Une mère de deux enfants qui a refusé le vaccin Covid par crainte d’effets secondaires décède après avoir attrapé la variante Delta

Une maman sur deux qui a refusé le vaccin Covid par crainte d’effets secondaires, est décédée après avoir attrapé la variante Delta.

Tricia Jones, 45 ans, hésitait à recevoir le vaccin après avoir entendu des reportages sur des personnes souffrant d’effets secondaires rares comme des caillots sanguins ou une inflammation cardiaque.

Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

FOX4

Tricia Jones et sa maman, Deborah Carmichael,[/caption]

Facebook

La famille de Jones exhorte maintenant le public à se faire vacciner, pour minimiser son risque de tomber malade avec Covid-19 comme elle l’a fait[/caption]

Après avoir décidé d’attendre pour recevoir le jab, la mère du Missouri a contracté la variante Delta au printemps et ne s’est jamais remise.

Selon les rapports de FOX 4, Jones a été hospitalisé et placé sous ventilateur mécanique dans le mois suivant la contraction du virus.

Elle est décédée peu après.

La famille de Jones exhorte maintenant le public à se faire vacciner, afin de minimiser son risque de tomber malade avec Covid-19 comme elle l’a fait.

La nouvelle de la mort de Jones fait suite à des informations selon lesquelles la variante delta hautement transmissible est désormais la souche dominante du coronavirus aux États-Unis.

La souche représente désormais 51,7% de toutes les nouvelles infections, selon rapports des Centres de contrôle et de prévention des maladies.

Deborah Carmichael, la mère de Jones, a déclaré à FOX 4 qu’elle avait reçu son vaccin Covid-19 au printemps, peu de temps après qu’il soit devenu disponible.

Cependant, sa fille était indécise et nerveuse à propos des effets secondaires, alors elle voulait attendre.

FOX4

La santé de Jones s’est dégradée rapidement après avoir contracté la variante Delta[/caption]

« Vous entendez beaucoup d’histoires d’horreur », a déclaré Carmichael.

«Quand j’ai eu le coup, c’était dur, donc ça lui a fait peur et lui a fait peur. Alors elle ne voulait pas le faire. Je n’ai pas pu la convaincre.

Jusqu’à présent, au Royaume-Uni, plus de 45 millions de Britanniques ont reçu une première dose, et plus de 33 millions en ont également reçu une seconde.

Très peu de receveurs du vaccin ont connu des effets secondaires graves.

Le fils de Jones a contracté Covid-19 dans son collège en avril.

Plus tard, il a été découvert que son infection était liée à la variante Delta.

Jones et son mari, Keith, ont contracté le virus peu de temps après.

La variante Delta, également connue sous le nom de B.1.617.2, a été qualifiée de « double mutant » par le ministère indien de la Santé, car elle porte deux mutations : L452R et E484Q.

Le premier est la même mutation identifiée dans la variante cultivée en Californie, tandis que E484Q est similaire à la mutation observée dans les variantes brésilienne et sud-africaine.

L’avantage biologique de Delta de pouvoir se propager plus rapidement que toute autre variante lui a permis de devenir endémique.

La souche, qui a été identifiée pour la première fois en Inde, représente presque tous les nouveaux cas de Covid au Royaume-Uni (95%).

Carmichael a déclaré qu’après que sa fille ait contracté le virus, elle a déclaré: « Maman, tu avais raison, à propos du tir, des masques, de la diligence et tout ça ».

« J’étais comme : ‘Je ne veux pas avoir raison. Je veux que tu ailles bien. C’est tout ce qui compte’. »

Après ce point, la santé de Jones s’est dégradée rapidement.

Elle a été hospitalisée au Research Medical Center de Kansas City début mai et placée sous ventilateur le 13 mai.

Alors que ses symptômes de Covid-19 ont progressivement disparu, sa santé respiratoire ne s’est jamais améliorée.

Le 9 juin, elle est décédée.

Sa mère désemparée a déclaré qu’elle « n’aurait jamais pensé » qu’elle perdrait sa fille, à seulement 45 ans.

« Ce n’était pas mon choix. Ce n’était pas ce que je voulais. Tout en moi criait : ‘Non, ça ne peut pas être vrai. Elle n’a que 45’.

La famille de Jones demandait maintenant à tous les Américains de se faire vacciner.





« S’il vous plaît, prenez cela au sérieux », a déclaré Carmichael.

« Vous ne voulez pas voir un membre de votre famille que vous aimez vivre cela.

« Vous avez une bien meilleure chance de vous en sortir bien que si vous ne le faites pas. »