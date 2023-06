Une mère de l’Ohio accusée du décès d’un tout-petit laissé seul pendant 10 jours, selon les procureurs

CLEVELAND (AP) – Les procureurs de l’Ohio ont annoncé des accusations de meurtre contre une femme dans la mort de sa fille de 16 mois, qui, selon les autorités, a été laissée seule pendant 10 jours pendant que la femme partait en vacances.

Le bureau du procureur du comté de Cuyahoga a déclaré lundi que Kristel A. Candelario, 31 ans, avait été inculpée la semaine dernière d’un chef de meurtre aggravé, de deux chefs de meurtre et d’un chef d’agression criminelle et de mise en danger d’enfants.

Les procureurs ont allégué que Candelario avait laissé l’enfant « seule et sans surveillance » à son domicile de Cleveland le 6 juin pour des vacances à Détroit et à Porto Rico et n’était revenue que le matin du 16 juin. Les autorités disent qu’elle a appelé la police après avoir trouvé l’enfant insensible à son retour. .

La police et les pompiers de Cleveland ont répondu et la victime, qui a été décrite comme « extrêmement déshydratée », a été déclarée décédée.

« Il est inconcevable qu’une mère laisse son enfant de 16 mois seul sans aucune surveillance pendant 10 jours pour partir en vacances », a déclaré le procureur Michael O’Malley dans un communiqué.

« En tant que parents, nous sommes censés protéger et prendre soin de nos enfants », a écrit O’Malley. « Imaginer la souffrance de cette enfant, pendant ses derniers jours de vie seule, est vraiment horrible et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour demander justice en son nom. »

On ne sait pas si Candelario a un avocat. Les archives judiciaires ne mentionnaient pas d’avocat pour elle et le bureau du défenseur public du comté a déclaré vendredi qu’il ne la représentait pas, à ce moment-là.

The Associated Press