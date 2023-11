Une mère de 56 ans, qui a pris Ozempic pour mincir pour le mariage de sa fille, MEURT d’une maladie gastro-intestinale après des mois de vomissements et de diarrhée.

Une femme est décédée de ce que sa famille considère comme un effet secondaire mortel du médicament amaigrissant Ozempic.

Trish Webster, 56 ans, originaire d’Australie, n’était pas diabétique mais s’est vu prescrire ce médicament hors AMM pour l’aider à perdre du poids avant le mariage de sa fille.

Elle a perdu 35 livres (16 kg) sur Ozempic puis Saxenda en cinq mois – tout en souffrant de nausées, de vomissements et de diarrhée constants.

Cependant, en janvier de cette année, la mère s’est effondrée à la maison avec une « substance brune » qui sortait de sa bouche. Son mari Roy a pratiqué la RCR et l’a roulée sur le côté pour l’aider à respirer et à la sauver, mais elle a été déclarée morte ce soir-là.

Les médecins ont enregistré la cause de son décès comme étant une « maladie gastro-intestinale aiguë », notant qu’Ozempic est connu pour provoquer des blocages intestinaux mortels.

M. Webster a demandé une enquête approfondie sur la mort de sa femme, affirmant qu’il pensait qu’Ozempic pourrait en être la cause.

Trish Webster, 56 ans, photographiée ci-dessus avec son mari Roy, est décédée après avoir utilisé Ozempic pour perdre du poids avant le mariage de sa fille. La mère, originaire d’Australie, a souffert des effets secondaires du médicament

Elle a perdu 16 kg en cinq mois alors qu’elle essayait de mincir pour une robe pour le mariage de sa fille.

S’adressant à l’Australie 60 Minutes Australiea-t-il déclaré : « Elle est retournée plusieurs fois chez le médecin en disant qu’elle était malade et qu’elle avait de la diarrhée et des nausées.

‘[But she didn’t stop taking it because] ma fille allait se marier et elle n’arrêtait pas de mentionner la robe qu’elle voulait porter.

« Elle est allée chez la couturière pour prendre les mesures. À partir de là, c’était un grand cauchemar.

Il a ajouté : “Je n’ai jamais pensé que tu pourrais mourir de [Ozempic]. C’est tout simplement horrible. Je ne savais pas que cela pouvait arriver à une personne.

« Elle ne devrait pas partir, tu sais ? Ça n’en vaut pas la peine, ça n’en vaut pas la peine du tout.

Mme Webster avait déjà essayé d’aller à la salle de sport et de suivre un régime pour perdre du poids, mais les deux n’avaient pas réussi.

Elle a pris Ozempic pendant trois mois, puis est passée à Saxenda – également fabriqué par Novo Nordisk – lorsqu’elle n’a pas pu obtenir le médicament en raison de pénuries importantes.

Plus de neuf millions d’ordonnances d’Ozempic ont été rédigées rien qu’aux États-Unis au cours des trois derniers mois de 2022, alors que le médicament continue de gagner en popularité.

Beaucoup de ces patients ne souffrent pas de diabète, mais se voient plutôt prescrire le médicament hors AMM en raison de sa capacité à supprimer la faim et à provoquer une perte de poids.

Il est rare que des décès soient enregistrés parmi les patients prenant Ozempic.

Les données de la Food and Drug Administration (FDA) ont montré que 51 décès ont été signalés parmi les personnes prenant ce médicament, bien qu’il ne soit pas clair pour combien d’entre eux le médicament pourrait avoir été impliqué dans leur décès.

Il y a également eu 18 décès parmi les personnes prenant Saxenda sur environ quatre millions d’ordonnances rédigées chaque année.

Deux décès enregistrés chez des patients d’Ozempic avaient précédemment conduit l’agence à ajouter l’effet secondaire « iléus » sur l’étiquette d’avertissement du médicament.

En Australie, il existe d’importantes pénuries d’Ozempic qui poussent les patients à utiliser d’autres médicaments comme le Saxenda. Les données montrent que trois décès ont été signalés parmi les personnes sous Ozempic et un parmi celles sous Saxenda dans le pays.

Ozempic et Saxenda agissent en imitant une hormone dans le corps qui indique à quelqu’un qu’il est rassasié afin de supprimer la faim, incitant les patients à manger moins et à commencer à perdre du poids.

Les médicaments ralentissent également le passage des aliments dans l’estomac et l’intestin grêle, aidant ainsi la personne à se sentir rassasiée plus longtemps.

La FDA affirme que cela augmente le risque qu’une personne souffre d’iléus, une condition médicale dans laquelle les intestins deviennent partiellement ou complètement bloqués.

Mme Webster a empiré lorsqu’elle s’est effondrée et qu’une substance brune a commencé à mousser dans sa bouche. Son mari a essayé la RCR et l’a roulée sur le côté, mais elle a été déclarée morte plus tard dans la soirée.

Mme Webster, sur la photo ci-dessus, devrait être encore en vie, a déclaré son mari. Il veut une enquête sur la cause de son décès

Les patients atteints de cette maladie courent un risque plus élevé de perforation intestinale – ou de rupture des intestins – ou de septicémie – où le système immunitaire se détraque et attaque les cellules du corps – ce qui peut être mortel.

Les signes avant-coureurs de l’iléus comprennent des douleurs abdominales et des ballonnements importants, des vomissements, une constipation sévère et des crampes.

Le Dr Michael Camilleri, gastro-entérologue à la clinique Mayo du Minnesota, a déclaré à DailyMail.com que le cas de Mme Webster était une « mise en garde » pour les patients sous Ozempic et ses médicaments frères.

Il a déclaré : « Les décès sur Ozempic sont extrêmement rares.

“Mais si les patients prenant ces classes de médicaments développent des symptômes gastro-intestinaux chroniques tels que des nausées, une plénitude postprandiale [or feeling excessively full] ou des vomissements, ils peuvent avoir un retard dans la vidange gastrique et ils pourraient être exposés à un risque d’aspiration pulmonaire [when food or substances from the stomach are inhaled into the lungs].

«Si tel est le cas, une personne prenant Ozempic ou des médicaments similaires devrait arrêter de prendre le médicament et consulter un gastro-entérologue.»

“Ils devraient également subir une vidange gastrique pour voir si leur estomac se vide plus lentement.”

Le Dr Caroline Apovian, experte en gestion du poids au Brigham and Women’s Hospital de Boston, a déclaré à DailyMail.com : « Bien que nous ne puissions pas spéculer sur ce cas particulier, des complications sont possibles pour toute personne prenant ces médicaments.

‘[Patients] doit être soigneusement supervisé par un endocrinologue ou un autre professionnel de la santé qualifié qui peut traiter les complications lorsqu’elles surviennent.

Ozempic utilise le sémaglutide pour supprimer l’appétit et ralentir le système digestif, permettant aux gens de se sentir rassasiés même après un très petit repas.

Saxenda fonctionne de la même manière mais utilise un médicament différent appelé liraglutide.

Un porte-parole de Novo Nordisk a déclaré que la complication de l’iléus n’a été repérée qu’après « autorisation post-commercialisation », ou lorsque le médicament a été commercialisé.

Un porte-parole de la FDA a déclaré qu’elle continuait de surveiller les effets secondaires potentiels d’Ozempic.