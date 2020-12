Une mère au cœur brisé a raconté à une enquête comment son nouveau-né est décédé quelques minutes après son accouchement, alors que les sages-femmes avaient été invitées à « pousser sur son ventre », dans un hôpital où au moins 20 décès maternels avaient été liés.

Charlotte Barnett a déclaré aujourd’hui lors d’une enquête à l’Exeter’s County Hall que pendant le travail au North Devon District Hospital, son fils Freddie a été violé et son pied a été livré en premier.

Elle a déclaré qu’un médecin avait dit aux sages-femmes de « pousser sur son ventre » dans le but d’accoucher naturellement le bébé.

Mme Barnett de Westward Ho! Devon, est restée « absolument inconsolable » quand une infirmière lui a dit que son fils Freddie était mort.

Charlotte Barnett a raconté lors d’une enquête comment les sages-femmes de l’hôpital du district du North Devon, « se sont poussées sur le ventre » pour accoucher d’un bébé brisé

Mme Barnett a déclaré que pendant qu’elle était en travail, en juin 2017, les sages-femmes ont paniqué et ont appuyé sur le bouton d’urgence.

UNE Un médecin en gommage s’est précipité dans sa chambre et l’a examinée et a pensé que Freddie avait été violée, malgré les assurances antérieures que ce n’était plus le cas.

Elle a dit que le médecin avait dit qu’il y avait deux options – une naissance naturelle ou une césarienne d’urgence.

Mais elle a dit qu’elle n’avait pas eu la chance de répondre car les sages-femmes avaient déjà mis ses jambes dans des étriers.

Mme Barnett a déclaré: « Il ne m’a pas parlé des risques. Si les risques avaient été expliqués, j’aurais eu une césarienne … même si cela avait risqué ma vie.

Elle a dit qu’elle ressentait une douleur atroce alors que la tête du bébé était coincée et elle a affirmé que le médecin avait crié aux sages-femmes de « lui pousser l’estomac ».

Freddie a été livré et immédiatement emmené dans un chariot.

Peu de temps après, une infirmière pédiatrique est revenue dans la pièce pour dire qu’ils avaient fait tout ce qu’ils pouvaient pour sauver Freddie et elle leur a crié de « continuer d’essayer ».

Le bébé a été amené pour que Mme Barnett le tienne et elle a dit qu’elle était « absolument inconsolable ».

Elle a affirmé que le médecin avait mis sa main sur son bras et a dit: « Je sais comment vous

sentir, ma femme a eu un mort-né. J’avais le cœur brisé. Freddie n’était pas mort-né.

«Il n’a même pas dit qu’il était désolé pour ce qui s’était passé.

Le rapport a identifié un « manque de confiance et de respect » entre le personnel et une « anxiété » parmi les sages-femmes âgées quant à la qualité des soins

Mme Barnett avait donné naissance à ses deux premiers enfants naturellement sans aucun problème.

Sa mère, Daphne Bickell qui était avec elle au moment de la mort de Freddie, a déclaré que la scène avait l’air « barbare » lorsque le personnel médical a tenté de délivrer Freddie.

Un examen effectué en 2013 par le Collège royal des obstétriciens et gynécologues a enquêté sur 11 incidents cliniques graves survenus dans l’unité qui remontaient à 2008.

Le rapport a révélé des échecs dans les «relations de travail» à l’hôpital et a révélé que les sages-femmes travaillaient de manière autonome.

Il a également identifié que certains médecins seniors ne donnaient pas de conseils à leurs collègues débutants.

La prochaine enquête menée par le RCOG en 2017 a exprimé des préoccupations concernant la « prise de décision et la compétence clinique » des médecins seniors et leur coopération avec les sages-femmes.

Un examen indépendant des sages-femmes en 2017 a identifié une « mauvaise communication » entre le personnel médical de l’unité pendant plus de 10 ans.

L’enquête doit durer quatre jours et se poursuit.