pour trouver des thérapies pour pratiquement tous les sous-types, mais la plupart en sont actuellement au stade préclinique”, a déclaré Moufawad El Achkar.

“De nombreux progrès ont été réalisés, mais nous avons besoin de développer beaucoup plus d’options de traitement, adaptées à chaque sous-type, et nous en avons besoin le plus tôt possible.”

“La collaboration entre les scientifiques, les équipes médicales et les associations familiales du monde entier est absolument nécessaire pour réaliser des progrès significatifs dans le traitement de ces maladies extrêmement rares”, a ajouté le médecin.

Blackburn a déclaré qu’elle gardait l’espoir d’un remède du vivant de son fils.

“Les scientifiques travaillent sans relâche pour tenter de trouver un remède à cette maladie”, a-t-elle déclaré. “Il faut juste un certain temps pour que la thérapie génique soit approuvée, c’est donc ce qui fait peur.”

“Certains jours, j’ai vraiment bon espoir et j’ai l’impression que Grayson peut vaincre ça, et puis certains jours, c’est juste débilitant et déchirant – on a l’impression que nous sommes dans un cauchemar”, a poursuivi Blackburn.

“L’un de nos principaux objectifs est de sensibiliser à la recherche et de collecter des fonds pour un remède – et simplement de faire savoir à Grayson à quel point nous l’aimons.”

Tout le monde peut en apprendre davantage sur la lutte de la famille sur guidancegrayson.com.

