Une mère de deux enfants émet un avertissement alors que le vernis multi-surfaces Fabulosa «explose au visage d’une adolescente»

Une maman a émis un avertissement après avoir affirmé qu’une canette de polish avait explosé au visage de sa fille adolescente.

Erin Alexander, 13 ans, s’est retrouvée avec des yeux rouges et une vision floue après que la cartouche se serait ouverte, pulvérisant du liquide sur elle.

Erin Alexander, 13 ans, s’est retrouvée avec des yeux rouges et une vision floue après qu’une boîte de vernis aurait explosé Crédit : HotSpot Media

C’est la boîte qui aurait explosé Crédit : HotSpot Media

Sa mère Zara, 37 ans, de Northampton, demande le rappel du vernis multi-surfaces Fabulosa.

La soignante à temps plein a affirmé que sa fille aurait pu être aveugle.

Cependant, Fabulosa a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’explosion, mais plutôt que du liquide s’était échappé de la boîte après avoir été endommagée.

La société a promis d’enquêter davantage sur les allégations de Zara.

Zara a affirmé que les blessures de sa fille « auraient pu être bien pires ».

Elle a déclaré: « Heureusement, il ne lui reste que des démangeaisons et des douleurs dans les yeux et ce que j’espère, c’est une vision floue temporaire.

« Les produits ménagers ne devraient pas exploser de nulle part. Je veux avertir les autres d’éviter ce produit à tout prix. »

Erin était assise à regarder la télévision avec sa famille mardi lorsqu’ils ont entendu une forte détonation provenant de la cuisine.

L’adolescent est allé enquêter et a remarqué un sifflement provenant d’un kit de nettoyage Fabulosa dans la buanderie.

Zara raconte : « Erin est revenue dans le salon avec la boîte dans les mains.

« Alors qu’elle ramassait le vernis, il a commencé à grincer et à exploser dans ses mains. Elle a crié et m’a dit que ses yeux brûlaient.

Zara a attrapé la canette de sa fille et l’a jetée dehors sur l’herbe, où elle a dit qu’elle avait encore explosé.

Elle a déclaré: « Erin tenait ses mains sur ses yeux, se plaignant qu’elles brûlaient et pleurait de douleur. »

Papa à l’esprit vif, Dean, 42 ans, a précipité Erin dans la salle de bain et lui a lavé les yeux à l’eau froide.

Il a appelé le 111 qui lui a conseillé d’appliquer une serviette humide sur le visage de sa fille.

‘DOULEUR PIQUANTE’

En quelques heures, la rougeur s’est calmée, mais Erin s’est retrouvée avec une douleur cuisante autour des yeux et une vision floue.

Deux jours plus tard, Erin utilise une pommade pour apaiser ses yeux.

Zara a déclaré : « Je vais continuer à surveiller la situation pour le moment.

«Je vais l’emmener faire un examen de la vue pour voir si sa vision a été affectée. Ce qui est inquiétant, c’est qu’elle aurait pu être aveuglée. C’est affreux. »

«Erin vient de commencer les cadets et elle veut être infirmière dans l’armée.

« Si cela avait été bien pire, cela aurait pu compromettre son avenir. »

Zara avertit les autres de rester à l’écart du vernis.

Elle a déclaré : « Ce n’est pas le premier incident où les produits Fabulosa ont explosé. J’ai cherché en ligne pour trouver des personnes qui avaient vécu des situations similaires.

« J’ai contacté Fabulosa pour me plaindre et j’attends leur réponse.

« Les gens devraient réfléchir à deux fois avant d’utiliser ce produit. C’est dangereux. »

Un porte-parole de Fabulosa a déclaré: «Dans le cadre de notre enquête initiale, nous avons inspecté les images du produit fournies par le client, ainsi que parlé à Mme Alexander pour obtenir des éclaircissements supplémentaires et pour déterminer les circonstances et les faits exacts entourant sa préoccupation.

« À l’examen des preuves photographiques, scientifiques et aussi anecdotiques fournies, une explosion n’a en fait pas eu lieu, mais plutôt le liquide qui s’est échappé de la bombe aérosol à la suite d’un dommage sous la forme d’un trou d’épingle.

« Comme la santé et la sécurité de nos clients sont de la plus haute importance pour nous, une enquête plus complète va maintenant avoir lieu, qui comprendra une visite sur place au domicile de Mme Alexander.

« Fabulosa travaille en étroite collaboration avec tous les organismes de réglementation et de l’industrie, y compris Trading Standards, ECHA, AISE et BAMA, et nous aimerions profiter de cette occasion pour rassurer nos clients que nos produits et leurs emballages sont entièrement conformes à toutes les réglementations de sécurité sur la façon de les utiliser et tous les risques associés.

La mère d’Erin, Zara, avertit les gens de ne pas utiliser le vernis Crédit : HotSpot Media