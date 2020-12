Une femme consommatrice de cocaïne qui a assassiné sa fille de 19 mois en la brûlant et en laissant l’enfant crier à l’agonie pendant une heure a été emprisonnée à perpétuité.

Katie Crowder a tué Gracie Crowder en lui versant de l’eau chaude chez elle à Mansfield, dans le Nottinghamshire, puis a passé l’heure suivante à « nettoyer » avant d’emmener le jeune chez ses parents dans la même rue.

Lors du procès de la jeune femme de 26 ans, les procureurs ont déclaré que ce n’était « pas une mort instantanée », ajoutant « qu’il lui aurait fallu environ une heure pour mourir ».

Emprisonnant Crowder à perpétuité avec une peine minimale de 21 ans à la Cour de la Couronne de Nottingham mercredi, le juge Jeremy Baker a déclaré que le crime était « aussi dérangeant que tragique », ajoutant que la petite fille aurait été dans une « douleur intense ».

Il a déclaré: « Vous avez versé une quantité importante d’eau bouillante sur le visage et le corps de Gracie alors qu’elle était assise dans une piscine d’eau tout aussi chaude, provoquant des brûlures profondes sur au moins 65% de la surface de sa peau.

Katie Crowder (à gauche avec Gracie) a affirmé qu’elle avait « nettoyé un désordre du chiot » lorsqu’elle a trouvé sa fille Gracie Crowder face contre terre dans la salle de bain à côté d’un seau.

« Il ressort clairement des preuves médicales que cela aurait provoqué une douleur intense à Gracie, qui l’aurait amenée à crier vigoureusement, à devenir angoissée et à chercher à s’échapper physiquement de la source de chaleur.

«De plus, sa mort n’aurait pas eu lieu rapidement; au contraire, Gracie aurait continué à souffrir de douleur et de détresse pendant une période de temps significative – une heure ou plus.

Il a ajouté que la perte de liquide résultant des vaisseaux sanguins du tout-petit causée par les blessures a finalement conduit à une défaillance des organes et à la mort.

Le juge a ajouté: « Pour une raison quelconque, au lieu de rechercher rapidement des soins médicaux pour Gracie, ce qui pourrait bien lui avoir sauvé la vie, vous n’avez pas demandé l’aide de vos parents, qui vivaient à quelques portes de là, avant la mort de Gracie.

« Par la suite, toutes les tentatives pour sauver sa vie, tant par les ambulanciers sur les lieux que par les médecins de l’hôpital, ont été rendues vaines. »

Le juge a déclaré qu’il avait tenu compte des rapports psychiatriques concluant que Crowder souffrait de dépression et de « troubles mentaux et comportementaux », secondaires à la toxicomanie, au moment où elle a tué Gracie.

Crowder avait également envoyé un texto à sa petite amie la nuit avant la mort de Gracie, disant qu’elle « envisageait de prendre des mesures drastiques » parce qu’elle en avait « marre » que ses parents essayent de prendre le jeune sous leur garde.

Cependant, le juge a déclaré: « Je ne suis pas convaincu que cela englobait nécessairement le meurtre de Gracie, plutôt que de se suicider. »

Il a ajouté qu’il n’avait « aucun doute » que Crowder avait pris une quantité importante de cocaïne le matin du meurtre mais qu’il ne pouvait pas être sûr si c’était avant ou après qu’elle ait versé l’eau bouillante sur l’enfant.

Le juge Baker a déclaré que ses actions constituaient un « abus de confiance flagrant », mais qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves qu’elle avait l’intention de tuer Gracie plutôt que de causer « un préjudice vraiment grave ».

Il a déclaré que son habitude de se droguer pourrait bien avoir été un « mécanisme d’adaptation » après un traumatisme subi dans l’enfance.

« Cela peut également avoir conduit à des sentiments de colère que vous avez continué à ressentir et qui se sont manifestés de temps en temps », a ajouté le juge.

Gracie a été déclarée morte peu de temps après son arrivée à l’hôpital le 6 mars après avoir subi de profondes brûlures.

Le procès de Crowder a appris qu’à son arrivée chez ses parents, l’accusée avait eu l’air de « paniquer » en frappant à la porte, disant à Paul et Karen Crowder: « Elle est morte, elle est morte. »

Mme Crowder a demandé à sa fille « Qu’est-ce que vous avez fait? », Ce à quoi elle a répondu: « Je ne sais pas, je l’ai trouvée comme ça. »

Le tueur avait fait des commentaires sur son enfant dans le passé, en disant: « Je dois l’amener à la crèche, je n’ai jamais de pause du tout. »

Gracie a été transportée d’urgence à l’hôpital le 6 mars après avoir subi de profondes brûlures couvrant 65% de son corps

L’accusé de 26 ans a été arrêté à l’hôpital King’s Mill de Sutton à Ashfield, dans le Nottinghamshire

Elle a été arrêtée à l’hôpital King’s Mill à Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire, et, lorsqu’elle a été mise en garde, a répondu: «Quoi? Je ne lui ferais jamais de mal.

Crowder avait nié le meurtre, mais un jury a rejeté les affirmations selon lesquelles elle avait « nettoyé un désordre du chiot » avant de trouver Gracie face contre terre dans la salle de bain à côté d’un seau à vadrouille.

Le juge a déclaré: « Au cours de la période pendant laquelle Gracie avait été sous votre garde depuis sa naissance … vous avez eu une relation étroite et aimante avec votre fille et lui avez fourni une norme de soins raisonnable.

«Non seulement Gracie a perdu la vie à la suite de ce que vous lui avez fait ce matin-là, mais votre famille a perdu son petit-enfant et sa nièce et vous avez également perdu une fille.