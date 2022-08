Une mère coréenne enseigne à son fils “Jana Gana Mana” donne la chair de poule aux Indiens

Les médias sociaux nous maintiennent engagés avec du contenu intrigant de temps en temps. Actuellement, une vidéo d’une femme coréenne, Kim, enseignant à son fils l’hymne national de l’Inde, Jana Gana Mana, est largement partagée sur Internet. Kim, qui est mariée à un Indien, enseigne les deux cultures à son fils Adi.

La vidéo a été partagée sur la poignée Instagram de Pam Kim Forever à l’occasion du Jour de l’Indépendance. Dans la vidéo, on peut voir Kim réciter l’hymne pendant que son fils le répétait après elle. “Une mère coréenne enseigne à son fils Jana Gana Mana”, lit-on dans la légende de la vidéo.

Quant à la vidéo, elle a suscité une pléthore d’engagements et plus de 5 000 vues. La vidéo a évoqué un sentiment de fierté dans la communauté indienne après avoir appris comment la culture indienne est appréciée dans d’autres pays. Beaucoup de gens ont envoyé de l’amour depuis l’Inde. Un utilisateur d’Instagram a commenté: “Ohhh tu es si bon en hindi et plus en admirant moi un hymne national.” Un autre utilisateur a écrit: “Merci pour beaucoup d’amour pour notre pays.” Le troisième utilisateur a écrit : « continuez. Fier de toi.” Les internautes ont rempli la section des commentaires avec des mots comme “fier de toi” et “adorable”.

Pendant ce temps, un autre clip dans lequel Kim peut être vue en train d’enseigner à son fils l’hindi a été partagé par la poignée sur leur espace Instagram. Alors que la vidéo présente Adi, on peut entendre Kim lui apprendre l’hindi. Elle dit: “Pakoda Swaad hai (Pakoda est savoureux).” Suite à cela, Adi répète après elle tout en jouant simultanément.

Que pensez-vous de cette vidéo ? Faites-nous savoir dans la section des commentaires.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici