Une mère de deux enfants, 21 ans, s’est suicidée après que «  le combat est devenu trop dur  », révèle sa sœur dévastée

Une barmaid populaire de 21 ans et mère de deux enfants s’est suicidée après que « le combat est devenu trop dur », a révélé sa famille dévastée.

Des centaines d’hommages ont été rendus à Sophie Watts de Guisborough, dans le Yorkshire du Nord, après sa mort subite le 4 février. La mère laisse derrière elle deux enfants âgés de deux et quatre ans et un partenaire.

La sœur de Sophie, Bethany Watts, 24 ans, a raconté à TeesideLive comment sa sœur « fêtarde » éclairait toutes les pièces dans lesquelles elle était entrée et était bien connue dans la région – travaillant à la discothèque d’Aruba, Redcar.

Bethany a déclaré à la publication: « Elle était la vie et l’âme de toutes les fêtes et éclairait toutes les pièces dans lesquelles elle entrait. Elle faisait constamment des farces aux gens.

Elle a raconté comment sa sœur avait traité ses amis comme d’habitude le matin de sa mort.

Le samedi, environ 150 personnes ont lancé des ballons orange près de la rivière à South Gare, Redcar, pour se souvenir de Sophie, qui portait souvent des fards à paupières orange vif.

Bethany, qui était très proche de sa sœur, a écrit en hommage à Sophie: « 21 ans et une vie si dure qu’elle a vécue, rien n’a jamais été facile pour elle et à la fin le combat est devenu trop dur et elle est devenue trop fatiguée pour se battre plus.

«Notre famille est tellement brisée à la minute. Une minute, nous l’avons eue, la suivante, elle était partie comme ça.

La sœur a raconté à TeesideLive à quel point Sophie avait adoré son travail derrière le bar de la discothèque d’Aruba avant la pandémie de Covid.

Sophie laisse dans le deuil sa grande famille, sa mère et son père Debbie et Peter, ainsi que ses quatre sœurs et trois frères.

La famille a mis en place un GoFundMe pour collecter des fonds pour les funérailles et la pierre tombale de Sophie.

Un message sur la page se lit comme suit: « Nous voulons collecter des fonds pour lui donner le meilleur envoi qu’elle mérite parce qu’après tout, le meilleur mérite le meilleur.

« Elle était aimée de beaucoup et va nous manquer tellement de mots ne peuvent pas décrire ce que nous ressentons.

« Elle a laissé deux magnifiques petits garçons et un partenaire qui était son tour ou sa mort. S’il vous plaît, aidez-nous à lui donner l’envoi qu’elle mérite !! ‘

