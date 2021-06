Une mère de deux enfants tuée dans un incendie dans une maison a désespérément appelé son mari après avoir été piégée dans une chambre alors que le feu ravageait la maison

Une mère HANDICAPÉE décédée dans l’incendie d’une maison a désespérément appelé son mari alors qu’elle était coincée dans une chambre alors que le feu ravageait sa maison, selon une enquête.

Charmaine Slater, 56 ans, a été retrouvée morte dans sa propriété de Caldicot, dans le sud du Pays de Galles, aux côtés de ses deux chiens le 28 mai de l’année dernière.

La maman de deux enfants Charmaine Slater, 56 ans, est décédée chez elle à Caldicot, dans le sud du Pays de Galles, aux côtés de ses deux chiens Crédit : Media Wales

Elle a appelé son mari Gary à deux reprises alors que les flammes engloutissaient la propriété, mais malgré ses efforts pour entrer, le feu était devenu trop violent pour que quiconque puisse entrer, y compris les services d’urgence.

L’enquêteur sur les incendies, Mark Samuel, a déclaré que la seule façon pour Mme Slater de s’échapper de la propriété était par une fenêtre à l’étage, a déclaré une enquête du tribunal des coroners de Newport.

Cependant, la mère de deux enfants a été paralysée du côté gauche à la suite d’une hémorragie cérébrale et a utilisé un scooter de mobilité, rapporte Wales Online.

L’agent de police Ross Martin a déclaré: «J’ai essayé de passer par l’avant de la propriété, mais la chaleur était trop insupportable pour me tenir devant la porte d’entrée.

‘AUCUNE FAÇON QUE J’AI PU ENTREZ’

« Je n’avais aucun moyen d’entrer dans la propriété. Ma prochaine étape était d’évacuer les voisins.

Les ambulanciers paramédicaux et les services d’urgence sont arrivés à la propriété peu après 12h45 mais n’ont pas pu accéder au bâtiment pendant un certain temps.

Dans un communiqué, le fils de Mme Slater, Martin, a déclaré que sa mère comptait sur le soutien de la famille et utilisait un scooter de mobilité depuis plus de 15 ans.

Il a déclaré à l’audience: «J’ai reçu un appel le 28 mai vers 12h30 disant que je devais me rendre à la maison car il y avait un incendie et maman était coincée à l’intérieur.

« Papa m’a dit que maman l’avait appelé et m’a dit que de la fumée s’échappait d’en bas et qu’elle était coincée dans la chambre. Elle a ensuite rappelé pour dire qu’elle ne pouvait plus respirer.

M. Samuel a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que Mme Slater ait appelé les services d’urgence le jour de sa mort.

Il a ajouté qu’il ne semblait pas que des détecteurs de fumée aient été installés dans la maison.

M. Samuel a conclu que l’incendie avait probablement été causé par un défaut du réfrigérateur de Mme Slater dans sa cuisine.

Il a déclaré: «Il n’y avait aucun problème avec la configuration. Il est plus probable que ce soit le réfrigérateur lui-même. Il n’y a pas eu de problème de surcharge.

« La seule chose pour nous était le problème d’électricité, qui, selon nous, a été causé par un appareil défectueux. »

FRIGO DÉFECTUEUX

Un rapport de toxicologie indiquait que Mme Slater était décédée des suites d’une toxicité au monoxyde de carbone et qu’elle avait subi une blessure due à la chaleur.

La coroner principale de Gwent, Caroline Saunders, a publié une conclusion narrative et a déclaré que la cause du décès était 1a. toxicité du monoxyde de carbone et deuxième partie des dommages causés par la chaleur.

Elle a déclaré : « Le 28 mai 2020, un incendie s’est déclaré dans la maison de Charmaine Slater en raison d’une panne électrique dans le réfrigérateur.

« L’incendie s’est propagé et Charmaine n’a pas pu s’échapper de la maison et a subi les effets d’un incendie. Elle est morte d’inhalation de fumée.

En hommage, la famille de Mme Slater a déclaré: «Pour ceux qui connaissaient Charmaine, elle savait qu’elle était une mère, une grand-mère et une épouse aimantes.

« Charmaine adorait sa musique et se rendait souvent dans les magasins avec son scooter de mobilité, écoutant ses airs de reggae préférés.

« Charmaine a prospéré en menant une vie simple, en passant du temps avec ses chiens bien-aimés et en profitant de ses savons préférés.

« Nous ne pouvons pas remercier assez la communauté pour tous leurs mots et gestes aimables, mais nous demandons le respect de l’intimité pendant cette période afin que nous puissions commencer à traiter notre choc et notre chagrin. »