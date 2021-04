Un MUM-of-two avec un problème de santé préexistant est décédé d’une hémorragie cérébrale 10 jours après avoir reçu le vaccin AstraZeneca.

Kimberley Lockwood, 34 ans, qui vit à Rotherham, dans le Yorkshire du Sud, est décédée d’une « hémorragie cérébrale catastrophique ».

Kimberley Lockwood est décédée d'une « hémorragie cérébrale catastrophique »

Le mari de Kimberley, Damien, 41 ans, a déclaré que la mère de deux enfants avait géré son état avec des médicaments et des visites régulières à l'hôpital.

Elle souffrait d’hypertension intracrânienne idiopathique (IIH) – un trouble qui provoque une augmentation de la pression autour du cerveau, causée par un liquide.

Il n’y a pas eu de lien officiel entre le vaccin Covid et sa mort.

Le mari de Kimberley, Damien, 41 ans, a déclaré qu’elle avait géré son état avec des médicaments et des visites régulières à l’hôpital.

Il a dit que son état s’était aggravé quelques jours seulement après avoir reçu le vaccin.

Sa famille dévastée attend un examen post mortem.

M. Lockwood a déclaré que sa femme avait reçu un vaccin Covid le 14 mars.

Il a dit: « Le 22 mars, elle est allée travailler normalement … mais j’ai reçu un appel téléphonique et on m’a dit qu’elle avait de très gros maux de tête et que sa vision devenait floue. »

Il a ajouté que ces symptômes étaient courants chez les personnes atteintes d’III et que Kimberley avait besoin d’une ponction lombaire, ce qu’elle avait déjà eu.

Cependant, son état s’est rapidement aggravé et elle a décidé d’aller à A&E.

JOURS FINAUX

Son frère l’a emmenée à l’hôpital pour que M. Lockwood puisse s’occuper des enfants du couple Jayden, 13 ans et Jax, six ans.

Kimberley a décidé de rentrer à la maison peu de temps après car elle n’était pas capable de se débrouiller seule.

M. Lockwood a déclaré: «Ils ont dit que l’attente était de deux heures et qu’elle souffrait également d’anxiété.

« Je pensais qu’elle allait peut-être bien [after coming home] car elle avait dormi un peu mais elle m’a téléphoné vers 7 heures du matin pour me dire qu’elle devait retourner à A&E car elle vomissait maintenant. «

Un test sanguin a révélé que Kimberley souffrait d’une faible numération plaquettaire et avait besoin d’une transfusion de vitamine K.

Le 24 mars, M. Lockwood a reçu un appel téléphonique déchirant de l’hôpital – disant qu’il devait dire au revoir à sa femme car elle avait souffert d’un saignement « catastrophique » au cerveau et qu’elle ne survivrait pas.

M. Lockwood a déclaré: « La nuit avant, je disais à Jayden qu’elle venait juste d’avoir une ponction lombaire et j’ai dit: ‘Ne vous inquiétez pas, elle l’a eu beaucoup de fois avant et elle sortira demain.

«Et puis le lendemain, j’ai dû lui dire [that she wouldn’t be coming home]. «

M. Lockwood a déclaré qu’il devait retourner au travail quelques jours seulement après la mort de sa femme.

Il a dit: « Je suis indépendant, donc si je ne travaille pas, je ne gagne pas d’argent. Certains jours, ce n’est pas trop mal et d’autres jours, vous vous rendez compte qu’elle ne rentre pas à la maison, ce qui vous arrive. Cela touche tout le monde. difficile, c’est incroyable. «

Il a décrit sa femme comme quelqu’un que «tout le monde aimait» et qu’elle avait la capacité «d’éclairer une pièce».

Le couple était ensemble depuis 12 ans.

Une collecte de fonds en ligne a été mise en place pour soutenir M. Lockwood.

Pour la plupart de la population, les avantages du vaccin AstraZeneca, créé par l’Université d’Oxford, l’emportent toujours sur les risques ou effets secondaires.

Les Britanniques ont été exhortés à continuer à se faire piquer après qu’un examen n’ait donné qu’une chance de 0,000095% de caillot sanguin dû au vaccin Oxford-AstraZeneca.

Qu’est-ce que l’hypertension intracrânienne idiopathique? L’hypertension intracrânienne (IH) est une accumulation de pression autour du cerveau. Cela peut survenir soudainement, par exemple, à la suite d’un grave traumatisme crânien, d’un accident vasculaire cérébral ou d’un abcès cérébral. Ceci est connu sous le nom d’IH aiguë. Il peut également s’agir d’un problème persistant et durable, connu sous le nom d’IH chronique. C’est rare et parfois on ne sait pas pourquoi cela se produit. Les symptômes de l’hypertension intracrânienne chronique (IH) peuvent inclure: un mal de tête lancinant constant qui peut s’aggraver le matin, ou lors de la toux ou de l’effort

perte de vision temporaire – votre vision peut devenir sombre ou « grisée » pendant quelques secondes à la fois

se sentir et être malade

Se sentir fatigué

se sentir irritable

L’IH chronique peut parfois entraîner une perte de vision permanente