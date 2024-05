Une mère de Floride plaide pour les bandelettes de test de fentanyl et une surdose mortelle

Des bandelettes de test à seulement 5 dollars qui promettent de détecter le puissant analgésique fentanyl pourraient être la clé pour prévenir les surdoses mortelles. Stacey Felter a perdu son fils Tristan il y a plus d’un an. Il n’avait que 27 ans. « Il pouvait éclairer une pièce à 100 pour cent », a déclaré Felter. « Il adorait faire rire les gens, mais c’était la personne la plus drôle que j’aie jamais rencontrée. » Une blessure l’a conduit à un traitement médical et plus tard à recourir aux analgésiques qui lui avaient été initialement prescrits mais qu’il ne pouvait plus obtenir. « Il achetait occasionnellement chez le trafiquant de drogue. « , a déclaré Felter. Une pilule contenant du fentanyl a mis fin à ses jours. « Sur 10 pilules qu’ils ont confisquées, elles contiennent une dose mortelle de fentanyl », a déclaré le Dr Thomas Hall. En mars, le bureau du comté d’Orange pour une communauté sans drogue s’est associé à utiliser l’argent du règlement national sur les opioïdes pour distribuer des bandelettes de test de fentanyl dans la communauté. Au total, 6 000 ont été distribués en seulement huit semaines. « Nous n’encourageons pas la consommation de drogues, mais pour les personnes qui consomment des drogues, nous voulons leur offrir des alternatives à la mort », a déclaré Hall. Le projet Opioid fait partie du programme. « Nous devons nous assurer que nos jeunes disposent de tous les outils disponibles pour rester en vie », a déclaré Andrae Bailey. Les Centers for Disease Control and Prevention considèrent les bandelettes de test de fentanyl comme une stratégie de réduction des risques, avec des étapes sur la façon de les utiliser pendant l’écriture. « Les bandelettes de test de fentanyl (FTS) sont une méthode peu coûteuse pour aider à prévenir les surdoses de drogues et à réduire les dommages », selon le CDC. Bien que les traitements par pulvérisation nasale contre les surdoses existent, les bandelettes de test de fentanyl ne sont disponibles que récemment. Le shérif du comté de Seminole, Dennis Lemma, préside le groupe de travail de l’État sur les opioïdes et suggère que l’utilisation des bandelettes de test doit être mesurée par la capacité de la personne à effectuer le test et par la quantité si infime qui peut être mortelle. « Tout ce que nous pouvons faire pour sauver des vies , je pense que c’est la chose la plus importante que nous puissions faire », a déclaré Lemma. « Cinquante fois plus puissante que l’héroïne, soit l’équivalent de huit grains de sel, est une dose mortelle. » La mère de Tristan souligne que les pilules contrefaites ne sont pas produites par des pharmacies mais illégalement dans un but lucratif. Même les deux faces d’une même pilule pourraient être testées différemment. « Et si la moitié n’apparaissait pas comme du fentanyl, mais que l’autre face était pressée avec du fentanyl ? Je dis juste, ne le prenez pas, point final », a déclaré Felter. Même les partisans des bandelettes de test conviennent que les bandelettes ne font que réduire le risque, pas l’éliminer. » a déclaré Hall. La mère de Tristan ne sait pas si son fils aurait utilisé les bandelettes si elles avaient été disponibles, car il a fait confiance à sa source. « Ne prenez rien qui ne vous ait pas été prescrit par votre médecin », a déclaré Felter. Bien sûr, ne pas prendre de drogues illégales est la réponse ultime. Les bandelettes de test peuvent être achetées en ligne.

