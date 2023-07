Une mère de 3 enfants s’est réveillée d’un coma en pensant qu’elle avait 15 ans. Des années de sa vie sont encore hors de portée de la mémoire

Il y a sept ans, Katrina O’Neil jouait au baseball lorsqu’elle a fait un arrêt cardiaque et a été privée d’oxygène pendant 22 minutes.

Alors âgée de seulement 29 ans, elle est plongée dans le coma pendant trois semaines. Quand elle s’est réveillée, elle pensait avoir 15 ans.

«Je n’ai pas vraiment reconnu les gens autour de moi», a déclaré O’Neil, qui a déménagé à Fredericton il y a quatre ans, mais qui vivait à Cambridge, en Ontario, au moment de son arrêt cardiaque. « Je suis redevenu un enfant et je voulais juste que ma mère soit là. Parce que c’est ce que mon cerveau me disait – que je n’étais qu’un enfant. »

La plupart des souvenirs d’O’Neil des 13 années disparues restent perdus.

Son histoire est maintenant racontée dans un nouveau documentaire intitulé Se perdre, qui est présenté sur Accessible Media Inc., par le cinéaste de Fredericton Robert Gow.

Le cinéaste Robert Gow a joué dans la même équipe sportive avec O’Neil lorsqu’il a déménagé à Fredericton il y a deux ans. Quelques mois après qu’O’Neil lui ait raconté son histoire, il lui a demandé si elle accepterait de la partager publiquement. (Soumis par Robert Gow)

Gow, qui dirige la société de production Vulture’s Bluff Productions, a joué dans la même équipe sportive avec O’Neil après son déménagement à Fredericton il y a deux ans. Dans un bar un soir, O’Neil lui raconta son histoire, et quelques mois plus tard, il lui demanda si elle accepterait de la partager publiquement.

« L’histoire est sortie et j’étais un peu abasourdi », a déclaré Gow. « Et je me suis assis dessus pendant quelques mois. Et puis j’ai pensé, vous savez, que cela ferait un très bon documentaire. Et nous sommes partis de là. »

O’Neil a déclaré que lorsque Gow lui a demandé si elle voulait partager son histoire, sa première pensée a été que personne ne voudrait l’entendre. Mais elle était aussi excitée et un peu effrayée de montrer aux gens ce qu’elle avait traversé.

Quand elle s’est réveillée de son coma, a déclaré O’Neil, elle s’est sentie confuse parce qu’elle avait perdu 13 ans de mémoire. Elle a également eu du mal à retenir les informations au début.

Revenir à l’âge de 15 ans signifiait qu’O’Neil ne se souvenait pas de ses trois enfants ni de leur naissance.

Ils avaient un, sept et 10 ans lorsque le coma est arrivé.

Après que Katrina O’Neil se soit réveillée de son coma, elle ne se souvenait pas de ses trois enfants, qui avaient un, sept et 10 ans à l’époque. (Soumis par Katrina O’Neil)

État rare mais pas inconnu

Le Dr Howard Chertkow, neurologue cognitif et scientifique principal au Rotman Research Institute du Baycrest Centre à Toronto, a déclaré qu’une situation comme celle d’O’Neil est rare, mais qu’elle n’est pas inconnue.

Il a dit qu’il avait eu une fois un patient avec une histoire presque identique.

Chertkow a déclaré que l’hippocampe, une structure cérébrale complexe dans le lobe temporal qui joue un rôle important dans la mémoire, était probablement affectée par le manque d’oxygène.

« Quelque chose de spécial à propos de l’hippocampe, c’est qu’il est très sensible au manque d’oxygène », a déclaré Chertkow dans une interview. « Parce que lorsque le cerveau cesse de recevoir de l’oxygène, il devient acidosé. Cela signifie que le niveau de pH du cerveau diminue. »

Il a dit que l’hippocampe est très sensible à l’acidose, de sorte que les cellules se décomposent, cessent de fonctionner et meurent en quelques minutes seulement.

Même lorsque l’hippocampe est endommagé, le reste du cerveau est toujours viable, a-t-il dit, c’est pourquoi certaines choses comme le mouvement, la sensation ou la mémoire procédurale d’O’Neil n’auraient pas été affectées.

La mémoire motrice reste intacte

La mémoire procédurale, parfois appelée mémoire motrice, consiste à apprendre à faire les choses. Chertkow a déclaré que ce type de mémoire n’a pas besoin de l’hippocampe de la même manière et repose davantage sur la partie du cerveau appelée cervelet.

O’Neil était chauffeur de bus avant la blessure et bien qu’elle ne se souvienne pas de sa formation, dit-elle, elle est assise dans un bus depuis qu’elle a perdu la mémoire et sait où se trouvent les freins à air et de nombreuses pièces opérationnelles.

Chertkow a déclaré que les souvenirs à long terme ne sont pas stockés dans l’hippocampe, mais que l’hippocampe agit comme une passerelle et que les souvenirs sont en réseau dans le cortex et la surface du cerveau.

Le Dr Howard Chertkow, neurologue cognitif et chercheur principal au Baycrest Centre de Toronto, affirme que l’hippocampe du cerveau est très sensible au manque d’oxygène. (Soumis par Baycrest)

« Les souvenirs à long terme d’avant l’accident sont toujours là dans son cerveau », a-t-il déclaré. « Elle ne peut tout simplement pas les ramener à la conscience. »

O’Neil a déclaré que de petits morceaux de ses souvenirs sont revenus, mais une grande partie de ce qu’elle sait maintenant, elle l’a appris d’autres personnes depuis son coma.

« On me raconte toutes ces histoires sur qui je suis, mais je ne m’en souviens pas », a-t-elle déclaré.

Pendant la convalescence, la mère et la tante d’O’Neil ont pris soin des enfants. Mais quand elle était prête à s’occuper à nouveau d’eux, dit-elle, c’était parfois écrasant et frustrant.

« Tout le monde m’a jeté toute cette responsabilité que je ne savais même pas encore comment gérer », a-t-elle déclaré. « J’ai beaucoup de chance que mes enfants, ils aient été patients avec moi, ils ont travaillé avec moi, ils ont compris que les choses n’étaient plus pareilles. Mais le plus important pour eux, c’est qu’ils voulaient juste être avec leur mère. «

O’Neil a vu le documentaire de Gow depuis sa sortie et elle est reconnaissante pour les commentaires d’amis et d’étrangers. (Soumis par Robert Gow)

O’Neil a déclaré que l’une des parties les plus difficiles du tournage du documentaire était de s’asseoir et de regarder des images du passé.

« Je voulais juste me rappeler pourquoi mes enfants étaient si heureux sur cette photo », a-t-elle déclaré.

Et maintenant, même sept ans plus tard, a déclaré O’Neil, il n’est toujours pas devenu plus facile d’en parler. En ce qui concerne les étrangers, son histoire se résume à une « version Reader’s Digest », mais elle a toujours du mal à parler en profondeur avec des personnes qui se soucient d’elle.

« Je ne sais pas vraiment quoi dire toujours », a-t-elle déclaré. « Et je, je me sens perdu avec ça. Parfois, c’est comme si les gens voulaient des réponses, et je ne sais tout simplement pas comment y répondre, parce que je ne sais tout simplement pas. »