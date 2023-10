Une mère de deux enfants va perdre son domicile où elle a planifié le meurtre par torture de son ex-mari par un gang rival

Une moll de GANGSTER est sur le point de perdre la maison où elle a planifié le meurtre par torture de son ex-mari.

Coleen Campbell, 38 ans, a été emprisonnée pendant 13 ans en février après avoir partagé des informations sur le sort de Thomas Campbell avec le « cerveau » de son meurtre, John Belfield.

Elle a comploté la mort de son ex-mari dans leur maison de Manchester

La mère de quatre enfants a été filmée par vidéosurveillance alors qu’elle rose en pyjama discutant avec Belfield pendant 25 minutes dans son jardin quelques heures seulement avant l’attaque sauvage.

M. Campbell, 38 ans, a été pris en embuscade par trois hommes devant la porte d’entrée de son domicile à Mossley, Tameside en juillet 2022.

Il a ensuite été traîné à l’intérieur et torturé à mort au cours d’un « acte de barbarie extraordinaire » de deux heures.

Coleen est désormais sur le point de perdre la maison où elle a planifié sa mort brutale.

Elle et son ex-mari avaient dépensé des milliers de dollars pour rénover la maison de Clayton, Manchester, notamment en ajoutant une extension de deux étages.

Cependant, ils avaient utilisé de l’argent « sale » pour financer leur style de vie luxueux – et en 2019, ils ont tous deux admis avoir blanchi d’argent.

Thomas a été condamné à deux ans de prison tandis que Coleen a été condamné à 16 mois de prison, avec sursis de deux ans.

Aujourd’hui, après une nouvelle audience jeudi, l’affaire a été réglée, Coleen ayant reçu l’ordre de remettre 76 500 £ dans un délai de trois mois, rapporte MEN.

Si elle ne paie pas dans ce délai, elle pourrait voir neuf mois supplémentaires s’ajouter à la peine de 13 ans de prison qu’elle purge actuellement.

Le procureur Henry Blackshaw a déclaré que la somme serait payée sur la valeur nette de la maison qui est à vendre.

Coleen et Belfield s’étaient rencontrés et avaient également échangé 35 appels téléphoniques et 68 messages alors qu’elle conspirait pour que son ex-mari soit volé.

Pendant ce temps, Campbell a divulgué des informations clés sur Thomas, notamment des détails sur la plaque d’immatriculation de sa camionnette et son numéro de maison.

D’autres images diffusées par la police montrent un dispositif de localisation placé sur la voiture de Thomas alors qu’il déposait sa fille à l’école.

Belfield, Reece Steven, 29 ans, et Stephen Cleworth, 38 ans, l’ont utilisé pour mener des missions de reconnaissance au domicile du père.

Le 2 juillet de l’année dernière, trois hommes sont sortis d’une camionnette Vauxhall Combo garée dans l’allée d’une maison inoccupée.

Ils ont été vus en train de pousser Thomas chez lui alors qu’il criait désespérément.

Du sang a éclaboussé les murs de sa nouvelle maison intelligente alors qu’il était ligoté et brutalisé.

Thomas a été poignardé, frappé et piétiné avant de lui verser de l’eau bouillante sur les fesses.

Il avait été traîné dans la maison tandis que les agresseurs prenaient autant d’argent et de drogue qu’ils pouvaient trouver.

Thomas a ensuite été laissé mourir dans le couloir avant d’être découvert le lendemain par un voisin.

Le père, qui était l’ex-partenaire de la nouvelle petite amie de Belfield, a subi 61 blessures distinctes lors de l’attaque brutale.

