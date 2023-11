Une mère conseille de prendre la grippe au sérieux et de faire vacciner ses enfants

La saison de la grippe est bien avancée et, même s’il est facile pour les parents d’oublier de faire vacciner leurs enfants, une mère du Maryland lance un avertissement aux autres. Amanda Kanowitz était une enfant belle, heureuse et en bonne santé, avec toute la vie devant elle. Cela a tragiquement changé un jour de 2004, à l’âge de 4 ans. et le pédiatre nous a dit qu’il y avait un tas d’autres virus qui circulaient et que nous devions juste la garder hydratée. Alors nous l’avons fait. Et, malheureusement, ce troisième matin, j’ai trouvé Amanda sans vie dans son lit”, a déclaré la mère d’Amanda, Alissa. Kanowitz. Kanowitz a déclaré qu’ils ne savaient pas que c’était la grippe qui avait tué Amanda jusqu’à ce qu’ils reçoivent les résultats de l’autopsie. Ce fut un choc. “Nous n’avons jamais pensé que la grippe était grave”, a déclaré Kanowitz. “Nous ne savions pas que cela pouvait tuer des enfants en bonne santé.” À cette époque, Amanda n’était pas assez âgée pour se faire vacciner contre la grippe. Mais désormais, les enfants dès l’âge de 6 mois peuvent être vaccinés. Rossen rapporte : Certains détaillants offrent des récompenses aux clients qui se font vacciner contre la grippe. Consultez les offres. Kanowitz s’est donné pour mission de faire vacciner toutes les armes éligibles en créant le groupe de défense Families Fighting Flu. « La grippe est une maladie très grave dont les gens doivent être conscients », a déclaré Kanowitz. Selon les Centers for Contrôle et prévention des maladies, au moins 54 millions d’Américains ont contracté la grippe au cours de la saison 2022-23, entraînant 650 000 hospitalisations. Impact du COVID-19 : Le COVID-19 peut avoir un impact sur la saison de la grippe. Voici comment procéder. Mais l’intérêt pour le vaccin diminue. Au cours de la dernière saison grippale, 49,3 % de la population éligible a reçu le vaccin contre la grippe, ce qui représente une diminution de plus de 2 % par rapport à l’année précédente. Une étude de la Fondation nationale pour les maladies infectieuses a révélé les attitudes actuelles à l’égard du vaccin contre la grippe. Alors que 72 % des participants à l’enquête âgés de plus de 65 ans ont déclaré qu’ils prévoyaient de se faire vacciner contre la grippe cette saison, seulement 52 % de la population adulte restante ont déclaré qu’ils prévoyaient de le faire. Selon l’enquête, les principales raisons pour ne pas se faire vacciner sont les suivantes :32 % se disent préoccupés par les effets secondaires potentiels. 31 % ne font pas confiance aux vaccins. 27 % ne croient pas que les vaccins soient efficaces. 27 % craignent que le vaccin ne les rende malades. Plus d’un adulte sur quatre qui présente un risque élevé de contracter une grippe grave – ceux qui sont plus âgés. de plus de 65 ans, qui fument et/ou souffrent de maladies métaboliques – ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas de se faire vacciner contre la grippe cette année, révèle l’étude. LIEN : Où se faire vacciner contre la grippe dans le Maryland, a déclaré la pharmacienne Leah Smith à 11 News. “L’année dernière, 179 enfants sont morts de la grippe ici aux États-Unis – 80 % de ces enfants n’étaient pas vaccinés”, a déclaré Smith. . “Donc, cela fait ressortir le fait que même si vous ne pensez pas que ce soit grave, ou si vous êtes fatigué de tous les vaccins que vous devrez peut-être recevoir, il est toujours important que vous en parliez à votre médecin. pourrait aider à empêcher votre famille de vivre quelque chose comme Alissa. “” Si cela nous est arrivé, cela peut arriver à n’importe qui “, a déclaré Kanowitz. Smith a déclaré qu’il n’était pas trop tard pour que les gens se fassent vacciner contre la grippe. La saison de la grippe culmine généralement en février et dure jusqu’en mai.

