Une mère de Floride qui a tenté d’interdire le livre d’Amanda Gorman a des liens avec des groupes d’extrême droite

Une femme de Floride dont les plaintes ont conduit à des restrictions scolaires pour un poème lu lors de l’inauguration de Joe Biden semble avoir des liens avec plusieurs groupes d’extrême droite, notamment les mamans pour la liberté soutenues par Ron DeSantis et le gang néo-fasciste des Proud Boys.

Dans une plainte demandant que l’école de son enfant retire entièrement les livres, Daily Salinas a affirmé que La colline que nous gravissons – La version livre d’Amanda Gorman du poème qu’elle a lu lors de la cérémonie d’investiture du président – ​​et plusieurs autres titres contenaient des références à la théorie critique de la race, à l’idéologie du genre, aux «messages de haine indirects» et à «l’endoctrinement», en particulier du socialisme, selon des documents partagé par le Florida Freedom to Read Project.

Sa plainte a incité l’école à restreindre l’accès au livre, ainsi que L’ABC de l’histoire des Noirs, Enfants cubains et J’adore Langston. Un comité scolaire a déplacé les livres dans la section collège de la bibliothèque, bien que les livres soient recommandés pour les jeunes lecteurs.

Mme Salinas dit le Miami-Herald qu’elle « n’est pas pour l’élimination ou la censure des livres », mais qu’elle veut que les documents soient appropriés et que les étudiants « connaissent la vérité » sur Cuba.

Mais elle semble avoir des liens avec ou a exprimé son soutien à plusieurs groupes d’extrême droite qui ont promu des restrictions radicales contre les personnes LGBT + et des discussions honnêtes sur la race et le racisme, selon un examen de son histoire sur les réseaux sociaux et de son activité en ligne de Miami contre le fascisme et La bête quotidienne.

En août 2021, elle a été photographiée aux côtés du leader des Proud Boys Enrique Tarrio lors d’une manifestation contre les protections Covid-19 dans les écoles de Miami-Dade.

L’année suivante, alors qu’elle portait un t-shirt Ron DeSantis, elle a assisté à un autre rassemblement organisé par Proud Boys pour soutenir l’activiste d’extrême droite Christoper Monzon, un participant au rassemblement «Unite the Right» de 2017 qui aurait été battu alors qu’il sollicitait le sénateur républicain Marco Rubio. l’année dernière. Mme Salinas a également été photographiée posant avec M. Monzon et un petit groupe de ses partisans après sa sortie de l’hôpital.

Cette même année, Mme Salinas a également travaillé comme bénévole pour le « Education Agenda Tour » du gouverneur, qui a promu des candidats de droite aux élections des conseils scolaires dans le cadre de ses efforts pour bouleverser le système éducatif de l’État.

Une vidéo d’une réunion du conseil scolaire de Miami-Dade en juillet 2022 semble montrer Mme Salinas avec le groupe Moms for Liberty perturbant l’audience pour protester contre les manuels d’éducation sexuelle qui avaient été précédemment approuvés par le conseil. Des images montrent la police la retirant de force de la réunion.

Moms for Liberty, un groupe de droite qui a émergé des protestations contre les directives de Covid-19, a proposé ce qu’on appelle primes pour avoir signalé des enseignants qui auraient discuté de « sujets qui divisent » dans les écoles, attaqué Le projet Trevor pour soutenir les jeunes LGBT + à risque de suicide et a lancé un barrage de défis de livres.

Le groupe a également reçu les éloges de M. DeSantis, qui a nommé l’un de ses membres à un conseil qui contrôle désormais les propriétés exploitées par la Walt Disney Company pour son immense campus du parc d’Orlando.

L’indépendant a demandé des commentaires au chapitre Miami-Dade du groupe.

Un examen de l’historique des médias sociaux de Mme Salinas comprend une publication sur Facebook appelant les Proud Boys « los mejores » ou « les meilleurs ».

« My Proud Boys », a-t-elle écrit dans le post d’avril 2021, au-dessus d’une photo de Tarrio avec d’autres membres du groupe.

En mars de cette année, elle a partagé une publication sur Facebook faisant la promotion des « Protocoles des Sages de Sion », une propagande antisémite centenaire frauduleuse.

Mme Salinas semble avoir supprimé le message après qu’il ait été signalé par Miami Against Fascism sur Twitter. Elle a ensuite posté une image d’un soldat des Forces de défense israéliennes avec une légende disant : « Les gens n’ont jamais vu ça. J’aime mon peuple juif.

« Je veux m’excuser auprès de la communauté juive » elle a dit à l’agence télégraphique juive le 24 mai. « Je ne suis pas ce que dit le message », a-t-elle ajouté. « J’aime la communauté juive. »

Elle a également co-animé un podcast en espagnol – « Hablando Como Los Locos » – qui a publié un épisode avec la légende « En savoir plus sur Kanye West, sa polémique, son message » le 5 décembre 2022. Quatre jours plus tôt, le rappeur est apparu sur InfoWars d’Alex Jones et a fait l’éloge d’Adolf Hitler.

L’indépendant a demandé des commentaires à Mme Salinas.

M. DeSantis – qui est entré dans la course à l’investiture républicaine à la présidence en 2024 – a introduit des lois radicales pour contrôler l’éducation, les cours et les discours des écoles publiques qu’il juge répréhensibles tout en qualifiant les rapports sur les impacts de ces politiques de « canular » et un « faux récit » fabriqué par la presse.

L’État est au centre d’une tendance nationale de contestation des livres et du matériel dans les bibliothèques et les écoles, tandis que le gouverneur continue d’insister à tort sur le fait qu’aucun livre n’a été interdit alors qu’il lance sa campagne de 2024.

Un trio de lois d’État promulguées au cours de la dernière année scolaire comprend ce que les opposants ont appelé la loi « Ne dites pas gay », qui interdit l’enseignement en classe sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre à tous les niveaux scolaires, et des lois qui restreignent les discussions sur la race ou le racisme. , et rendre obligatoire la façon dont les écoles cataloguent les livres sur leurs étagères. Pris ensemble, les enseignants et les écoles ont été contraints de retirer du matériel par crainte d’être poursuivis en justice sans orientation claire, ou ont fait face à une augmentation des menaces et des défis de la part d’activistes enhardis par la législation.

La semaine dernière, Penguin Random House et plusieurs auteurs et familles éminents ont déposé une plainte fédérale contre un district scolaire où des militants ont contesté des dizaines de livres, impliquant ou écrits en grande partie par des personnes de couleur ou des personnes LGBT +.

Dans le seul comté d’Escambia, près de 200 livres ont été contestés, au moins 10 livres ont été retirés par le conseil scolaire, cinq livres ont été retirés par des comités de district et 139 livres nécessitent une autorisation parentale, selon une analyse du groupe d’expression libre PEN America.

Dans le comté de Clay en Floride, au moins 100 livres ont été retirés des étagères après les défis d’une seule personne, PEN Amérique trouvé.