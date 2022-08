Une mère de 5 enfants accuse la moisissure dans le logement de Londres des problèmes respiratoires des enfants

Depuis deux mois, Kayla Fraser Jacobs et ses cinq enfants vivent dans une chambre d’hôtel en attendant que les équipes corrigent ce que Jacobs considère comme un problème de moisissure persistant dans sa maison de ville de London Housing.

“J’étais heureux parce que je pensais que les choses allaient peut-être être faites”, a déclaré Jacobs, 31 ans, membre de la Première nation morave de la Tamise.

Il y a environ trois ans, Jacobs a découvert qu’une fuite d’eau avait causé des dommages importants dans son sous-sol.

“J’appelle et je leur dis:” Je pense que tout est moisi ici “”, a déclaré Jacobs, qui paie moins de 200 dollars par mois pour l’unité de trois chambres. “Tout ce qu’ils ont fait, c’est venir le rafistoler avec de la boue.”

Jacobs dit que ses deux plus jeunes enfants ont des problèmes respiratoires et ont été hospitalisés et sortis de l’hôpital. (Rebecca Zandbergen/CBC News)

C’était il y a deux ans, mais Jacobs croit toujours qu’il y a de la moisissure là-bas.

Les plus jeunes enfants de Jacobs ont tous deux des problèmes respiratoires. Nuni, 2 ans, souffre d’asthme sévère et, avec sa sœur de 10 mois, Sophia, prend des médicaments quotidiennement et est suivie de près par des spécialistes des voies respiratoires au London Health Sciences Centre (LHSC).

Ces filles ne peuvent pas vivre parce qu’elles ne respirent pas correctement. -Kayla Fraser Jacobs

“En mars, [Sophia] a été admise à l’hôpital parce qu’elle ne pouvait pas respirer, comme, littéralement, vous pouviez voir sa cage thoracique », a déclaré Jacobs.« C’était tellement mauvais. J’étais effrayé.”

Jacobs accuse la moisissure.

Elle a réussi à obtenir des fonds pour un séjour de trois mois dans une chambre d’hôtel, grâce au principe de Jordan, une politique du gouvernement fédéral qui garantit aux enfants des Premières Nations un accès équitable au logement et aux services sociaux.

Ce financement expire le 8 septembre.

Un inspecteur de la ville de Londres a visité l’unité en juin, accompagné d’un représentant d’Arnsby Property Management, qui entretient le complexe de maisons en rangée, et bien qu’ils aient trouvé quelques problèmes avec l’unité, la moisissure n’en faisait pas partie.

Jacobs a vécu dans ce complexe de maisons en rangée sur la rue Shelbourne à Pond Mills au cours des huit dernières années. (Rebecca Zandbergen/CBC News)

Une main courante d’escalier, un ventilateur de plafond de salle de bain en état de marche et des moustiquaires de fenêtres figuraient tous sur la liste et ont été remplacés. Un nouveau plancher de salle de bain n’a pas encore été installé.

Selon le gestionnaire immobilier d’Arnsby, Kyndall Fiest, le dossier de Jacobs est maintenant clos, car la maison a été correctement restaurée.

“Je suis fatigué des réponses que j’obtiens”, a déclaré Jacobs. “J’en ai marre que mes filles soient négligées. Le médecin dit qu’il faut respirer tous les jours pour vivre.

“Ces filles ne peuvent pas vivre parce qu’elles ne respirent pas correctement.”

Un porte-parole de la ville de Londres a déclaré jeudi dans un courriel à CBC que la ville n’était pas en mesure de partager des détails sur la propriété, mais qu’elle avait reçu une plainte.

“Un agent s’est rendu sur la propriété et l’a inspectée dans la mesure permise par le règlement sur les normes de propriété”, a déclaré le porte-parole. “Toutes les lacunes qui ont été constatées ont maintenant été corrigées.”

En général, ajoute l’e-mail, la moisissure relève de la responsabilité du propriétaire, “ce serait donc un problème entre le résident et le gestionnaire immobilier”. Si le résident a d’autres préoccupations, il peut contacter la santé publique par l’intermédiaire du Middlesex-London Health Unit, a-t-il déclaré.

« Changement positif » dans la santé de l’enfant lorsqu’il n’est pas à la maison

Au cours des deux mois où la plus jeune fille de Jacobs a quitté la maison et vit à l’hôtel, les soignants du Nshwaasnangong Child Care & Family Centre, où Sophia fréquente, ont remarqué une différence.

Selon l’éducatrice de la petite enfance Shelley Brine, “Au cours des trois derniers mois, mes collègues et moi étions très préoccupés par Sophia et sa santé respiratoire. Sophia venait nous voir avec une poitrine congestionnée tous les jours.

“Au cours des trois dernières semaines, j’ai remarqué un changement positif dans la santé de Sophia … elle est plus forte, respire plus clairement et rampe avec beaucoup d’énergie”, a déclaré Brine dans une lettre de soutien à Jacobs.

Plus tôt cette année, Jacobs a reçu une autre lettre de soutien d’Erin Fleischer, l’infirmière autorisée en pneumologie pédiatrique qui s’occupe de Nuni à l’hôpital Victoria.

Au cours des trois derniers mois, mes collègues et moi étions assez inquiets pour Sophia et sa santé respiratoire. – Shelley Brine, éducatrice de la petite enfance

“Tout tapis qui se trouve dans la maison doit être retiré et remplacé par un sol stratifié ou en bois dur”, indique la lettre.

“Nous l’avons sur les médicaments de contrôle dans l’espoir que nous pouvons minimiser le nombre d’exacerbations qu’elle a. Cependant, s’il y a encore des déclencheurs environnementaux dans son espace de vie, cela continuera à créer une inflammation dans les poumons et entraînera des maladies répétées pour elle », poursuit-il.

Jacobs et ses filles, Sophia, 10 mois, et Nuni, 2 ans, asthmatique. (Soumis par Kayla Fraser Jacobs)

Jacobs a demandé à Arnsby Property Management de retirer les tapis, mais dans une lettre datée de février 2022, on lui a dit : « Nous sommes désolés d’apprendre que votre fille a des problèmes de santé, et nous comprenons que la poussière et la moisissure peuvent sérieusement affecter la santé d’un enfant. Par conséquent, nous sommes heureux d’approuver votre demande d’enlever votre tapis et d’installer un revêtement de sol en surface solide.

“En raison de la situation financière de la propriété, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de financer le projet”, indique la lettre. La lettre suggérait également d’utiliser des ventilateurs, d’ouvrir les fenêtres et de s’abstenir de suspendre le linge à l’intérieur, comme moyen de prévenir la moisissure.

Plus tôt ce printemps, Jacobs a arraché elle-même la moquette de son salon, mais son escalier et ses chambres à l’étage sont également recouverts de moquette, et Jacobs ne pense pas pouvoir tout enlever elle-même.

“En réponse aux préoccupations liées au logement intérieur, un inspecteur de la santé publique du bureau de santé de Middlesex-London s’est rendu sur les lieux et a fourni des recommandations, une éducation et des conseils au locataire”, a déclaré le porte-parole du bureau de santé, Morgan Lobzun.