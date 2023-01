Une mère de la Colombie-Britannique enregistre la police menottant un enfant de 12 ans à l’hôpital

Un examen a été lancé après que des policiers ont été enregistrés en train de retenir un enfant autochtone menotté sur le sol d’un hôpital de Vancouver – un incident que l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique a dénoncé comme “horrible”.

La vidéo montre deux agents de la Metro Vancouver Transit Police tenant le garçon de 12 ans face contre terre au service des urgences du BC Children’s Hospital jeudi alors que sa mère leur demande à plusieurs reprises de retirer les menottes.

“Vous êtes trop. Vous êtes un peu trop. C’est trop”, leur dit-elle hors caméra.

La mère a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux jeudi soir, écrivant que son fils avait des problèmes de comportement liés à un certain nombre de conditions médicales et s’était bouleversé en attendant de voir un médecin.

“Mon fils a commencé à pleurnicher, et un instant plus tard, il a été poussé au sol et menotté. Mon fils pleurait pendant que l’officier … avait son genou sur le dos de mon enfant”, a-t-elle écrit. “J’ai dit à l’officier que ce qu’ils venaient de faire à mon enfant n’était pas bien.”

Le chef de l’exploitation de l’hôpital a déclaré à CTV News que le personnel avait lancé un examen de la santé et de la sécurité de l’incident et qu’une équipe de santé autochtone avait contacté la famille pour offrir son soutien.

“Fournir un environnement de soins de santé inclusif et culturellement sûr pour les patients et leurs familles est une priorité absolue pour le BC Children’s Hospital”, a déclaré la directrice de l’exploitation Sarah Bell dans un courriel. “En raison de la confidentialité des patients, nous ne fournirons pas de détails supplémentaires.”

Sur Twitter, l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique a qualifié le traitement réservé au jeune patient par les agents de “violence impitoyable”.

“Les enfants méritent d’être pris en charge avec compassion”, a écrit l’UBCIC. “Nos mains vont à la mère qui a agi avec courage dans une situation aussi horrible.”

Dans un communiqué, la Metro Vancouver Transit Police a défendu le recours à la force par les agents comme “une étape nécessaire” pour assurer leur propre sécurité et celle du jeune patient.

“Le jeune est devenu combatif pendant son admission pour évaluation. Une fois qu’il s’est calmé, les menottes ont été retirées et le jeune a été admis à l’hôpital sous les soins d’un médecin”, a déclaré le const. a écrit Amanda Steed.

Les autorités ont déclaré qu’elles avaient initialement rencontré la famille plus tôt jeudi à la station Broadway-Commercial SkyTrain et qu’elles avaient également menotté l’enfant de 12 ans lors de son arrestation en vertu de la loi sur la santé mentale.

Les agents répondaient à une demande d’aide d’un préposé du SkyTrain qui avait tenté d’intervenir dans une altercation entre le garçon et sa mère, a déclaré Steed.

“Les jeunes ont commencé à agresser le préposé et ont tenté de saisir leur radio et d’autres équipements”, a-t-elle écrit.

“Les agents ont tenté de désamorcer verbalement la situation, mais le jeune a commencé à essayer de pousser sa mère vers les voies, suscitant une inquiétude encore plus grande pour sa sécurité. Les agents ont dû physiquement retenir le jeune en utilisant des menottes par mesure de sécurité afin d’empêcher d’autres blessures à toutes les personnes impliquées.”

Dans sa publication sur Facebook, la mère de l’enfant a déclaré qu’elle faisait de son mieux pour gérer le comportement de son fils. Elle a également déclaré aux officiers impliqués dans l’incident de jeudi qu’ils étaient les premiers avec lesquels la famille avait eu affaire et qui avaient jugé nécessaire de retenir son fils de cette manière.

CTV News a contacté la famille pour plus d’informations.

Bien qu’il ait défendu les actions des agents, Steed a déclaré que la police des transports en commun du métro de Vancouver avait contacté une agence partenaire pour “soutien et conseils afin de mieux gérer les personnes neurodivergentes”.

“Il est regrettable que les policiers doivent répondre aux problèmes de santé mentale en cours et nous espérons que davantage de ressources seront disponibles pour les familles afin de trouver le soutien dont elles ont besoin sans impliquer les forces de l’ordre”, a déclaré Steed.