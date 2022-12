Une mère de Colombie-Britannique perd son appel à cause de la purification autochtone à l’école

Une mère de Port Alberni a perdu son appel dans une affaire où elle a fait valoir qu’une cérémonie de purification autochtone violait les libertés religieuses de ses enfants et devra désormais payer tous les frais de justice pour les affaires judiciaires.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté la requête présentée par Candice Servatius de Port Alberni, qui a perdu une affaire devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique en 2020 contre le district scolaire 70 (Pacific Rim).

Servatius a poursuivi le district scolaire après que deux pratiques culturelles autochtones aient eu lieu à l’école primaire John Howitt en 2015 et 2016. La première était une démonstration de purification nuu-chah-nulth, et la seconde était un spectacle de danse au cerceau où le danseur disait une prière. Servais, une protestante évangélique, a déclaré que sa liberté religieuse avait été violée et a allégué que “ses enfants avaient été forcés de participer à une cérémonie religieuse” à l’école.

Le 12 décembre 2022, la juge de la cour d’appel Susan Griffin a confirmé la décision initiale de la Cour suprême selon laquelle les manifestations n’étaient pas des cérémonies religieuses, mais une opportunité éducative pour les étudiants, et que les étudiants n’étaient pas obligés d’y participer.

“Aucun des événements n’a violé la liberté de religion de l’appelant ou le devoir de neutralité de l’État”, a déclaré le tribunal. “Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur dans ses conclusions de fait selon lesquelles les enfants n’ont pas participé à la purification ou à la prière et l’école n’a pas promu ou favorisé un ensemble de croyances.”

La Cour suprême a initialement ordonné à la fois à Servatius et au district scolaire de payer leurs propres frais de justice, après que Servatius ait fait valoir qu’elle et sa famille avaient des «moyens limités» et que le district scolaire avait une «capacité supérieure» à payer les frais.

Cependant, un appel incident du district scolaire a révélé que la plainte de Servais était en fait financée par le Justice Centre for Constitutional Freedoms (JCCF) de Calgary.

“À mon avis, si le juge avait su ce fait, il n’aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire sur les dépens comme il l’a fait”, a déclaré Griffin dans son jugement. “Il a clairement été influencé par les affirmations trompeuses sur la capacité de Mme Servatius à supporter le fardeau du paiement des dépens.”

Servais a maintenant été condamnée à payer les frais de justice du district scolaire, ainsi que les siens.

Judith Sayers, présidente du Conseil tribal Nuu-chah-nulth, a publié une déclaration le 12 décembre indiquant qu’elle est satisfaite de la décision, bien que déçue que les Nuu-chah-nulth aient dû aller jusqu’au tribunal de la Colombie-Britannique. Appel sur la question.

« Je suis très heureux que le tribunal ait statué que Mme Servatius ne peut pas imposer ses propres croyances sur ce que vit une personne autochtone lorsqu’une manifestation a lieu et qu’il ne s’agissait pas d’une cérémonie religieuse », a déclaré Sayers. “Nous avons dit au tribunal que nous n’avons pas de religion, nous avons une spiritualité et une partie que nous pouvons partager en public et une partie très privée. La démonstration de maculage était quelque chose que nous pouvions partager publiquement.

