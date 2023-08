Une mère cherche des réponses après que l’adolescente de Vernon a reçu des menaces avant une surdose mortelle

Deux semaines et demie après la mort de Solomon Blake d’une surdose à Vernon, la mère du jeune de 17 ans affirme que la GRC n’a pas fait assez pour enquêter sur sa mort.

Et tandis que Michelle Blake continue de pleurer la perte de son fils, elle ne peut pas le faire en paix. Elle dit que son fils a été menacé par des « gangsters en herbe » avant son surdose, et il y a eu des événements suspects qui suggèrent que les auteurs de ces menaces ne sont pas partis.

Blake dit que son fils a été menacé pendant des mois, des gens lui disant qu’ils le tueraient, lui, sa famille et même son chat. Les menaces se sont poursuivies jusqu’à quelques heures avant sa mort.

« J’ai littéralement peur même de sortir », a envoyé Solomon à sa petite amie plusieurs heures avant sa mort.

L’overdose mortelle de Solomon s’est produite le 17 juillet. Un rapport de toxicologie révèle qu’il avait une dose mortelle de fentanyl dans son système ainsi qu’une dose mortelle d’hydromorphone, un opioïde de l’annexe 2 vendu sous le nom de marque Dilaudid, ou « dilly » dans argot de la rue. Blake n’avait pas entendu parler de Dilaudid avant la mort de son fils et veut que d’autres parents connaissent la substance.

Elle dit que c’est inquiétant de voir à quel point il est facile de donner à un mineur – ou à n’importe qui – une dose mortelle de drogues toxiques.

« Est-il facile de donner à un consommateur des médicaments qui le tueront ? C’est assez facile.

Officier des relations avec les médias de la GRC de Vernon Cpl. Tania Finn a confirmé que la police avait répondu à la mort subite d’un jeune le 17 juillet.

« Une enquête complète et approfondie a été menée sur les circonstances entourant le décès de la personne. Sur la base des conclusions de l’enquête, la criminalité n’est pas suspectée », a déclaré Finn.

«Nous avons été en contact régulier avec les proches parents et la famille pour nous assurer qu’ils étaient soutenus et tenus informés au fur et à mesure que l’enquête progressait. Par respect pour la vie privée de la famille, les détails de cette enquête ne seront pas rendus publics.

Blake, cependant, pense qu’il y a eu quelques lacunes dans l’enquête, comme le fait que la police n’a pas fouillé le téléphone de son fils pour savoir qui lui avait donné la drogue, et n’a pas testé la drogue trouvée dans son sac à dos.

Elle accuse également la police de n’avoir rien fait pour enquêter sur les menaces auxquelles Salomon était confronté – et Solomon n’était pas la seule cible. Selon Blake, un ami de Solomon est allé à la police pour parler de sa mort, mais prétend que depuis que cela s’est produit, des gens se sont présentés à sa porte à la recherche de cet ami.

« Le gamin a dû quitter la ville avec sa mère », a-t-elle déclaré, ajoutant que la police n’avait pas fait grand-chose pour apaiser ses craintes.

«Ils avaient une voiture qui patrouillait devant notre maison de temps en temps, mais c’est à peu près tout. Et je ne sais même pas s’ils font encore ça.

Blake dit qu’elle s’inquiète pour la sécurité de ses autres enfants et des amis de Solomon.

Elle dit que son fils est tombé dans la mauvaise foule, mais c’était un enfant heureux. Avant sa mort, il venait de recevoir son premier chèque de paie en travaillant au Alexander’s Pub et avait une nouvelle petite amie.

« C’était un enfant populaire… de toute évidence, il était avec la mauvaise foule, il aimait faire la fête, mais il ne voulait pas mourir. »

La célébration de la vie de Salomon a lieu samedi, mais Michelle dit que cela a été un défi de l’organiser avec toutes les distractions résultant des menaces.

« J’ai du mal à essayer même de prendre des photos… Même ça me stresse. C’est trop. »

Brendan Shykora

