Une mère célibataire gagne 15 000 $/mois et ne travaille que 10 heures par semaine

Weatherington, qui vit à Atlanta, en Géorgie, avec sa fille de 14 ans, gagne maintenant environ 15 000 dollars par mois et travaille encore environ 10 heures par semaine. Voici comment elle a construit ses multiples flux de revenus et a fait face à des hoquets en cours de route.

Outschool offre aux enseignants la possibilité de transformer leurs profils individuels en profils d’organisation avec plusieurs éducateurs, et en juin 2021, Weatherington a décidé qu’elle franchirait le pas. Elle a embauché sept enseignants jusqu’en avril 2022 et a proposé jusqu’à 60 cours sur le site, y compris la rédaction d’essais pour différents âges et des cours créatifs comme la scénarisation.

Les affaires ont mis quelques mois à reprendre, mais au début de 2021, Weatherington avait ajouté six autres classes et gagnait 10 000 $ par mois sur le site, ne travaillant que 10 à 12 heures par semaine.

Jade Weatherington, 36 ans, enseignait depuis longtemps l’anglais sur divers sites Web lorsqu’elle a créé deux cours sur Outschool, une plate-forme de cours en ligne pour les enfants, en 2018. L’un portait sur les arts et l’artisanat et l’autre sur la maîtrise de l’essai en cinq paragraphes.

Pendant les six premiers mois après que Weatherington ait transformé son profil individuel Outschool en profil d’organisation, tout allait bien. Mais au début de 2022, « il y a eu une chute des inscriptions », dit-elle.

Elle a également remarqué une perte de 5 $ pendant qu’elle faisait sa paie. « Je me souviens d’avoir paniqué, » dit-elle, « comme, eh bien, si je perdais 5 $, et si c’était 500 $ » à l’avenir ?

Weatherington a contacté Outschool. Il s’est avéré que la plate-forme subissait des changements d’algorithme interne. Elle a fini par rencontrer des représentants de l’entreprise en octobre 2022 pour faire des suggestions sur la manière dont ils pourraient résoudre le problème.

Entre-temps, en juin 2022, elle a supprimé tous les cours sauf 17 du site et a commencé à en proposer une poignée sur Teacherjade.com à la place. Elle a également ajouté des cours à une autre plate-forme qu’elle avait expérimentée, Allschool, qui s’adresse aux étudiants du monde entier.

Lorsqu’elle a informé ses professeurs du changement, certains ont décidé de passer à l’enseignement sur Allschool ou via le site personnel de Weatherington, et certains ont préféré attendre et voir ce qui se passerait avec Outschool à l’automne.

En janvier 2023, Weatherington a constaté que les inscriptions à ses cours Outschool étaient de retour. Elle continue d’offrir ces 17 cours sur le site et propose toujours des cours d’écriture sur son site personnel et sur Allschool. Ses sept professeurs sont finalement revenus et elle vient d’en embaucher un autre.

Dans son moment de crise, Weatherington est heureuse d’avoir pu pivoter. Mais réalise que le problème aurait été plus facile à résoudre si elle avait eu moins de personnes à gérer.

« J’ai évolué trop vite », dit-elle.