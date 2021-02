Une mère de cinq enfants a la jambe amputée après une attaque de chien sauvage alors qu’elle aidait un voisin handicapé à se chauffer

Une mère de cinq enfants a dû se faire amputer la jambe droite après avoir été attaquée par deux pit-bulls alors qu’elle aidait son voisin handicapé.

Candis Danielson, 35 ans, pourrait également faire face à la perte de sa jambe gauche après que les chiens aient «mangé la chair» de ses membres lors de l’attaque vicieuse du 28 janvier 2021.

Danielson s’était rendu chez son voisin Don Mehrtens pour réparer un groupe électrogène qu’elle lui avait prêté lors d’une panne de courant, après un temps orageux à Myers Flat, en Californie.

Son partenaire, Kenneth Swafford, a dit KymKemp lui et son fiancé avaient toujours été prudents avec les pit-bulls «dangereux» de Mehrtens et soupçonnaient qu’ils avaient tué d’autres chiens – même «en mangeant leurs propres chiots».

Swafford, un pompier du service d’incendie de Myers Flat, a insisté pour que Mehrtens retienne ses chiens à certaines occasions lorsque le couple est passé.

Mais alors que Danielson rentrait à la maison, les chiens ont jailli de la caravane et ont commencé à «se régaler de ses jambes».

Swafford a déclaré que le propriétaire avait regardé les chiens « arracher son mollet de sa jambe », sans intervenir, avant de s’éloigner vêtu uniquement de son boxer dans la rue.

Les pit-bulls avaient traîné Danielson sous la remorque et mordaient brutalement ses jambes et ses pieds, tandis que son beau-frère sans méfiance, Kirk Swafford, remarquait le chaos et tentait de l’aider.

Sans savoir que c’était Danielson, il a tenté de distraire les chiens et de perturber l’attaque en « frappant un à la tête avec un 4×4 ». Lui et un autre passant ont également été blessés par morsure et ont été soignés dans une caserne de pompiers voisine.

Les chiens ont finalement été retenus par des membres du service d’incendie volontaire de Myers Flat et de la California Highway Patrol après leur arrivée sur les lieux.

Danielson a été transportée à l’hôpital de Garberville et était « en état de choc extrême mais répondrait à son nom », selon un intervenant d’urgence.

Les médecins l’ont initialement amputée à quatre pouces sous son genou droit, mais ils ont été forcés de l’amputer davantage car elle ne guérissait pas correctement.

Danielson a été avertie qu’elle pourrait également perdre sa jambe gauche ou du moins s’attendre à ce qu’elle devienne superflue.

Elle a ensuite été transportée par avion à l’hôpital Saint Francis Memorial de San Fransisco où son état continue de s’améliorer et elle commence une série de greffes de peau.

Sa sœur Shiann Davis a dit au Times-Standard, « Nous aimons tellement Candis et elle prouve chaque jour à quel point elle est une combattante. Elle fait tellement mieux que ce que nous avions prévu.

« Si vous lisez ceci et que vous la connaissez, vous savez aussi à quel point elle est une combattante. Si vous ne la connaissez pas, croyez-moi que vous auriez de la chance de croiser le chemin un jour », a déclaré Davis.

Davis a commencé un GoFundMe pour son frère après l’attaque choquante pour collecter des fonds pour ses factures d’hôpital et ses frais juridiques potentiels qui ont atteint 51 340 $.

Les deux pitbulls de Mehrtens ont été arrêtés par le contrôle des animaux du comté de Humboldt et euthanasiés le 11 février.

Une audience les a officiellement déclarés « vicieux » et Mehrtens a été interdit de posséder d’autres chiens pendant trois ans.