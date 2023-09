Une mère de 35 ans, tuée aux côtés de son fils de 6 ans et de sa fille adolescente de 15 ans, dans un accident de bus horrifique au célèbre « point noir »

UNE MÈRE a été tuée aux côtés de son fils de 6 ans et de sa fille de 15 ans dans un accident de bus d’horreur dans un « point noir » notoire.

L’accident choquant a vu un bus à impériale entrer en collision tête première avec deux voitures dans le North Yorkshire, vers 14h20 dimanche.

Trois personnes sont mortes dans un horrible accident de voiture dans le North Yorkshire Crédit : Glen Minikin

Il a été confirmé qu’une mère et ses deux enfants sont morts dans la tragédie. Crédit : Glen Minikin

Le groupe voyageait sur l’A61 entre South Stainly et Ripon, dans le North Yorkshire, dans une Vauxhall Meriva argentée avant la tragédie.

La police du North Yorkshire a déclaré qu’une Toyota Aygo bleue avait également percuté le bus, mais que les deux passagers à l’intérieur étaient sortis indemnes.

Le chauffeur du bus a été transporté à l’hôpital avec des blessures à la jambe et certains de ses passagers ont également été soignés pour des blessures mineures.

Il s’agit du deuxième accident mortel sur lequel les agents se précipitent sur ce tronçon de route au cours des huit derniers jours.

Un motard a perdu la vie le 26 août sur le même tronçon de route très fréquentée qui traverse la campagne entre Ripon et Harrogate.

Les trois victimes seraient liées à une page gofundme créée pour rendre hommage.

Il a permis de récolter près de 5 000 £ malgré sa création il y a quelques heures seulement.

Une description disait : « Suite aux récents événements de dimanche du tragique accident au cours duquel une jeune fille a perdu sa mère, sa sœur et son frère, ce qui la laisse sans famille.

« J’ai créé cette page pour que nous puissions collecter des fonds pour aider la jeune fille dans ces moments difficiles. »

L’église Holy Trinity de Ripon a également prévu un service dédié à une femme de 35 ans, un garçon de 6 ans et une fille de 15 ans.

Le service a indiqué que les trois membres de la famille « ont été tués dimanche midi dans un accident de la route sur l’A61 ».

Il mentionne qu’une jeune fille de 16 ans – pour laquelle la page gofundme aurait été créée – « n’était pas avec eux dans la voiture et a maintenant perdu toute sa famille immédiate ».

Les habitants ont déclaré que le Meriva essayait peut-être d’effectuer une manœuvre de dépassement dans un virage lorsque la tragédie a frappé.

Un pompier héroïque en repos et un ergothérapeute du NHS ont désespérément tenté de réanimer les enfants alors que les services d’urgence se précipitaient sur les lieux.

Et une femme qui habite à proximité a raconté comment son mari avait également essayé de maintenir les victimes en vie.

Elle a déclaré : « Il y a eu des blessures terribles, terribles et catastrophiques dans cette première voiture.

« Le bus, la partie avant, a été gravement endommagé. Vous ne pouvez pas imaginer le transfert d’énergie vers cette petite voiture.

« Le pompier a demandé aux gens d’aider à maintenir ouvertes les ondes des victimes.

« Mais une fois qu’ils ont réalisé l’étendue des blessures, ils se sont concentrés sur le maintien du jeune garçon en vie.

« Le pompier qui n’était pas en service a examiné l’enfant et a déterminé qu’il avait immédiatement besoin d’une RCR. Il y avait un ergothérapeute présent dans l’accident qui a également aidé.

« L’arrêt a été si violent que tous les passagers du bus se sont précipités en avant. Il y avait beaucoup de monde à bord, mais heureusement, ils n’ont pas été gravement blessés.

Les résidents ont réitéré aujourd’hui leurs appels aux chefs de conseil pour qu’ils réduisent la limite de vitesse sur l’A61 à 40 mph.

Un local, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré : « La limite de vitesse doit être réduite. Lorsque nous essayons de prendre la route, c’est comme si nous prenions notre vie en main.

« Je dois baisser les vitres pour écouter le trafic venant en sens inverse car la visibilité dans le virage est très mauvaise.

« Tout le temps, vous entendez des voitures crier pour freiner.

« Nous avons demandé à plusieurs reprises que la limitation de vitesse soit réduite, mais rien n’a jamais été fait.

« Vous vous demandez combien d’accidents supplémentaires il faudra encore avant que quelque chose soit fait. »

Les flics exhortent toute personne possédant des images de dashcam à se manifester après l’accident d’horreur.

Un porte-parole du North Yorkshire a déclaré : « La police lance un appel à témoins et à des images de caméra de tableau de bord à la suite d’une collision mortelle près de South Stainley, dans la région de Ripon, au cours de laquelle une femme et deux enfants sont morts.

« Malheureusement, les trois occupants du Vauxhall Meriva, une femme d’une trentaine d’années, une adolescente et un garçon de six ans, sont décédés à la suite de la collision. Leurs plus proches parents ont été informés et reçoivent une assistance spécialisée.

« Le conducteur du bus a été transporté à l’hôpital avec des blessures à la jambe, certains passagers du bus ont été légèrement blessés et ont été transportés à l’hôpital, et les deux personnes à bord de la Toyota n’ont pas été blessées.

« Les agents demandent à toute personne ayant vu l’un des véhicules avant la collision ou ayant été témoin de la collision de nous contacter si elle n’a pas déjà parlé aux agents.

« Ils appellent également toute personne susceptible de disposer d’images de caméra embarquée des véhicules circulant sur l’A61 avant la collision ou de la collision elle-même, à nous contacter. »