Une mère de la Colombie-Britannique perd son appel en arguant que la cérémonie de purification autochtone porte atteinte aux libertés religieuses des enfants

Une mère de l’île de Vancouver qui a soutenu qu’une cérémonie de purification et une démonstration de prière autochtones à l’école de ses enfants violaient leurs libertés religieuses a été condamnée à payer les frais de justice engagés par le district scolaire après avoir perdu son appel dans cette affaire.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté l’appel interjeté par Candice Servatius, une protestante évangélique, dont la plainte contre le district scolaire de Port Alberni a été annulée par la Cour suprême de la Colombie-Britannique en 2020.

La juge de la Cour d’appel, Susan Griffin, a confirmé lundi la décision du tribunal précédent selon laquelle Servatius n’avait pas réussi à établir qu’une démonstration de purification et une prière exécutée par une danseuse de cerceau interféraient avec la capacité de ses enfants à agir conformément à leurs croyances religieuses.

La controverse a éclaté à l’école primaire John Howitt de Port Alberni, en Colombie-Britannique, où Servatius a allégué que ses enfants avaient été “contraints de participer” à des “cérémonies religieuses” contre “leurs croyances de conscience et religieuses”, selon la décision du juge publiée lundi.

Les événements en question, qui se sont produits en 2015 et 2016, étaient des manifestations de la culture autochtone locale et non des expressions des croyances ou du favoritisme religieux du district scolaire, avait statué le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

“Après avoir examiné toutes les preuves, le juge a conclu que la simple présence à la démonstration de purification et la prière de la danseuse de cerceau n’interféraient pas avec les croyances religieuses de Mme Servatius, mais étaient plutôt des efforts pour enseigner aux enfants les croyances autochtones”, a déclaré l’appel. juge trouvé.

L’école primaire se trouve dans les territoires traditionnels des Nuu-chah-nulth et environ le tiers des élèves du district scolaire sont autochtones, selon le tribunal.

“Il est incontestable que les établissements d’enseignement publics doivent être impliqués dans la réconciliation”, a écrit le juge de la Cour d’appel.

« Des efforts considérables ont été déployés pour réparer l’héritage historique des écoles qui sont un endroit dangereux pour les enfants autochtones et pour aider à créer de meilleurs résultats pour les élèves autochtones.

MAMAN CONDAMNÉE AUX FRAIS DE JUDICIAIRE

Après avoir rejeté l’affaire en janvier 2020, le juge de la Cour suprême a ordonné à la fois à Servais et au district scolaire de payer leurs propres frais pour plaider l’affaire.

Mais le juge de la Cour d’appel a annulé cette décision et a plutôt autorisé un appel incident du district scolaire après qu’il a été révélé que l’affaire de la mère était financée par le Justice Centre for Constitutional Freedoms (JCCF) de Calgary.

“Dans sa soumission écrite sur les dépens après l’appel, Mme Servatius a révélé, pour la première fois, que la JCCF finançait ses honoraires et ses débours dans le cadre du litige, et acceptait de l’aider à payer toute attribution de dépens en acceptant de collecter des fonds pour elle si des dépens étaient adjugés contre elle », a écrit Griffin.

“Bien que vaguement décrit, il n’y a aucune raison de croire que la JCCF, un plaideur fréquent, n’a pas les ressources nécessaires pour tenir sa promesse et il s’agissait donc en fait d’un accord de la JCCF d’utiliser ses ressources pour indemniser Mme Servatius. pour toute attribution de dépens à son encontre. »

Le juge a ordonné à Servais de payer les frais du district scolaire pour les audiences de la Cour suprême et de la Cour d’appel.