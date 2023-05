Une mère de Kitchener avertit les parents de l’augmentation de l’infection à streptocoque du groupe A après le décès de sa fille

Une mère de Kitchener dont la fille est décédée des complications d’un streptocoque invasif du groupe A met en garde contre les rares conséquences de l’infection bactérienne, qui circule en Ontario à des taux jamais vus depuis près d’une décennie.

Quin Henderson, 5 ans, rentrait de l’école avec une toux et de la fièvre dans les jours précédant sa mort le 25 mars.

Christina Hecktus dit que personne ne semblait comprendre que les symptômes de sa fille pourraient être autre chose qu’un mauvais rhume.

« J’ai fait tout ce qu’on m’a dit de faire. J’ai appelé le médecin, j’ai appelé le 811. J’ai fait toutes ces choses qu’une mère ou un parent ferait dans cette situation et on m’a dit à plusieurs reprises : ce n’est pas nécessairement nécessaire. [to take her to the doctor] », a déclaré Hecktus.

Plus tôt le jour de la mort de Quin, ses parents avaient décidé de l’emmener aux urgences de Kitchener. La famille dit qu’elle a été admise « en moins de 15 minutes », a été mise sous oxygène et a reçu des liquides intraveineux (IV) et des antibiotiques pendant que du sang était prélevé et que des radiographies étaient effectuées.

Quin adorait YouTube et venait de commencer à faire ses propres vidéos sur une vieille tablette, des vidéos qui sont maintenant un « précieux souvenir » pour ses parents. (Soumis par Christina Hecktus)

quin a reçu un diagnostic de pneumonie. Cet après-midi-là, elle a été transférée à l’hôpital pour enfants McMaster à Hamilton, où elle s’est avérée septique – ce qui signifie que l’infection par des bactéries nocives était devenue grave – due à une streptocoque invasive du groupe A dans son sang.

Quin est décédée à peine 12 heures après l’avoir emmenée aux urgences de Kitchener.

Maintenant, Hecktus dit qu’elle veut protéger les autres de la douleur que sa famille a endurée.

« Je ne veux jamais que quelqu’un ait l’impression qu’il n’en a pas fait assez pour son enfant, comme je l’ai fait. Je ne blâme personne – parce que le blâme ne fait rien pour personne – mais je veux informer. »

Qu’est-ce qui rend ce streptocoque « invasif » ?

Dans le streptocoque du groupe A, des bactéries communes vivent sur le nez et la peau, ainsi que dans la gorge. Il peut provoquer des infections mineures comme l’angine streptococcique et affecter la peau sous forme de cellulite.

Il devient « invasif » lorsque la bactérie pénètre dans une zone stérile exempte de bactéries, explique David Aoki, directeur des maladies infectieuses à la santé publique de la région de Waterloo.

« Invasif signifie qu’il est allé au-delà de cette première ligne de défense et qu’il se retrouve là où il ne devrait pas; donc soit une infection du sang, soit quelque chose d’autre qui peut être plus grave. C’est une complication très rare, mais cela se produit. »

REGARDER | Ce que les parents doivent savoir sur le streptocoque du groupe A : Dr Jeffrey Pernica sur le moment où emmener votre enfant aux urgences Au McMaster Children’s Hospital, le Dr Jeffrey Pernica a déclaré avoir vu plus de cas de streptocoque invasif du groupe A cette année et ses collègues de partout au Canada le remarquent également. Il dit que les parents devraient emmener leurs enfants à l’hôpital s’ils ont des difficultés à respirer, ne peuvent pas garder les liquides, ont des douleurs intenses ou ne réagissent pas.

Bien que rares, les infections invasives à streptocoques du groupe A sont en hausse : à l’échelle mondiale, partout au Canada et dans la région de Waterloo, en particulier.

Dans la région, il y a eu 21 infections entre janvier et fin avril ; il y a eu 25 infections en 2022.

Cinq des 21 personnes diagnostiquées avec un streptocoque invasif du groupe A en 2023 sont décédées – le nombre le plus élevé depuis 2014.

En Ontario, avant la pandémie, la moyenne sur cinq ans était d’environ 550 cas au cours d’une saison de rhume et de grippe, selon les chiffres de Santé publique Ontario. Pour la saison grippale 2022/2023, il y a eu environ 900 cas, soit un pic de 63 %.

Au Québec, les infections ont augmenté de 56 % sur une période similaire, selon les données recueillies par le ministère de la Santé et des Services sociaux de la province.

Médecins alertés, pas publics

Santé publique Ontario s’inquiète de l’augmentation de la propagation, a déclaré la Dre Liane Macdonald, l’une des médecins de santé publique de l’agence. Attraper l’infection tôt peut être délicat, mais les fournisseurs de soins de santé savent ce qu’il faut rechercher, a déclaré Macdonald.

« C’est l’un des défis les plus difficiles de la maladie invasive à streptocoque du groupe A, car elle est causée par une bactérie très courante qui a des formes de maladie plus bénignes qui peuvent certainement imiter les infections virales », a-t-elle déclaré.

« Mais il existe certaines caractéristiques que les prestataires de soins de santé formés connaissent et peuvent les aider à réfléchir à une infection bactérienne potentielle par une maladie streptococcique du groupe A. »

Selon la Dre Liane Macdonald de Santé publique Ontario, il peut être difficile d’attraper une infection streptococcique tôt, mais les fournisseurs de soins de santé savent ce qu’il faut rechercher. (Craig Chivers/CBC)

La santé publique de la région de Waterloo a émis un avis aux médecins locaux concernant la propagation dans la communauté trois jours après la mort de Quin, a confirmé Aoki. Mais alors qu’une alerte publique a été lancée après seulement deux décès à Montréal, aucune alerte publique n’a encore été lancée dans la région de Waterloo.

Aoki a déclaré que la santé publique pesait une variété de facteurs avant de lancer une alerte publique. Ces facteurs comprennent la façon dont une infection se propage, si les cas sont liés et comment les taux locaux se comparent aux chiffres provinciaux.

« Il n’y a pas, ‘Oh, vous frappez un nombre X de cas et cela signifie que nous envoyons un avis' », a déclaré Aoki. « Nous recherchons constamment ces tendances pour voir où nous devrions alerter. C’est un processus continu pour nous. »

Hecktus a déclaré qu’elle ne pouvait s’empêcher de se demander si la mort de sa fille avait déclenché l’alerte.

« C’est leur champ d’application. C’est leur domaine. Si la santé publique avait dit quelque chose, je pense que ce devrait être la responsabilité du médecin d’être au courant. »

Mais elle reste concentrée sur l’éducation des autres parents sur les risques.

« Je ne suis pas le genre de personne à faire ‘je devrais, je pourrais le faire’. Ce n’est pas le genre de personne que je suis. Mais je ne veux pas que quelqu’un d’autre s’en occupe si je peux aider à l’empêcher », a déclaré Hecktus. « Je veux informer et donner aux gens les connaissances nécessaires pour qu’ils puissent prendre ces décisions eux-mêmes et qu’ils n’aient pas l’impression de n’avoir jamais eu le choix ou les options. »

Le streptocoque du groupe A a récemment fait la une des journaux après le décès de 15 enfants au Royaume-Uni.

ÉCOUTEZ | Langley dissipe les mythes des streptocoques du groupe A : La dose21:13Que dois-je savoir sur les streptocoques du groupe A ? Le streptocoque du groupe A a récemment fait la une des journaux après la mort de 15 enfants au Royaume-Uni. Le Dr Joanne Langley, pédiatre spécialisée dans les maladies infectieuses, a expliqué ce que les tuteurs et les adultes devraient savoir sur cette bactérie qui peut causer diverses maladies.

Au McMaster Children’s Hospital, le Dr Jeffrey Pernica a déclaré avoir vu plus de cas de streptocoque invasif du groupe A cette année et ses collègues de partout au Canada le remarquent également.

« Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit de spécial que les parents doivent faire », a-t-il déclaré à CBC News. « Je pense que beaucoup de parents craignent de manquer des choses et je ne pense pas qu’ils le feront.

« Les raisons d’aller aux urgences maintenant sont les mêmes qu’elles l’ont toujours été : difficulté à respirer, incapacité à retenir les liquides, douleur intense, absence de réaction. Ce sont les raisons d’y aller maintenant, mais elles ont toujours été les raisons. Je suis donc convaincu que les parents de notre région continueront à faire le même bon travail qu’ils ont toujours fait.

La santé publique indique que les personnes les plus à risque sont les enfants de moins de quatre ans et les adultes de plus de 65 ans et les personnes enceintes ou qui ont récemment accouché.

Et bien qu’il n’y ait pas de vaccin contre la maladie strétococcique invasive du groupe A, Macdonald rappelle aux gens que les vaccins contre la varicelle peuvent réduire les risques que les enfants contractent l’infection bactérienne invasive.