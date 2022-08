Une mère célibataire qui a emmené son fils de 1 an sur une route ivre de 50 miles après avoir abattu du vin échappe à la prison

Une mère célibataire qui a parcouru 80 km en état d’ébriété avec son fils d’un an à l’arrière de la voiture s’est échappée du tribunal.

Bernadette Halliwell a été vue en train de se faufiler sur une autoroute dans sa BMW alors qu’elle était en route pour acheter un toboggan pour enfants lorsqu’elle a été arrêtée par la police.

Bernadette Halliwell a fait une balade ivre le long d’une autoroute avec son jeune fils à l’arrière 1 crédit

L’homme de 31 ans a été interdit de conduire pendant 18 mois mais a évité la prison 1 crédit

L’homme de 31 ans a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir conduit en état d’ébriété sur la M6 dans le Staffordshire pendant l’heure de pointe du soir.

Mais elle n’a pas réussi à faire un test d’haleine au bord de la route après avoir mal soufflé dans la machine.

La mère d’un enfant, une soignante de Kearsley, dans le Grand Manchester, a admis plus tard avoir bu du vin avant son voyage – mais a affirmé qu’elle n’avait conduit que de manière erratique car elle était devenue “énervée” en se perdant.

Halliwell a insisté sur le fait qu’elle avait quitté la route des yeux pour ramasser le biberon de son enfant qui était tombé dans le plancher du véhicule.

Elle a été condamnée à comparaître devant le tribunal, mais a ensuite été prise au volant de la même BMW alors qu’elle faisait l’objet d’une interdiction de conduire provisoire et a faussement donné le nom de sa sœur.

Au Wigan Magistrates ‘Court, Halliwell a admis ne pas avoir fourni d’échantillon d’haleine, avoir été ivre en charge d’un enfant, avoir conduit alors qu’il était disqualifié et n’avoir aucune assurance.

Mais elle a esquivé une peine de prison et a plutôt été condamnée à remplir une ordonnance communautaire de deux ans.

Elle a également été interdite de conduire pendant 18 mois.

Mlle Parveen Akhtar, poursuivante, a déclaré que le 19 mars à 18h20, les flics ont reçu plusieurs rapports faisant état d’une conduite “erratique” d’une BMW sur la M56.

Ils l’ont ensuite localisée sur le M6 aux services de Keele et ont déclaré qu’elle sentait l’alcool, était instable sur ses pieds et était “clairement sous l’influence de l’alcool” – et avait son fils de 15 mois dans le dos.

Le tribunal a appris que Halliwell accordait une interdiction de conduire provisoire, mais a de nouveau été arrêté après avoir été repéré au volant à 9 heures du matin le 9 mai.

Le procureur a déclaré qu’un officier du poste de police d’Eccles avait “reçu des informations” selon lesquelles une BMW était conduite par une femme disqualifiée.

Elle a ensuite donné son nom de Catherine Halliwell et a dit que c’était sa sœur qui avait été bannie, mais a admis plus tard qu’elle était vraiment Bernadette.

Le tribunal a été informé que Halliwell avait cinq condamnations pour 10 infractions, dont des infractions routières de 2009 et 2010, et une autre de 2017.

Son avocate, Karen Moorfield, a déclaré que le jour de la balade sur la route, Halliwell avait consommé deux verres de vin avec un grand bol de pâtes sur une période d’une heure et demie.

Pendant le repas, elle a parcouru Internet et a repéré un toboggan pour enfants annoncé à la vente, alors elle a décidé de conduire pour le récupérer, a déclaré l’avocat.

‘FLUSTERED DANS LE NOIR’

“Elle a emmené son fils avec elle parce qu’il n’y a personne d’autre pour s’occuper de lui”, a-t-elle ajouté.

“Elle est la seule soignante et se sentait bien et apte à conduire.”

Halliwell s’est alors “perdu dans le noir” et a commencé à se sentir “énervé”, alors il a commencé à se faufiler dans la circulation.

Elle a alors remarqué que son fils avait laissé tomber sa bouteille, alors il s’est retourné pour la ramasser, ce qui “a causé des problèmes avec sa manière de conduire”.

Mme Moorfield a imputé le manque d’échantillon d’haleine de sa cliente au fait qu’elle avait un ulcère, un trou dans la bouche et qu’elle prenait des médicaments.

Elle a ajouté qu’Halliwell souffrait de dépression, d’anxiété et de stress post-traumatique et avait du mal après la mort de son frère.

“Elle est vraiment et profondément désolée des risques qu’elle a fait courir aux autres par ses actions et de l’impact préjudiciable que ses actions pourraient avoir sur les autres, mais finalement sur son jeune fils”, a ajouté Mme Moorfield.

Halliwell doit effectuer 140 heures de travail non rémunéré et participer à 25 journées d’activités de réadaptation.

Elle doit également payer 265 £ de frais et une suramende compensatoire.