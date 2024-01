Une mère de 31 ans qui lutte contre l’obésité et les troubles de l’alimentation depuis l’âge de 14 ans révèle les secrets de son incroyable perte de poids de 130 livres.

Jamie Mills, du Connecticut, lutte contre le poids depuis qu’elle est enfant

Une femme a montré sa transformation spectaculaire en matière de perte de poids tout en révélant ses secrets pour perdre 130 livres.

Jamie Mills, 31 ans, du Connecticut, lutte contre son poids depuis qu’elle est enfant et a été considérée comme cliniquement obèse à seulement neuf ans.

Et son diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) à 14 ans vient de faire monter en flèche son poids.

Après avoir atteint 290 livres, Jamie a décidé de faire un changement et de s’y tenir – et son travail acharné a porté ses fruits puisque la diététicienne a perdu plus de 100 livres et vante désormais sa silhouette à couper le souffle en ligne tout en partageant la clé de la perte de poids.

Sa lutte contre le poids a commencé quand elle était enfant. Malgré une éducation saine avec des repas nutritifs faits maison et un mode de vie actif, à l’âge de neuf ans, elle pesait plus de 200 livres et était classée comme cliniquement obèse.

Elle a partagé : « Mon poids le plus élevé enregistré était de 270 livres. Cependant, il y a eu une longue période pendant laquelle je ne me pesais pas et, d’après les photos prises à l’époque, j’étais probablement plus proche de 290 livres.

Son poids a continué de monter en flèche et à 14 ans, l’entrepreneur a reçu un diagnostic de SOPK.

Cette maladie rend votre corps résistant à l’insuline, ce qui peut amener votre pancréas à produire des hormones. L’excès d’insuline provoque alors une prise de poids et augmente la faim.

«On m’a diagnostiqué le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) à l’âge de 14 ans, ce qui a aggravé mes difficultés de poids», a-t-elle déclaré.

Cependant, le poids de Jamie était le pire à 19 ans et elle a commencé à se débattre mentalement et physiquement alors qu’elle s’isolait.

Elle a expliqué : « Bien que mon poids ait eu un impact sur moi tout au long de mon adolescence, c’était le plus difficile lorsque j’avais 19 ans et que j’étais à l’université. J’étais malheureux et seul. Je n’avais pas de vie sociale et je ne sortais pas.

«J’avais aussi des difficultés physiques. Arriver en cours à l’heure était difficile parce que j’avais du mal à marcher jusqu’au campus et à monter les escaliers.

En 2012, Jamie a décidé de prendre le contrôle de sa vie. Elle a commencé par faire attention à son alimentation, tenir un journal alimentaire et augmenter sa consommation d’eau. L’année suivante, elle a perdu 50 livres.

Et alors que son parcours de perte de poids se déroulait bien, Jamie a alors commencé à être obsédée par chaque calorie qu’elle mettait dans son corps et a développé un trouble de l’alimentation.

«Je me sentais bien pendant un moment, mais ce qui avait commencé comme des habitudes saines s’est transformé en pensées obsessionnelles autour de la perte de poids. J’ai commencé à faire de l’exercice plus longtemps et à manger beaucoup moins jusqu’à ce que je ne consomme quotidiennement qu’une tasse de café, une pomme et un demi-avocat.

«J’ai perdu encore 20 livres, mais cela m’a plongé dans une situation vraiment sombre. J’ai fini par suivre une thérapie pour obtenir de l’aide et me remettre du trouble de l’alimentation que j’avais développé.

Après avoir guéri son trouble de l’alimentation, Jamie a commencé à étudier la nutrition dans l’espoir de devenir diététiste.

Cependant, au cours des quatre années suivantes, le poids a progressivement repris.

Et peu de temps après avoir repris du poids, elle a décidé de se faire opérer.

« En 2017, je commençais mon stage de diététique et j’ai finalement décidé qu’il me fallait un autre outil, ce qui m’a amené à subir une chirurgie bariatrique.

«Je savais que j’avais fait tout ce que je pouvais, mais il me fallait faire davantage pour pouvoir réellement vaincre l’obésité. J’ai décidé de subir une gastrectomie verticale (VSG), se souvient Jamie.

Au cours des 18 mois suivants, Jamie a perdu 112 livres.

Elle a expliqué qu’elle avait commencé à être cohérente avec son entraînement et son régime alimentaire et qu’elle avait commencé à constater un changement.

Jamie a expliqué : « La cohérence était la clé. J’avais besoin d’apprendre à être flexible et réaliste. Cela vient vraiment de l’apprentissage de bonnes habitudes bariatriques. Les protéines d’abord aux repas. Associer ma protéine à une fibre. Faire entrer toute mon eau tout au long de la journée. Bouger mon corps. Éviter les sucreries et les aliments déclencheurs.

« Et pour moi, cela signifiait trouver de très bonnes options de « remplacement ». Pendant les vacances, je prépare du chocolat chaud protéiné sans sucre et des desserts sans sucre/riches en protéines.

Elle a noté que maintenant elle ne se limite plus, mais trouve plutôt une meilleure santé

«Aujourd’hui, je crois fermement qu’il est possible de rendre n’importe quoi adapté aux bariatriques. Envie d’un hamburger ? Super, je ferais une salade de cheeseburger ! Tu veux une pizza ? Cool, je ferais un pain plat à faible teneur en glucides.

« Il n’a fallu que quelques ajustements simples pour trouver cette flexibilité et cette cohérence. Et il était important pour moi de trouver des choses qui me plaisaient afin que ce ne soit pas simplement un autre « régime » mais un style de vie.

Jamie a souligné que la motivation est essentielle à la perte de poids, mais que l’on ne peut pas compter uniquement sur elle.

Elle a noté qu’il lui était difficile de demander de l’aide, mais une fois qu’elle l’a fait, Jamie a réalisé que c’était crucial pour sa santé et son bien-être.

La diététicienne explique : « C’est tellement difficile de demander de l’aide quand on est en difficulté. Mais je suis vraiment heureux d’avoir finalement mis mon ego et ma fierté de côté et d’avoir tendu la main.

«L’obésité est une maladie complexe qui comporte de nombreuses couches et pièces de puzzle. Le mode de vie sera toujours extrêmement important, mais nous avons parfois besoin d’autres outils pour nous aider à maîtriser toutes les habitudes.

«J’ai rejoint Join Sequence et j’ai commencé un traitement GLP-1 avec leurs conseils. Perdre 45 livres. J’ai également pris des médicaments contre l’anxiété et le TDAH, et j’ai continué à prendre soin de moi en me nourrissant des aliments qui me permettent de me sentir mieux et en m’entraînant régulièrement avec mon entraîneur personnel.

Elle a noté que la motivation arrive par vagues – ajoutant que vous devez disposer d’autres outils pour vous aider à atteindre vos objectifs.

« La motivation est éphémère. Ce qui compte vraiment, c’est la routine, les habitudes et le dévouement. Apprendre à suivre mon rythme et accepter que ce n’est pas tout ou rien a été la partie la plus précieuse de mon poids constant au cours des six dernières années”, a-t-elle déclaré.

Jamie a également partagé les habitudes qu’elle a adaptées à sa routine quotidienne et qui l’ont aidée tout au long de son parcours.

Elle a révélé : « Je me lève généralement vers 7 heures du matin et la première chose que je fais est de préparer une tasse de café, puis de me rendre dans ma salle de CrossFit locale. J’essaie d’y aller environ quatre fois par semaine.

« Quand je rentre à la maison, je prends un brunch. Je ne suis pas un grand amateur de petit-déjeuner et manger avant une séance d’entraînement me donne un peu la nausée. Mon préféré est une tranche de pain grillé au levain avec un demi-avocat et des œufs brouillés au fromage.

Après être allée à la salle de sport et s’être préparée un petit-déjeuner riche en protéines, Jamie commence à travailler.

« Après cela, je commence ma journée de travail. Je me prépare un café protéiné glacé l’après-midi et l’heure du déjeuner arrive vers midi. Le déjeuner consiste souvent en une salade, un sandwich à la dinde ou un wrap.

« Parfois, en fin d’après-midi, je prends une collation : Quest Cheese Itz avec du fromage à ficelle ou quelque chose de similaire.

« Le dîner est toujours une assiette équilibrée avec des protéines, des féculents et des légumes ; Je le partage habituellement avec mon mari. Et quand la journée touche à sa fin, je peux m’offrir quelque chose de sucré, comme deux ou trois cookies”, a-t-elle ajouté.

Jamie a encouragé les personnes souhaitant perdre du poids à considérer tous les outils disponibles et à voir celui qui leur convient le mieux. Ces outils comprennent la chirurgie bariatrique, les médicaments, la thérapie, le soutien d’un diététiste, l’exercice, etc.

