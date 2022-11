Une mère de 52 ans identifiée comme victime du meurtre-suicide de Prince Rupert

La famille et les amis ont identifié Patty Forman, 52 ans, comme la femme décédée dans un meurtre-suicide à Ocean Center Mall le 21 novembre, et Shawn Yeung, 44 ans, comme le suspect décédé plus tard à l’hôpital d’une auto – blessure par balle infligée.

Les services frontaliers du Canada ont confirmé que le suspect masculin qui aurait tiré et tué la femme de Prince Rupert est l’un de ses employés.

“L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est au courant de l’incident qui s’est produit au centre commercial Ocean Center à Prince Rupert, en Colombie-Britannique, et de l’implication d’un employé de l’ASFC”, a déclaré l’agence dans un courriel à The Northern View le 1er novembre. 22. “Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille de la victime pendant cette période difficile.”

“Comme il s’agit d’une enquête active de la GRC, il ne serait pas approprié de commenter davantage pour le moment.”

Il n’y aura aucun soutien pour les personnes qui travaillent dans le centre commercial de la part de l’équipe d’intervention en cas d’incident critique de WorkSafeBC.

« Il a été déterminé que cet incident tragique n’était pas lié au travail, donc WorkSafeBC n’est pas impliqué à ce stade. Je crois comprendre que la police enquêtera », a déclaré un porte-parole de l’organisation dans un e-mail à La vue du nord.