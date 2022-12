Une mère de deux enfants enceinte qui a fauché sa propre sœur dans un affrontement amoureux avec un rival après l’emprisonnement d’une consommation excessive de cocaïne

Une maman de deux enfants ENCEINTE a été emprisonnée pour avoir renversé sa propre sœur dans une rage alimentée par la cocaïne.

Lisa Bowden, 33 ans, a averti la jeune sœur Jade qu’elle la tuerait quelques secondes avant de la faucher dans sa Vauxhall Astra, a déclaré un tribunal.

Maman enceinte, Lisa Bowden a été emprisonnée pendant 18 mois pour avoir écrasé sa sœur Crédit : Police du Kent

Le couple aurait été enfermé dans un affrontement amer à propos d’un homme après que Bowden ait commencé à sortir avec l’ex-partenaire d’un des amis de Jade.

Les enfants de Bowden, âgés de 10 et 12 ans, se trouvaient dans la voiture au moment de l’incident devant le gymnase Beef and Babes à Greenhithe, dans le Kent.

Maidstone Crown Court a appris comment Jade avait été envoyée voler au-dessus du capot de la voiture de sa sœur et avait atterri sur une route très fréquentée.

Elle s’est fracturé le fémur et s’est cogné le front, évitant de justesse d’être heurtée par un véhicule qui passait.

Bowden est ensuite parti, laissant Jade “terrifiée” à l’idée de mourir.

Lors de son arrestation, Bowden a donné une lecture de drogue de 128 microgrammes pour le sous-produit de la cocaïne, la benzoylecgonine – plus du double de la limite légale de 50.

Elle a affirmé plus tard que le résultat positif du test était la conséquence de quelqu’un qui lui avait craché dans la bouche.

Jade s’est complètement rétablie, Bowden est enceinte de 16 semaines et les sœurs se sont réconciliées, mais un juge a déclaré que l’emprisonnement était inévitable car il n’y avait “aucune perspective réaliste de réhabilitation” et que la garde n’aurait pas d’impact sur ses deux enfants, qui vivent avec leur père.

Après avoir reconnu avoir infligé des lésions corporelles graves, avoir conduit avec de la drogue et ne pas avoir d’assurance, Bowden a été condamné à 18 mois.

Le juge Oliver Saxby KC lui a dit qu’elle avait “complètement perdu son calme” le 14 décembre de l’année dernière et que l’incident était de sa faute.

“C’est vous qui avez choisi l’argument, c’est vous qui vous êtes mis en colère, c’est vous qui n’avez pas pu contenir cette colère, et c’est vous qui l’avez attaquée. Elle aurait pu mourir”, a-t-il déclaré.

“Ces infractions sont si graves qu’une peine appropriée ne peut être obtenue que par une détention immédiate.”

À la fin de l’audience, Jade a pu être entendue pleurer dans la galerie du public tandis qu’une autre femme, qui s’est présentée au juge comme leur mère, a déclaré: “Votre Honneur, vous avez fait ce qu’il fallait.”

Bowden, de Stone à Dartford, a également été interdit de conduire pendant 33 mois.

Elle a déjà été condamnée pour conduite sans permis et réprimandée pour voies de fait simples.

‘JE VAIS TE TUER’

Le procureur John Connor a déclaré au tribunal que le jour en question, Bowden s’était rendu chez un ami où il y avait eu des disputes et des cris.

Ses enfants étaient à l’arrière de sa voiture et sont devenus affligés, à quel point leur tante, Jade, est allée leur parler.

Sa sœur aurait été bouleversée par «l’intrusion» et aurait crié: «Éloignez-vous de ma voiture et de mes enfants. Je vais vous tuer.

« Ne bougez pas. Je vais vous écraser.

“Elle avait l’air en colère, serrait les dents puis s’est éloignée, faisant tourner les roues de son Astra et frappant la jambe gauche de Jade, provoquant une fracture du fémur, une commotion cérébrale et des ecchymoses assez importantes”, a déclaré le procureur.

L’incident a été capté sur CCTV et diffusé lors de l’audience de détermination de la peine.

En plus d’une jambe fracturée, pour laquelle elle a dû être opérée pour ajuster une plaque métallique et des vis, Jade a subi une entorse à la jambe droite et des ecchymoses à la tête et au corps.

Elle a déclaré à la police à l’époque que l’incident avait eu un “effet énorme” sur sa santé mentale.

Mais M. Connor a déclaré que lorsque les flics lui ont parlé plus récemment, elle a dit qu’elle allait “tout va mieux” et a demandé s’il était “trop ​​tard” pour retirer sa déclaration.

Alexa Le Moine, en défense, a déclaré que les sœurs avaient depuis “réparé” leur relation et que Bowden, qui n’a découvert qu’elle était enceinte qu’il y a deux semaines, “reprendrait ses actions en un clin d’œil”.

“Non seulement son comportement était hors de propos, mais elle reste dégoûtée d’avoir fait ça à sa sœur, qu’elle adore tant, et avec ses enfants dans la voiture”, a ajouté Mme Le Moine.