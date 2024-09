Une mère de famille de l’Ontario perd 1 800 $ à cause d’une arnaque à la contravention de Taylor Swift

Une mère de l’Ontario a perdu 1 800 $ dans l’espoir d’obtenir des billets pour Taylor Swift pour sa fille de sept ans.

« Je ne comprends pas comment quelqu’un pourrait profiter de quelqu’un et de son argent durement gagné, et c’était un cadeau pour une fillette de sept ans », a déclaré Dana Caputo, de Tottenham, en Ontario, à CTV News Toronto.

Swift présente sa tournée Eras Tour, la tournée de concerts la plus lucrative de tous les temps, franchir la barre du milliard de dollars — à Toronto en novembre. La méga pop star donnera six concerts au Rogers Centre, et les fans se bousculent pour trouver des billets, même si certains membres de Swifties se sont fait arnaquer au passage.

Caputo voulait surprendre sa fille, Gia, avec des billets pour l’un des spectacles de Toronto, et un collègue a déclaré qu’un ami avait publié sur Facebook qu’ils avaient une paire à vendre.

Après avoir envoyé 1 800 dollars à la personne, Caputo a déclaré que celle-ci n’avait cessé de lui demander de l’argent, en prétendant que c’était pour des frais de service et d’autres frais. Caputo a ensuite appris que le compte de l’ami de sa collègue avait été piraté et qu’elle avait été escroquée.

« Dès que j’ai commencé à poser des questions et à les interpeller, tous les messages qu’ils m’avaient envoyés ont été effacés et je n’ai plus jamais eu de leurs nouvelles », a déclaré Caputo.

Eric Alper, un publiciste musical, a déclaré que si quelqu’un avait réellement des billets pour Swift à vendre, il ne les vendrait pas sur les réseaux sociaux.

« Personne ne vend ses billets pour Taylor Swift sur Facebook, personne », a déclaré Alper. « Il est très courant de voir des publications sur Instagram, Facebook et Twitter de personnes prétendant avoir des billets supplémentaires. À moins de connaître réellement le vendeur, il est préférable d’ignorer ce type de transactions. »

La police régionale de Peel a récemment averti les fans que de faux billets pour les prochains concerts de Swift circulaient en ligne, les exhortant à être prudents lorsqu’ils achetaient des billets à quelqu’un et les encourageant à contacter l’auteur de l’affiche par d’autres moyens avant de transférer de l’argent.

Alper a conseillé d’utiliser des sites de vente de billets certifiés comme StubHub ou SeatGeek pour éviter de se faire arnaquer. Même si le billet peut être plus cher, les fans recevront les billets qu’ils achètent.

Lorsque CTV News Toronto a vérifié sur StubHub, nous avons trouvé quelques billets disponibles pour les dates de Toronto, mais les places les plus éloignées de la scène coûtaient entre 3 000 et 5 000 dollars. Certaines places plus proches de la scène coûtaient entre 8 000 et 10 000 dollars, les plus chères oscillant autour de 15 000 dollars.

Alper a déclaré que si vous n’avez pas encore de billets et que vous ne voulez pas dépenser une petite fortune, il serait peut-être préférable de ne pas assister à ce concert.

« Si vous êtes une maman ou un papa qui cherche à faire passer une bonne année à votre enfant, c’est peut-être le moment de lui donner une leçon de vie et de lui expliquer la signification de l’offre et de la demande », a déclaré Alper.

Caputo a voulu partager son histoire pour avertir les autres familles afin qu’elles puissent éviter toute déception si elles recherchent des billets.

« J’espère que personne d’autre ne tombera dans le même piège que moi », a déclaré Caputo.