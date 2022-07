Une mère crie de Yellowknife n’a pas été informée du décès de son fils en Alberta pendant 8 jours

Assise dans son bureau de Yellowknife en juillet dernier, Yvette Schreder a reçu un drôle de message : quelqu’un du bureau du médecin légiste de l’Alberta tentait de la joindre.

Quelques heures plus tard, lorsque la mère de quatre enfants a finalement réussi à parler à quelqu’un, on lui a nonchalamment dit que le corps de son fils de 30 ans, Christopher était prêt à être récupéré, son autopsie terminée.

Schreder ne savait même pas qu’il était mort.

“Elle [the medical examiner] commencé à parler de lui et j’ai juste dit : ‘Où est mon fils et que se passe-t-il ?’ et elle a dit ‘Personne ne t’a encore contacté ?’ et j’ai dit ‘Non, qu’est-ce qui se passe ? Où est-il?'”

Schreder a déclaré que le médecin légiste était également sous le choc de constater que personne ne lui avait parlé de la mort de son fils, survenue huit jours plus tôt.

“Elle a dit:” Cela ne m’est jamais arrivé auparavant. Je suis désolé de vous dire que votre fils est décédé. “”

Christopher Mailloux-Schreder sur une photo de famille. “Ce n’était pas quelqu’un dont personne ne se souciait”, a déclaré Yvette Schreder à propos de son fils. (Soumis par Yvette Schreder)

Christopher Mailloux-Schreder est la quatrième personne autochtone au cours des deux derniers mois dont la famille s’est manifestée en disant qu’elle n’avait pas été immédiatement informée du décès.

La famille inuite de Tara Niptanatiak a appris en février qu’elle avait été enterrée par le gouvernement albertain dans un cimetière municipal à 2 000 kilomètres au sud de sa ville natale de Cambridge Bay, au Nunavut. La famille crie de Candice Wheeler n’a appris qu’elle avait été enterrée à Calgary que des mois plus tard. Et plus tôt ce mois-ci, la famille inuite de Daniel Saunders a appris qu’il était décédé et enterré dans un cimetière de Laval, au Québec, en 2018.

“Ce n’était pas quelqu’un dont personne ne se souciait”, a déclaré Schreder à propos de son fils Christopher.

“Il avait beaucoup de gens qui se souciaient de lui et beaucoup de gens qui l’aimaient. C’était notre fils, frère, oncle, papa. C’était vraiment difficile à accepter, personne ne pensait qu’il valait la peine de nous le faire savoir.

Yvette Schreder avec bébé Christopher. “C’était notre fils, frère, oncle, papa”, a-t-elle déclaré. (Soumis par Yvette Schreder)

Christopher est né et a grandi dans les Territoires du Nord-Ouest et a fait ses études à Yellowknife et à Hay River. Au début de la vingtaine, après avoir obtenu son certificat de soudure, il a déménagé en Alberta.

“C’était un casse-cou. Il a toujours tout fait à plein régime. Il devait soit aller gros, soit rentrer chez lui, c’est comme ça qu’il a tout fait”, a déclaré Schreder.

“Il avait un très grand cœur. Il aimait vraiment les gens. Il aimait sa famille… Il s’est toujours soucié de tout le monde.”

Pendant la pandémie de COVID-19, Schreder a déclaré que Christoper avait commencé à utiliser des opioïdes. Elle a dit qu’il avait eu du mal à suivre un traitement, et quand il est finalement entré, il a eu du mal.

“Il est parti là-bas en pensant qu’il pouvait le frapper lui-même, mais ce n’est pas ce qui s’est passé”, a-t-elle déclaré. “Nous l’avons perdu en six mois.”

Notes médicales contradictoires

Selon son dossier médical, Christopher a été amené à l’hôpital Wetaskiwin l’après-midi du 14 juillet 2021 en voiture privée. Il était en arrêt cardiaque. Le personnel a pratiqué la RCR dans la baie des ambulances de l’hôpital, mais Christopher est décédé plus tard dans la journée.

Les dossiers montrent que le personnel de l’hôpital connaissait son identité et son contact d’urgence. Le nom et le numéro de son amie et ancienne colocataire, April Campbell, figurent clairement sur son dossier médical.

Sur une page de ses dossiers, un membre du personnel de l’hôpital a écrit “… membre de la famille notifié”. Mais dans un autre domaine, il semble que le même membre du personnel de l’hôpital ait écrit “les coordonnées de la famille ne sont pas encore connues”.

Schreder et sa famille n’apprendront pas la mort de Christopher avant huit jours.

‘C’était un casse-cou. Il a toujours tout fait à fond. Il devait soit devenir grand, soit rentrer chez lui, c’est comme ça qu’il a tout fait ”, a déclaré Schreder à propos de son fils Christopher. (Soumis par Yvette Schreder)

“À cette époque, j’étais parti pêcher et je me suis amusé avec mes amis. Son père avait fêté ses 50 ans et s’était amusé avec ses amis. Pendant tout ce temps, nous n’avions aucune idée, aucune idée qu’il était réellement parti”, a déclaré Schreder. a dit.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’hôpital n’avait pas informé le contact d’urgence de Christopher après sa mort, un porte-parole des services de santé de l’Alberta (AHS) a déclaré qu’ils ne pouvaient pas discuter de “cas de patients spécifiques”, écrivant que “AHS a mis en place des pratiques standard pour la notification du prochain des parents qui sont identifiés sur les dossiers des patients. »

“Nos pensées vont à la famille et aux proches du patient”, a ajouté la porte-parole Heather Kipling dans un e-mail.

Seul à la morgue

En tant que femme crie, Schreder a déclaré qu’elle était dévastée par le fait que le corps de son fils était resté dans une morgue de l’Alberta pendant deux semaines avant d’être envoyé à Yellowknife pour y être enterré, six jours après avoir appris qu’il était mort.

Christopher Mailloux-Schreder est maintenant enterré à Yellowknife. (Hilary Bird/CBC)

“Dans notre culture, quand quelqu’un décède, dès qu’il est prêt à rentrer à la maison, nous passons le plus de temps possible avec cette personne. Quelqu’un est avec lui 24h/24 et 7j/7.”

Une fois à Yellowknife, le corps de Schreder a été amené à la boutique de son père où sa famille et ses amis ont veillé pendant deux jours avant ses funérailles.

Il est maintenant enterré au cimetière Lakeview de Yellowknife.

“C’était un amateur de plein air. C’était un athlète. Il adorait sa soudure. C’était un papa, un frère”, a déclaré sa mère.

“Il était tellement aimé.”