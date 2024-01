Une mère condamnée à la prison après avoir laissé son enfant vivre seul pendant deux ans

En France, une mère a été condamnée à 18 mois de prison la semaine dernière pour avoir abandonné son enfant de 9 ans, selon BFMTV, affiliée à CNN. BFMTV a rapporté que le garçon avait été laissé seul dans l’appartement familial dans la ville de Nersac en en Charente pendant deux ans, de 2020 à 2022, et semblait survivre grâce à des gâteaux, des conserves et des tomates volées. Selon BFMTV, la mère de l’enfant vivait avec son compagnon dans un autre appartement à cinq kilomètres de là et ne rendre visite à l’enfant “de temps en temps”. Selon la maire de Nersac, Barbara Couturier, rapportée par BFMTV, l’enfant n’avait souvent ni eau chaude ni chauffage. Néanmoins, il a continué à fréquenter l’école pendant cette période et a été un bon élève, a également déclaré Couturier. Couturier a déclaré qu’elle avait alerté la police locale et nationale de la situation après que la mère ait demandé aux services sociaux de l’aider à acheter de la nourriture. “J’ai rencontré sa mère en mai 2022. . Elle est venue nous dire qu’elle avait des problèmes financiers et nous lui avons donné quatre bons de nourriture, mais elle a pris des produits alimentaires transformés à la place, ce qui m’a éveillé des soupçons. Certains habitants m’ont dit qu’il y avait un enfant qui vivait seul, alors je me suis connecté les deux choses et j’ai appelé la police locale et la police nationale”, a expliqué Couturier. Couturier a déclaré que l’enfant était pris en charge par les services sociaux depuis le 19 septembre 2022.

En France, une mère a été condamnée à 18 mois de prison la semaine dernière pour avoir abandonné son enfant de 9 ans, selon BFMTV, affiliée à CNN. BFMTV a rapporté que le garçon avait été laissé seul dans l’appartement familial de la ville de Nersac en Charente pendant deux ans, de 2020 à 2022, et semblait survivre grâce à des gâteaux, des conserves et des tomates volées. Selon BFMTV, la mère de l’enfant vivait avec son compagnon dans un autre appartement à cinq kilomètres de là et ne rendait visite à l’enfant que “de temps en temps”. La maire de Nersac, Barbara Couturier, rapportée par BFMTV, a déclaré que les enfants n’avaient souvent ni eau chaude ni chauffage. Néanmoins, il a continué à fréquenter l’école pendant cette période et a été un bon élève, a également déclaré Couturier. Couturier a déclaré avoir alerté la police locale et nationale de la situation après que la mère ait demandé aux services sociaux de l’aider à acheter de la nourriture. « J’ai rencontré sa mère en mai 2022. Elle est venue nous dire qu’elle avait des problèmes financiers et nous lui avons donné quatre bons de nourriture, mais elle a pris des produits alimentaires transformés à la place, ce qui m’a éveillé des soupçons. Certains habitants m’ont dit qu’il y avait “J’étais un enfant vivant seul, alors j’ai fait le lien entre les deux et j’ai appelé la police locale et la police nationale”, a expliqué Couturier. Couturier a précisé que l’enfant était pris en charge par les services sociaux depuis le 19 septembre 2022.