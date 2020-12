Une mère de deux enfants est décédée après être tombée d’un appartement au quatrième étage le matin de Noël, quelques heures après avoir ouvert des cadeaux avec ses enfants.

Sharon Anne Daly-O’Dwyer, 51 ans, passait le jour de Noël avec sa famille dans son appartement de Shepherd’s Bush, dans l’ouest de Londres, lorsqu’elle est décédée.

La famille a déclaré que la serveuse, qui avait perdu son emploi pendant la pandémie et avait eu du mal à en trouver un autre pendant huit mois, avait quitté la pièce pour « aller fumer dans sa robe de chambre ».

Après avoir entendu Mme Daly-O’Dwyer tomber, les membres de la famille se sont précipités en bas pour aider.

Ils ont appelé les ambulanciers après l’avoir trouvée insensible, mais les équipes d’ambulance n’ont pas pu la sauver.

Sa fille au cœur brisé, Taylor, 22 ans, a déclaré au Mirror: « Elle était vraiment contente de ses cadeaux.

Sharon Anne Daly-O’Dwyer, 51 ans, passait le jour de Noël avec sa famille dans son appartement de Shepherd’s Bush, dans l’ouest de Londres, lorsqu’elle est décédée.

La famille a déclaré que la serveuse, qui avait perdu son emploi pendant la pandémie et avait eu du mal à en trouver un autre pendant huit mois, avait quitté la pièce pour « aller fumer dans sa robe de chambre ». Sur la photo: Sharon avec son fils Drew Daly

« Elle a dit qu’elle allait se recoucher avant de préparer le dîner mais qu’elle aurait juste une cigarette.

« Nous étions à l’intérieur pendant deux minutes lorsque nous avons entendu un bang. J’ai couru pour essayer de l’aider mais il était assez évident qu’elle était morte, elle ne respirait pas et ses yeux étaient ouverts.

Taylor, qui a décrit Sharon comme « la meilleure maman », a déclaré qu’elle n’avait aucune idée de la façon dont la chute s’était produite.

La famille au cœur brisé a maintenant créé une page de collecte de fonds pour aider à payer les funérailles de Mme Daly-O’Dwyer.

La page GoFundMe, qui a été mise en place hier au nom de son fils Taylor Daly, a déjà levé plus de 7 000 £.

Sur la page, la famille a déclaré: « C’est avec un cœur si lourd et des yeux pleins de larmes que je dois même commencer à écrire ceci.

La famille au cœur brisé a maintenant créé une page de collecte de fonds pour aider à payer les funérailles de Mme Daly-O’Dwyer

« Je fais appel à tous les amis, à la famille et à tous ceux qui ont le cœur touché par Sharon, ou à quiconque la pinte qu’elle a tirée.

« Nous collectons autant d’argent que possible pour aider Taylor et Drew et le reste de sa famille à payer pour un bel envoi et des funérailles qu’elle mérite. »

« Sharon était une femme si belle, amusante, aimante et incroyable, tous ceux qui la connaissaient, l’aimaient et passaient toujours un si bon moment avec elle!

« Nous ne pouvons même pas mettre des mots sur ce que sera le monde sans elle et ses beaux enfants et petit-fils continueront sa mémoire et la rendront encore plus fière qu’ils ne l’ont déjà fait.

«Sharon, je t’aime comme une deuxième maman et je ferai toujours tout ce que je peux pour Taylor et Drew.

La famille dit que Mme Daly-O’Dwyer était une serveuse et «la vie et l’âme des pubs» à Shepherd’s Bush. Ils ont dit qu’elle avait perdu son emploi à la suite de la pandémie de mars et qu’elle avait du mal à trouver du travail depuis.