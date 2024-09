Une mère de famille de Memphis accusée d’avoir amené une arme chargée à l’école à l’âge de 6 ans

La mère a été accusée de maltraitance et de négligence envers un enfant ou de mise en danger d’un enfant, de port d’arme sur la propriété de l’école et de contribution à la délinquance d’un mineur.

Roi Ke'Erinie

Une mère de Memphis, dans le Tennessee, a été arrêtée et inculpée après que son fils de 6 ans ait apporté une arme chargée à son école.

Le département de police de Memphis a répondu à un appel concernant un individu armé à École primaire et secondaire Geeter avant 8h40 le jeudi 5 septembre, après qu’un agent des ressources a déclaré à la police qu’un enfant avait une arme de poing sur la propriété de l’école, rapporte ABC News, WREG-TVet Fox13 Memphiscitant une déclaration de la police. Le département de police de Memphis a déclaré dans une déclaration partagée avec PEOPLE qu’un autre étudiant avait alerté le personnel de l’arme à feu – « un pistolet Ruger 9 mm chargé » – et qu’un enseignant l’avait récupéré dans le cartable de l’enfant de 6 ans.

La déclaration sous serment indiquait que la mère de l’enfant, Ke’Erinie King, aurait admis que l’arme lui appartenait et qu’elle l’avait obtenue d’une « personne inconnue », selon les médias. Les agents ont ensuite vérifié le numéro de série et ont découvert que l’arme avait été volée.

Image de stock d'un véhicule de police

King, 22 ans, a été arrêté et accusé de maltraitance et de négligence envers un enfant ou de mise en danger d’un enfant, de port d’arme sur la propriété de l’école et de contribution à la délinquance d’un mineur, indique l’affidavit, selon les médias.

Fox13 Memphis rapporte que King a été incarcérée à la prison du comté de Shelby et libérée sans caution. Sa prochaine comparution au tribunal est prévue pour le 4 octobre. WMC-TV Il n’est pas certain qu’elle ait un avocat.

La mère de King, Lakeisha Williams, s’est exprimée sur les accusations dans une interview avec WMC-TV, déclarant : « Ils ont fait comme si elle avait donné à l’enfant une arme à feu à emmener à l’école ou qu’elle l’avait quelque part où il pouvait simplement aller la récupérer. »

Photo d'identité de Ke'Erinie King

« Nous ne laissons pas traîner nos armes pour que les enfants puissent facilement les récupérer. Mon petit-fils a fait un détour », a-t-elle ajouté. « Il a pris une petite chaise, a pris sa mère et a pris cette arme. »

« Parfois, en tant que parents, nous devons peut-être ne pas laisser nos enfants savoir exactement où nous cachons nos armes, et aussi lorsque vous achetez une arme dans la rue, assurez-vous qu’il s’agit d’une arme propre, car vous ne savez pas ce que vous achetez dans la rue de nos jours et d’où ils viennent », a poursuivi Williams en parlant de la station.

Les écoles du comté de Memphis-Shelby ont publié une déclaration sur l’incident et ont déclaré que « l’agent des ressources scolaires et les dirigeants ont agi rapidement pour faire face à la situation ».

Image de stock de ruban de police jaune

« Nous encourageons tous les parents et tuteurs à vérifier les sacs à dos de leurs élèves avant qu’ils ne viennent à l’école chaque jour. Il est également important de discuter des graves conséquences de l’apport d’une arme ou d’une réplique d’arme à l’école », a déclaré le communiqué obtenu par WREG-TV lire.

« Notre priorité demeure la sécurité et le bien-être de tous les élèves. Nous apprécions le soutien de notre communauté pour assurer un environnement d’apprentissage sécurisé », poursuit le communiqué.

PEOPLE a contacté les écoles du comté de Memphis-Shelby pour obtenir des commentaires.

