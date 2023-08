Une mère de 2 enfants de 22 ans identifiée comme victime alors que la ville de la Colombie-Britannique établit un nouveau record d’homicides

La famille et les amis ont identifié une victime de l’homicide de Prince George comme étant Isabelle Thomas, la décrivant comme une mère de deux enfants aimante et extravertie qui « avait toujours le sourire aux lèvres ».

Thomas a été victime de l’un des deux décès non liés et, à l’époque, suspects cela s’est produit dans la communauté de la Colombie-Britannique à la mi-juillet sur une période de 24 heures – qui font maintenant l’objet d’une enquête en tant qu’homicides, contribuant à pousser le taux de crimes mortels dans la ville au plus haut jamais enregistré.

La famille de Thomas l’a identifiée comme la victime du deuxième décès, qui, selon la police, résultait d’une invasion de domicile le 18 juillet.

Un homme a été arrêté, mais la police n’a annoncé aucune accusation.

Thomas, qui est né et a grandi à Prince George, avait des filles de six ans et de six mois.

« Les filles signifiaient le monde pour elle », a déclaré Leslie Thomas, la mère d’Isabelle. « Elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s’assurer qu’ils étaient heureux, qu’on s’occupait d’eux. »

Des amis et la famille ont identifié Isabelle Thomas, 22 ans, comme la victime d’un récent homicide à Prince George. (Soumis par Leslie Thomas)

Isabelle Thomas était extravertie, loyale et toujours prête à aider un ami, selon sa mère.

Elle avait de nombreux intérêts différents et aimait apprendre de nouvelles choses. En tant que membre de la Première Nation Nadleh Whut’en, Isabelle Thomas a aimé découvrir sa culture et participer à des activités communautaires. Elle a suivi des cours de fabrication de jupes en ruban et de fabrication de tambours, a déclaré sa mère.

Elle a dit que sa fille était également très franche et franche.

« Elle t’a dit comment c’était, et elle a montré la même quantité d’amour en retour. »

Thomas a déclaré que les enfants de sa fille étaient dans la chambre avec elle lorsqu’elle est décédée.

« Avoir ses deux bébés avec elle pendant que cette chose lui arrivait était tout simplement inimaginable et si exaspérant qu’ils devaient subir cela », a-t-elle déclaré.

Thomas a déclaré que les deux enfants sont maintenant sous la garde de la famille immédiate et que la famille collecte des fonds pour pouvoir envoyer la fille aînée à un spécialiste de la thérapie des traumatismes pour enfants à Vancouver.

« Les bébés avaient besoin de leur mère », a déclaré Thomas.

Un mémorial, photographié le 31 juillet, a été installé devant la maison d’Isabelle Thomas. (Andrew Kurjata/CBC)

Thomas a déclaré qu’elle avait reçu une vague de soutien de la communauté alors que plusieurs centaines de personnes étaient venues à un service commémoratif pour sa fille le week-end dernier.

Isabelle Thomas laisse dans le deuil ses deux filles, Addelynn et Eleanore, ainsi que ses frères et sœurs, Aleynna Pedersen, Anabelle Pedersen, Jeff Pedersen, Dan Pedersen, Wesley Pedersen, Jasmaine Thomas et Dakota Thomas, et ses parents, Kent Pedersen et Leslie Thomas. .

2023 déjà l’année la plus meurtrière de la ville

Avec la mort d’Isabelle Thomas, la ville de Prince George enregistre désormais l’année la plus meurtrière de son histoire, avec huit homicides confirmés depuis janvier.

C’est plus que le sommet précédent atteint en 2010, lorsque le la ville a enregistré sept homicides – et a été étiqueté La ville la plus dangereuse du Canada par le magazine Maclean’s pour la première de trois années consécutives, d’après l’utilisation par la publication de données fournies par Statistique Canada.

La même année a également vu deux homicides supplémentaires dans les zones rurales en dehors des limites municipales.

Dans un rapport publié jeudi, Statistique Canada a constaté que les crimes violents à Prince George en 2022 étaient les plus élevés de toutes les villes de la Colombie-Britannique, avec une population de plus de 15 000 personnes. L’organisme prend cette décision à l’aide de l’Indice de gravité de la criminalité (IGC), basé sur les incidents de crimes violents déclarés par la police partout au Canada.

Cpl. Jenn Cooper de la GRC de Prince George a déclaré dans une déclaration à CBC News que les huit homicides de 2023 semblent ciblés et qu’il n’y a pas de risque accru pour la communauté.

« Nous travaillons avec diligence pour identifier les responsables de la récente flambée de violence et avons des unités dans tout le détachement qui concentrent leurs efforts sur ces enquêtes et sur d’autres enquêtes de soutien », a écrit Cooper.

Selon la police, cinq des homicides de cette année sont liés au trafic de drogue , avec le surint. Shaun Wright a déclaré à CBC News plus tôt dans l’année qu’il y avait eu une concurrence entre différentes organisations et individus visant à contrôler la région.

Cependant, les deux victimes des homicides de juillet n’étaient pas engagées dans des activités criminelles au moment de leur décès, a déclaré Cooper.

La police aux prises avec une charge de travail élevée: rapport

Des enquêteurs de la GRC sur les lieux d’un homicide à Prince George plus tôt cette année. (Betsy Trumpener/CBC)

Dans un rapport commandé et présenté au conseil de Prince George l’année dernière, un trio de criminologues a constaté que la GRC de Prince George est confrontée à plus de crimes que presque toute autre ville de la province, ce qui entraîne des niveaux élevés d’épuisement professionnel et une incapacité à surveiller efficacement la communauté. .

En réponse, le conseil a approuvé le financement de quatre agents supplémentaires et de deux employés de soutien civils pour un coût de plus d’un million de dollars.

À l’échelle provinciale, la ville a été désignée comme l’une des 12 communautés pour piloter un projet qui verra la police, les procureurs et les agents de probation travailler ensemble pour cibler les délinquants violents.

Chronologie : une année meurtrière

4 février : Une femme est retrouvée morte chez elle sur la 17e avenue à Fir Street dans le quartier Millar Addition de la ville entre minuit et 1 h du matin. La police a déclaré que la mort semble avoir été ciblée et liée au trafic de drogue de la ville.

14 février : Une femme est retrouvée morte dans une maison du Sunrise Valley Mobile Park entre minuit et 1 h du matin. Une femme est accusée de meurtre au deuxième degré dans la mort. La GRC affirme que la mort semble être ciblée et liée au trafic de drogue de la ville.

7 mars : La GRC est appelée pour une « altercation » aux résidences Connaught Hill, un immeuble d’habitation situé à moins de 500 mètres de l’hôtel de ville, vers 21 heures. Un homme est retrouvé mort et la GRC a par la suite accusé un homme d’homicide involontaire avec une arme à feu. La GRC établit également un lien entre ce décès et le trafic de drogue.

Le premier avril: Un homme est retrouvé mort dans une résidence privée du bloc 2200 de la rue Quince juste avant 20 h 30. La GRC affirme que le décès est traité comme un homicide lié au trafic de drogue de la ville.

19 avril : Un homme identifié comme étant James Archibald Webb est retrouvé mort dans une zone rurale à environ 80 kilomètres au nord-est de Prince George. La GRC affirme que la mort de Webb était un meurtre ciblé lié au trafic de drogue.

19 juin : La GRC est appelée pour signaler une invasion de domicile peu après 20 h dans le pâté de maisons 300 de Nicholson St. South. Un homme avec des blessures mettant sa vie en danger et une femme avec des «blessures graves mais ne mettant pas sa vie en danger» sont tous deux transportés à l’hôpital. L’homme ne survit pas et la police traite sa mort comme un homicide.

17 juillet : Une femme est retrouvée morte dans une résidence du bloc 1500 de la rue Victoria.

18 juillet : Une femme de 22 ans est tuée lors d’une invasion de domicile dans le complexe de maisons en rangée Alpine Village sur Upland Street. La famille l’identifie comme Isabelle Thomas, une mère de deux enfants âgée de 22 ans. Un homme est arrêté.