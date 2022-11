Une mère condamnée pour son rôle dans le meurtre d’une fille du Nouveau-Mexique

ALBUQUERQUE, NM (AP) – La mère d’une fille d’Albuquerque qui a été étranglée et démembrée a été condamnée jeudi à 12 ans de prison pour son rôle dans la mort de l’enfant, dont six ont déjà purgé.

La punition de Michelle Martens a été prononcée par un juge de district du Nouveau-Mexique lors d’une audience virtuelle. Martens est apparue à l’écran dans une combinaison orange du centre de détention où elle a suivi un traitement et une thérapie.

Décrite comme une détenue modèle, Martens a essuyé ses larmes lorsque son avocat de la défense a rappelé au tribunal comment sa fille, Victoria, était une belle enfant qui réussissait bien à l’école, se comportait bien et était aimée des voisins dans le complexe d’appartements où ils vivaient. .

La juge de district de l’État, Cindy Leos, a déclaré que les enfants bien élevés viennent généralement de foyers où ils sont aimés et pris en charge par des parents impliqués. Soulignant les preuves et les témoignages recueillis au cours de plusieurs procédures judiciaires, Leos a suggéré que c’était le cas au domicile des Martens avant que Michelle Martens ne soit impliquée avec un homme qui avait un passé criminel.

“Il s’est attaqué à Mme Martens et elle était dans une position à ce moment de sa vie où elle était facilement manipulée par lui et ne pouvait pas voir ce qu’il faisait et le grave risque qui était posé à sa famille”, a déclaré le juge. a dit. “Mais néanmoins, nous avons une petite fille qui n’est plus avec nous à cause de certaines des décisions qui ont été prises par Mme Martens.”

Martens a plaidé coupable en 2018 de maltraitance imprudente d’enfants ayant entraîné la mort dans le cadre d’un accord de plaidoyer. Son petit ami de l’époque, Fabian Gonzales, et sa cousine, Jessica Kelley, ont également été reconnus coupables de maltraitance d’enfants et d’autres accusations et ont été condamnés à des décennies de prison.

La mort de Victoria Martens – le jour de son 10e anniversaire – a provoqué une onde de choc dans la communauté. Un officier qui a répondu à un rapport faisant état d’une perturbation avant l’aube dans l’appartement a trouvé les restes de la jeune fille dans une baignoire, partiellement enveloppés dans une couverture qui avait été incendiée.

Les grands-parents de la fille et d’autres qui connaissaient Michelle Martens ont déclaré au moment du meurtre qu’ils étaient mystifiés par la façon dont Martens s’était impliqué avec Gonzales et Kelley.

Gonzales a été condamné en octobre à 37 ans et demi de prison. Dans son cas, les procureurs avaient requis une peine maximale de 40 ans. Les Léos ont combiné deux des chefs d’accusation de falsification de preuves liés à l’enlèvement de parties du corps de la victime, entraînant ainsi une peine de prison légèrement plus courte.

Au cours de son procès, les procureurs ont déclaré que bien que Gonzales n’ait pas tué Victoria Martens, il a déclenché des événements qui ont créé un environnement dangereux qui a conduit à la mort de la jeune fille. Gonzales avait emménagé dans l’appartement avec Martens et sa fille.

Selon les enquêteurs, Gonzales avait autorisé Kelley à rester dans l’appartement peu de temps après sa sortie de prison. Les enquêteurs ont déterminé que Martens et Gonzales n’étaient pas à la maison lorsque Victoria a été tuée, mais que Kelley était là.

Les procureurs ont déclaré que Victoria avait été tuée soit par un inconnu, soit par Kelley, qui consommait de la méthamphétamine et agissait paranoïaque ce jour-là. Les avocats de Gonzales ont fait valoir que Kelley avait tué la fille puis avaient tenté de le dissimuler.

L’affaire reste ouverte et les autorités recherchent un homme non identifié sur la base de preuves ADN.

L’avocat de Michelle Martens, Gary Mitchell, a déclaré au tribunal qu’elle avait participé à plusieurs programmes pendant sa détention et qu’elle serait une bonne candidate pour la réhabilitation communautaire. Malgré les taquineries d’autres détenues, son équipe de défense a déclaré que Martens était restée calme, faisait le travail nécessaire dans le cadre de sa thérapie et avait acquis des habiletés d’adaptation.

Leos a ordonné à Martens de poursuivre son traitement une fois qu’elle sera libérée et en probation surveillée.

Susan Montoya Bryan, Associated Press