Une mère de 2 enfants décède dans son sommeil lors d’un vol avec sa famille lors d’un voyage de Hong Kong au Royaume-Uni

Une femme voyageant de Hong Kong vers le Royaume-Uni avec sa famille vendredi est décédée dans son sommeil pendant le vol, a déclaré un ami.

UN Page GoFundMe cherchant de l’aide pour sa famille, Helen Rhodes “a été retrouvée inconsciente quelques heures après le début du vol”, qu’elle avait effectué avec son mari et ses deux enfants. Il restait huit heures de vol.

“Bien que cela ait été extrêmement traumatisant pour la famille, ils ont tous eu le temps de dire ce qu’ils avaient à lui dire. Inutile de mentionner qu’ils sont dévastés. Cette perte est inimaginable”, a écrit une amie Jayne Jeje sur la page.

Le vol a atterri pour une escale en Allemagne et le corps d’Helen a été conservé à Francfort tandis que le reste de la famille a continué vers le Royaume-Uni. Après avoir vécu à Hong Kong pendant 15 ans, a écrit Jeje, la famille devait retourner au Royaume-Uni.

Ce serait la première fois que Rhodes verrait sa famille en personne depuis avant la pandémie de COVID-19.

“Nous sommes toujours incrédules et choqués par le décès soudain de notre plus chère amie Helen Rhodes, dont la vie a touché de nombreuses personnes à Hong Kong et au Royaume-Uni”, a déclaré Jeje.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré au Guardian dans un communiqué qu’il “soutient la famille d’une femme britannique décédée lors d’un vol vers Francfort et est en contact avec les autorités locales”.

La campagne GoFundMe indique qu’elle collecte des fonds pour “tous les coûts inattendus” liés aux funérailles de Rhodes, au soutien de ses enfants et “un héritage en l’honneur d’Helen afin que ses proches sentent à quel point elle était aimée et appréciée par beaucoup de ceux qui étaient bénie de sa gentillesse, de son amitié et de son aide généreuse.”

Mardi matin, il avait levé 21 486 £ – environ 26 005 $ – dépassant son objectif.