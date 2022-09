Une mère crée une banquette arrière innovante pour son enfant à vélo

En Inde, les solutions créatives ne manquent pas, en particulier celles qui sont créées par le «jugaad». Les gens trouvent des moyens innovants de résoudre leurs problèmes et quand une mère le fait, cela le rend plus spécial. Récemment, une vidéo réconfortante d’un «jugaad» partagée par l’industriel Harsh Goenka sur Twitter a conquis le cœur d’Internet. Dans le clip, la mère a été vue à vélo dans un endroit inconnu, mais ce qui a attiré l’attention de tous, c’est qu’elle a fabriqué un siège spécial pour son enfant.

La mère a ajouté une chaise spéciale de fortune pour que son enfant puisse confortablement rouler avec elle. Elle a ajouté une petite chaise en plastique pour enfant qui était attachée au vélo. L’emplacement de la vidéo n’est pas encore clair. Harsh Goenka a écrit avec justesse la légende de la vidéo, “Ce qu’une mère ne fera pas pour son enfant.”

Ce qu’une mère ne fera pas pour son enfant @ankidurg pic.twitter.com/TZWjHWAguS – Harsh Goenka (@hvgoenka) 26 septembre 2022

Twitterati a été impressionné et a apprécié l’effort supplémentaire fourni par la mère. L’un des utilisateurs a écrit : “La mère de toutes les innovations commence par une mère et ses efforts innovants pour garder un enfant heureux.”

“Son sens de la sécurité pour l’enfant mérite d’énormes applaudissements”, a déclaré un autre utilisateur.

Quelqu’un a également ajouté: “Harsh ji perfect innovation reinvent real example of Necessity is the mother of invention.”

“Une mère doit toujours réfléchir à deux fois, une fois pour elle, une fois pour son enfant”, a ajouté une autre.

Un utilisateur du site de micro-blogging a commenté : « Ce bébé est vraiment confortable !

L’un des cyber-internautes a ajouté: «Quel beau spectacle à voir. Maman a créé un trône pour son petit prince !

La vidéo a recueilli plus de 1,4 million de vues depuis sa mise en ligne.

Une vidéo similaire d’un homme utilisant ‘jugaad’ lorsqu’une route a été gorgée d’eau pendant la saison des pluies a fait surface en ligne. L’homme a fabriqué un chariot en bois monté sur roues pour aider les piétons à traverser la rue et non seulement cela, il a même gagné de l’argent grâce à cela.

