Une mère de la Colombie-Britannique faisant des tours dans le ministère rencontre le ministre des dépendances – Kelowna Capital News

Une mère de la Colombie-Britannique qui a couru l’équivalent de 14 marathons pour protester contre l’inaction en matière d’approvisionnement sécuritaire en médicaments a obtenu une rencontre avec la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Sheila Malcolmson.

S’il n’y avait pas eu une tendinite au pied, Jessica Michalofsky courrait toujours son marathon quotidien pour sensibiliser le public aux décès liés aux drogues toxiques.

Après la mort de son fils le 30 août, elle a commencé à encercler le bâtiment du ministère de la Santé à Victoria pour protester contre l’absence de réponse du gouvernement à la crise des drogues toxiques dans la province.

Alors qu’elle est sur le banc pour le moment, elle a déclaré que des personnes se sont inscrites pour courir à sa place.

“C’est en fait très réconfortant que les gens se manifestent pour soutenir cela – ils veulent que cela continue. Nous savons que la seule façon d’effectuer des changements ici est de maintenir la pression.

Cette pression semble fonctionner car elle a pu obtenir un rendez-vous avec Malcolmson le 3 novembre.

Alors que le soutien qu’elle a reçu de la communauté a renforcé son espoir, elle a dit qu’elle n’était pas optimiste quant à la façon dont sa réunion de jeudi prochain se déroulera.

“Je crois qu’elle va me dire que le gouvernement fait de grandes choses et je ne la crois pas”, a déclaré Michalofsky, ajoutant que les statistiques n’étayent pas cette affirmation.

Un rapport réalisé par le BC Center for Disease Control a révélé que 2 423 personnes sont décédées de la toxicité de drogues illicites en Colombie-Britannique entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2021.

Michalofsky aimerait voir le gouvernement faire plus pour financer les initiatives d’approvisionnement sécuritaire, éduquer le public et caractériser la question de la mort liée aux drogues toxiques comme un problème de santé publique.

Pour plus d’informations sur sa manifestation et les événements qu’elle organise, comme un rassemblement le 4 novembre, visitez sa page Facebook, Marathon a Day for Safe Supply.

crise des opioïdes