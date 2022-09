Une mère courageuse combat Tiger pour sauver son bébé dans le Madhya Pradesh

Une mère au cœur courageux d’un bébé de 15 mois dans le district d’Umaria au Madhya Pradesh a combattu un tigre qui a attaqué le duo mère-fils alors qu’ils étaient sur le terrain. L’incident a été révélé le 5 septembre.

La mère, identifiée comme Archana Choudhary, est allée dans les champs pour répondre à l’appel de la nature et a emmené avec elle son fils Raviraj, âgé de 15 mois. C’est alors qu’un tigre s’est approché de la zone où Archana avait gardé son fils et a attaqué le bébé. Le tigre tenait le fils d’Archana par la gueule.

Archana, voyant son fils en danger, est devenue complètement inconsciente de la peur du tigre et a commencé à défendre son fils. Elle a continué à faire des efforts pour empêcher le tigre d’attraper son fils. Archana a combattu le gros chat à mains nues et l’a empêché de mordre son fils. Alors qu’elle faisait des efforts pour sauver son bébé, le tigre a commencé à l’attaquer mais cela n’a pas dissuadé Archana de garder le pied ferme devant le tigre.

Elle a ignoré ses blessures et a continué à se battre jusqu’à ce que d’autres personnes du village viennent à la rescousse du duo. Voyant la foule, le tigre se rétracta et sauta dans les bois.

Bientôt, la mère et le fils ont été emmenés dans un hôpital voisin où ils ont reçu les premiers soins. Le collectionneur d’Umaria, Sanjeev Shrivastava, s’est également présenté pour demander de l’aide. Ils ont depuis été transférés dans un hôpital de Jabalpur pour un traitement supplémentaire, selon un rapport du PTI.

Archana et sa famille vivent dans le village de Rohania, qui relève du Mala beat de la réserve de tigres de Bandhavgarh dans le district. Selon les rapports, les blessures étaient si mortelles qu’une des griffes du tigre a percé les poumons d’Archana. La mère et le fils sont tous deux déclarés hors de danger et sont soignés au centre médical de Jabalpur.

