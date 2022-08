Une mère de deux enfants est décédée en plongeant à 100 pieds du bord rocheux du «selfie parfait» après avoir escaladé la barrière pour prendre une photo

Une maman a plongé de 100 pieds vers sa mort devant sa famille horrifiée après avoir escaladé une balustrade de sécurité dans un endroit populaire pour les selfies.

Rosy Loomba, 38 ans, visitait le pittoresque belvédère de Boroka avec sa famille lorsqu’elle a chuté au bord d’une falaise devant ses jeunes enfants.

Rosy Loomba, maman de deux enfants, a plongé dans la mort après avoir escaladé une barrière de sécurité au populaire Boroka Lookout en Australie

De nouveaux détails ont été révélés sur la façon dont le travailleur de soutien communautaire est tombé par dessus bord Crédit : Getty

La maman a décidé de grimper par-dessus la barrière de sécurité au belvédère au bord de la falaise pour prendre un selfie parfait

De nouveaux détails choquants ont été révélés après qu’un rapport du coroner a enquêté sur la chute tragique de la mère dans le parc national Grampian de Victoria, en Australie, en décembre 2020.

L’incident a commencé lorsque Mme Loomba et son mari Basant se sont joints à une file d’attente pour se faire prendre en photo par la vue lors d’une randonnée familiale dans la brousse avec leurs deux jeunes garçons.

Arrivés en tête de file, le couple a décidé d’escalader la barrière de sécurité pour prendre un selfie sur le rebord rocheux.

Mais la journée en famille s’est rapidement transformée en cauchemar alors que Rosy perdait l’équilibre et glissait alors qu’elle revenait vers ses enfants, selon News.com.au.

La mère de deux enfants est restée accrochée au bord de la falaise alors que son mari tentait désespérément de la ramener en lieu sûr.

Mais Basant n’a pas été en mesure de la ramener sur le rebord, et leur famille et leurs amis horrifiés n’ont pu que la regarder plonger vers sa mort.

Il a fallu plus de six heures aux volontaires de la police de Victoria et des services d’urgence de l’État pour récupérer le corps de Mme Loomba en raison du terrain dangereux.

Le coroner a découvert que Rosy était décédée de nombreuses blessures, notamment de fractures du crâne et d’une colonne vertébrale disloquée.

La coroner adjointe de l’État, Jacqui Hawkins, a déclaré lundi que la zone avait besoin d’une sécurité supplémentaire alors que les amateurs de selfies ambitieux continuent d’affluer vers le dangereux belvédère.

Elle a déclaré: “Je note que les aventuriers et les visiteurs du parc peuvent continuer à escalader les clôtures pour accéder aux belvédères afin de prendre une photo ou pour leur propre curiosité.

“La mort de Mme Loomba est un rappel des dangers associés au fait d’ignorer la signalisation et les clôtures, qui sont mises en place pour assurer la sécurité des personnes.”

Mme Hawkins a recommandé aux responsables de Parks Victoria d’installer une signalisation supplémentaire dans la zone avertissant que des personnes sont décédées et ont été grièvement blessées au point de vue.

Des membres de la famille dévastés ont rendu hommage à la travailleuse de soutien communautaire après sa chute horrible il y a près de deux ans.

La sœur de Basant, Jassu Minal Loomba, a déclaré que Rosy, originaire d’Inde, aimait passer du temps à l’extérieur avec sa famille et était dévouée à ses deux enfants.

Elle a déclaré au Herald Sun: “Elle était une bonne partenaire de vie pour mon frère et la meilleure mère pour ses enfants

“La famille est toujours sous le choc et c’est vraiment difficile à croire.”

Le belvédère populaire pour les selfies dans le parc national Grampian de Victoria a une histoire de chutes tragiques.

En janvier 1999, une touriste britannique de 59 ans est également tombée du rebord rocheux alors qu’elle prenait des photos avec sa famille.

La chute d’horreur de Mme Loomba a vu la ministre de la police de Victoria, Lisa Neville, exhorter les gens à donner la priorité à leur sécurité sur leurs pages de médias sociaux.

Elle a déclaré: “Aucune photo ne vaut une vie.

“Ce que nous avons vu était le résultat vraiment tragique d’un comportement que nous voyons malheureusement trop souvent.

« Ne prenez pas ça. Non seulement cela vous met en danger, mais cela met également en danger nos sauveteurs et les travailleurs des services d’urgence qui doivent aller vous sauver ou sauver votre corps.

Boroka Lookout au parc national des Grampians, Victoria, Australie a une histoire de chutes tragiques Crédit : Getty

Rosy aurait escaladé la clôture avec son mari Basant pour prendre une photo par-dessus le bord de la falaise