Une mère de la Colombie-Britannique court un marathon quotidien devant le bureau du ministère de la Santé après la mort de son fils empoisonné à la drogue – Kelowna Capital News

Un matin d’octobre à Victoria, Jessica Michalofsky a commencé à courir.

Elle a commencé au coin de la rue Blanshard et de l’avenue Pandora, sous des arbres ombrageant un trottoir devant le bureau principal du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique. De là, elle a parcouru la distance de deux pâtés de maisons, soit environ 600 mètres, pour revenir à son point de départ.

Puis elle a recommencé, encore et encore, jusqu’à ce qu’elle ait parcouru la distance marathon de 42,2 kilomètres.

Le lendemain, elle est revenue et a de nouveau couru un marathon autour du bâtiment. Boucle après boucle jusqu’à ce que son corps lui fasse mal et que ses pieds craquent, Michalofsky a atteint sa distance – pour recommencer le lendemain.

Pendant sept jours et près de 300 kilomètres, Michalofsky a couru devant le bureau du ministère de la Santé. Personne au ministère ne l’a approchée ni ne lui a demandé pourquoi elle avait choisi cette voie pour courir. S’ils le faisaient, ils en apprendraient davantage sur son fils, Aubrey Michalofsky. Ils sauraient pourquoi le chagrin, la rage et la détermination poussent l’enseignante et triathlète de 51 ans à courir jusqu’à ce qu’elle se sente entendue.

“J’étais et je suis plutôt perdue”, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique depuis son domicile de Victoria. “Aubrey était mon fils unique et il est assez difficile d’imaginer la vie maintenant.”

Il y a moins de deux mois, Michalofsky se rendait dans la région de Nelson pour récupérer Aubrey et son père, Rae Pryor. Elle venait de terminer un triathlon Ironman à Penticton, avec l’intention d’amener Aubrey et Rae sur la côte pour des vacances et de célébrer le 26e anniversaire de leur fils.

Aubrey et Rae vivaient tous les deux dans la petite communauté Kootenay de Winlaw. Lorsque Michalofsky est arrivé dans un petit café de la ville, seul Pryor était là. On lui a dit qu’Aubrey était chez un ami à Beasley, à la périphérie de Nelson. Ainsi, pendant que Pryor restait au cas où leur fils se présenterait, Michalofsky se dirigea vers sa voiture pour aller chercher son fils.

Il n’y a pas de service cellulaire à Winlaw, alors quand elle est arrivée à Beasley et a réalisé qu’elle ne connaissait pas l’emplacement de la maison, elle s’est sentie idiote. Michalofsky a continué à Nelson où elle a acheté des collations et prévu de dormir la nuit dans sa voiture dans un parking du centre commercial en attendant qu’Aubrey appelle.

Au moment où elle s’installait, son téléphone sonna. C’était le colocataire d’Aubrey. Son fils avait pris du speed qui était probablement entaché de fentanyl illicite et était décédé, probablement au moment où Michalofsky la cherchait.

Elle a raccroché le téléphone, est sortie de sa voiture et s’est mise à crier.

Pryor attendait à la maison une mise à jour sur l’emplacement de leur fils lorsque Michalofsky a appelé. Il tomba au sol pendant qu’elle parlait.

“J’étais sûr qu’il viendrait, et il ne pouvait pas venir”, se souvient Pryor.

C’était le 30 août, la veille de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses. Aubrey avait 25 ans et fait maintenant partie des 10 545 Britanno-Colombiens décédés depuis que la crise des drogues toxiques s’est emparée de la province en 2016.

Aubrey Michalofsky est vu ici avec son père, Rae Pryor. Photo courtoisie Jessica Michalofsky

Les efforts de lutte contre la consommation de drogue se sont heurtés à des obstacles

Michalofsky s’interroge sur le bien que son fils aurait pu accomplir s’il avait survécu.

Aubrey était inscrite au programme d’études en droit et justice du Selkirk College et en 2021, elle a obtenu un diplôme, ainsi que plusieurs prix. Il a dit à sa mère qu’il était intéressé à se joindre à un programme de justice réparatrice.

“Cela me fait vraiment mal qu’Aubrey n’ait pas pu être cette personne.”

Aubrey était toxicomane depuis l’âge de 17 ans. La drogue a mis à rude épreuve sa relation avec sa mère, qui lui a demandé de déménager mais a quand même essayé d’aider son fils. En 2016, alors qu’il avait 18 ou 19 ans, ils ont essayé en vain de le faire entrer dans un centre de traitement. Aubrey s’est ensuite inscrit à un programme de méthadone.

Le gouvernement provincial a tenté de résoudre la crise en élargissant les services de soins aux toxicomanes et les traitements agonistes des opioïdes comme la méthadone et le suboxone, qui sont censés fournir une alternative sûre aux drogues illicites. Des projets pilotes sont en cours pour l’accès à l’héroïne légale dans le Lower Mainland, mais une expansion n’est pas imminente.

L’approche a été critiquée par les défenseurs de la réduction des méfaits et les groupes d’utilisateurs comme étant inefficace et lente. Les médicaments de remplacement ne remplacent pas le high du fentanyl et sont difficiles d’accès, en particulier dans les communautés rurales.

Sans voiture, Aubrey a eu du mal à se rendre à Nelson pour prendre des rendez-vous et récupérer la méthadone qui lui était attribuée. Cela lui a donné de la constipation, et Michalofsky a déclaré que son fils en était venu à en vouloir au médecin qui lui avait demandé d’arrêter d’autres médicaments et de se présenter à l’heure.

Selon elle, il n’était pas non plus pratique pour Aubrey de se rendre à ANKORS à Nelson afin de vérifier si ses médicaments contenaient des contaminants comme le fentanyl ou le carfentanil illicites.

Aubrey a quitté le programme de méthadone cinq semaines avant sa mort.

Jessica Michalofsky avait une relation étroite avec son fils Aubrey, mais avait du mal à savoir quoi faire à propos de sa consommation de drogue. Photo courtoisie Jessica Michalofsky

Alors qu’elle est en deuil, Michalofsky est arrivée à sa propre conclusion sur ce qui aurait pu sauver son fils : les traitements agonistes des opioïdes devraient être administrés aux utilisateurs au lieu de s’attendre à ce qu’ils surmontent les barrières de transport pour le traitement.

L’approche fonctionne pour les trafiquants de drogue, soutient Michalofsky, elle devrait donc fonctionner en sens inverse.

Mais elle pense également que ces traitements échouent parce qu’ils ne procurent pas l’euphorie dont les utilisateurs ont besoin et que l’approvisionnement sûr du gouvernement devrait inclure des versions légales de drogues illicites, identiques à l’alcool.

C’est une idée qui fait son chemin en Colombie-Britannique grâce à des groupes de défense.

Le Drug Users Liberation Front à Vancouver distribue de petites doses d’héroïne et de cocaïne testées, et la Kootenay Insurrection for Safe Supply, récemment créée, a emboîté le pas à Nelson.

“Certaines personnes vont de toute façon faire une overdose de fentanyl, d’héroïne et d’alcool”, a déclaré Michalofsky. «Mais beaucoup d’entre eux ne le feront pas, et beaucoup de ces gens, une fois que nous sommes en contact avec eux, nous pouvons proposer un traitement. Nous pouvons proposer des contrôles de bien-être. Je pense que c’est un modèle beaucoup plus humain.

Le chagrin de Michalofsky s’est rapidement transformé en une recherche de réponses. Son fils, décida-t-elle, devrait être encore en vie. Sa mort, et des milliers d’autres avant lui, aurait pu être évitée si seulement les dirigeants envisageaient de nouvelles solutions.

Michalofsky a une histoire de désobéissance civile. En 1993, elle était l’une des centaines arrêtées pour avoir protesté contre la coupe à blanc dans Clayoquot Sound, donc au début, il était logique d’être à nouveau perturbatrice.

Le 28 septembre, elle a escaladé un lampadaire près du bâtiment du ministère de la Santé et accroché une pancarte indiquant «Les décès dus aux drogues toxiques sont évitables».

Mais la tension de rester debout à la lumière l’a fait s’évanouir. La police et les premiers intervenants ont été compréhensifs lors de son sauvetage, ce qui l’a laissée se sentir coupable d’avoir pu aider d’autres personnes dans le besoin.

La semaine suivante, elle est revenue avec une paire de chaussures de course.

Les coureurs de marathon ont généralement besoin de semaines de récupération avant de tenter à nouveau la distance. Mis à part une pause pour le week-end de Thanksgiving, Michalofsky n’a pris aucune pause. Elle ne court pas toujours toute la distance, mais pendant environ sept heures chaque jour, elle la parcourt, quel que soit l’état de son corps.

Sa course se poursuivra, souvent douloureusement, jusqu’à ce que le ministre de la Santé Adrian Dix entende ce qu’elle a à dire.

Jessica Michalofsky court le long de la rue Blanshard devant le bâtiment du ministère de la Santé à Victoria. Photo : Arnold Lim/Black Press Media

“Il a vraiment essayé d’être en sécurité”

Le jour de la mort d’Aubrey hante Michalofsky.

Elle se demande si elle aurait pu sauver son fils en frappant aux portes de Beasley. Il avait été inconscient pendant des heures mais pris pour un sommeil. Les ambulanciers ont tenté pendant une heure de le réanimer après avoir été appelés.

Aubrey avait fait ses valises pour le voyage de la famille avant de mourir. Parmi les objets habituels, comme une brosse à dents et des lentilles de contact, se trouvaient plusieurs autres effets personnels : une tasse de lune qui brille dans le noir offerte par sa mère un Noël, des coquillages et des cristaux qu’il avait collectés lors de voyages et une clé USB d’images de famille. qui comprenait les photos de mariage de ses grands-parents en 1947.

Michalofsky a également trouvé un kit de naloxone caché dans son sac, avec six seringues inutilisées – dont chacune aurait pu lui sauver la vie.

«Aubrey a vraiment essayé dur. Il s’est vraiment efforcé d’être en sécurité avec sa consommation de drogue, et il n’aurait tout simplement pas pu l’être.

Chez elle à Victoria, elle est entourée de son fils : chaussures d’enfance, bulletins scolaires, photos de famille. Courir a commencé à ressembler à une évasion des morceaux d’Aubrey qu’elle ne peut tout simplement pas jeter.

Alors qu’elle parcourt le ministère de la Santé, Michalofsky a commencé à transporter de la naloxone avec elle. Elle surveille souvent les personnes évanouies, s’arrêtant généralement pour s’assurer qu’elles sont capables de la reconnaître avant de revenir plus tard pour une autre conversation.

Des amis et des étrangers ont également commencé à aider avec les courses. Un magasin de course à pied de Victoria a fait don d’une nouvelle paire de chaussures et un restaurant de tacos local lui a permis d’utiliser ses toilettes. D’autres triathlètes visitent pour courir des tours. D’autres interviennent pour gérer son compte sur les réseaux sociaux et aider à la sensibilisation.

Pryor et Michalofsky se sont séparés quand Aubrey était jeune mais sont restés proches. Il veut la soutenir mais craint qu’elle ne se blesse.

“Je pense que c’est extrêmement noble mais je m’inquiète beaucoup pour elle. Je la vois en vidéo et elle boite et souffre.

Michalofsky traverse la douleur, sachant que le temps chaud de l’automne en Colombie-Britannique deviendra bientôt froid et humide. Son esprit ne s’effondrera peut-être pas, mais son corps le fera. Son chagrin ne partira pas, mais il s’engourdira avec le temps.

Pour l’instant, cependant, Michalofsky prévoit de continuer à courir. Si elle s’arrête, qui courra à sa place ?

Jessica Michalofsky, vue ici à Victoria, est devenue une défenseure de l’approvisionnement sûr après la mort de son fils Aubrey à cause de l’approvisionnement en médicaments toxiques. Photo : Arnold Lim/Black Press Media

@tyler_harper | tyler.harper@nelsonstar.com

